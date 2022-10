Tällainen on Finnveran uudistettu yrittäjälaina

Finnvera uudisti yrittäjälainansa ehtoja lokakuun alusta alkaen. Ehdot ovat aiempaa joustavammat.

Finnveran yrittäjälaina on yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle myönnettävä henkilökohtainen laina, jonka avulla voidaan rahoittaa yrityksen osakkeiden ostamista, tehdä sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Laina sopii hyvin esimerkiksi yrityskauppatilanteisiin.

”Tavoitteena on, että uudistettu yrittäjälaina tarjoaa joustavan rahoitusratkaisun entistä useammalle yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle”, sanoo Finnveran tuotehallintapäällikkö Mirva Salenius.

Finnvera on nyt muuttanut lainan ehtoja aiempaa joustavammiksi.

Esimerkiksi omarahoitusosuutta ei jatkossa edellytetä, ja yrittäjän omistusosuudeksi kohdeyrityksessä riittää jatkossa jopa viisi prosenttia.

Lainan määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti, ja uudistuksen myötä lainaa voidaan käyttää myös aiempaa suuremmissa hankkeissa. Lisäksi laina soveltuu jatkossa myös sellaisiin tilanteisiin, joissa yrittäjälainan saajan omistus kohdistuu pk-yritystä suurempaan yritykseen.

Lainan saantia edeltää kuitenkin huolellinen arviointi. Ennen rahoituspäätöstä Finnverassa selvitetään yrittäjälainan hakijan taloudellinen tilanne ja lainan takaisinmaksuedellytykset. Lisäksi kohdeyrityksellä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Finnvera arvioi huolella muun muassa yrityksen tavoitteita, strategiaa, kehittämissuunnitelmia ja markkinatilannetta yhdessä yrittäjän kanssa. Lisäksi yrittäjälainan saajan tulee työskennellä yrityksessä, Salenius kertoo.

Yrittäjälainan kohdeyritys voi toimia muilla toimialoilla mutta ei varsinaisessa maatilataloudessa, metsätaloudessa eikä rakennusliiketoiminnan perustajaurakoinnissa. Lisäksi sillä tulee olla edellytykset kannattavaan liiketoimintaan.

Laina-aika jopa 12 vuotta

Finnvera harkitsee lainan määrän tapauskohtaisesti lainansaajan taloudellinen tilanne ja takaisinmaksukyky huomioiden. Lainan vähimmäismäärä on 20 000 euroa ja laina-aika on tyypillisesti 5–6 vuotta, ja aina enintään 12 vuotta. Laina-ajan alussa voi olla tapauskohtaisesti 1–2 vuotta lyhennysvapaata.

Yrittäjälaina tarjoaa toimivan ratkaisun mm. omistajanvaihdosten rahoittamiseen.

”Tuhannet yritykset tarvitsevat lähivuosina uuden omistajan, muuten niiden toiminta lakkaa. Uudistamme meidän yrittäjälainan ehtoja niin, että 1.10. alkaen poistamme yrittäjälainan ylärajan, joka on ollut 100 000 euroa. Tämän pitäisi mahdollistaa tiettyjä omistajavaihdostilanteita aikaisempaa paremmin ja olemme valmiita toimimaan”, kertoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

Finnveralla on vahva rooli omistajanvaihdoksien rahoittajana Suomessa. Se on lainojen takaajana tai myöntäjänä noin 40 prosentissa toteutuneista yrityskaupoista viime vuonna. Finnvera rahoitti vuonna 2021 yrityskauppoja 174 miljoonalla eurolla, mikä on suurin summa kymmeneen vuoteen. Erityisesti kasvua tavoittelevien yritysten osuus yrityskaupoista oli nousussa.

Finnveran mukaan kolme neljästä yrittäjästä tarvitsee ulkopuolista rahoitusta yrityskaupan toteuttamiseksi.

Yrittäjä osti vaateliikkeen yrityslainalla

Esimerkiksi yrittäjä Iina Kuvaja osti oululaisen naisten vaatteiden myyntiin erikoistuneen Muoti Privaatin juuri ennen korona-aallon alkamista Suomessa.

”Ei minulla itsellä ollut sellaista rahasummaa, joka tarvittiin yrityskauppaa varten. Finnvera ja pankki tekivät tiivistä yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi, Kuvaja toteaa.

Finnvera myönsi Kuvajalle henkilökohtaisen yrittäjälainan, jonka avulla voidaan rahoittaa yrityksen osakkeiden ostamista, tehdä sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon eli Svopiin.

Kuvaja vahvisti Svop-sijoituksella Muoti Privaatin omaa pääomaa. Sen jälkeen pankki myönsi yritykselle rahoitusta yrityskaupan maksamiseksi ja alkuinvestointeihin.

Lue lisää Finnveran yrittäjälainan ehdoista