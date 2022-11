Handelsbankenilta ostosuositus ruotsalaiselle pelitalolle – Embracer valmiina kasvattamaan kassavirtaa

Pelitalo Embracer on kasvuyhtiö, jonka arvostuskertoimet ovat arvoyhtiöiden tasolla.

Ruotsalainen Embracer Group on lukuisilla yrityskaupoilla kasvanut pelitalo. Toukokuussa 2022 Square Enix myi Embracer Groupille kolme pelistudiota 300 miljoonan dollarin hinnalla. Kaupan mukana siirtyvät muun muassa Tomb Raider, Deus Ex, Thief ja Legacy of Kain -tuotesarjat sekä yli 50 muuta nimikettä. Kaupan odotetaan valmistuvan vuoden jälkipuoliskolla.

Yhtiö on kasvanut vauhdilla. Kun vuonna 2020 Embracerin liikevaihto oli 5,2 miljardia kruunua, odotetaan sen tänä vuonna yltävän jo 17 miljardin kruunun liikevaihtoon. Ensi vuodelle analyytikoiden konsensusodotus on lähes 38 miljardin kruunun liikevaihto.

Embracer Groupin myynnin, oikaistun liikevoiton ja oikaistun osakekohtaisen tuloksen kehitys.

Ruotsalaisyhtiö ei yltänyt ennustettuun kassavirtaan viime kvartaalilla käyttöpääoman kasvun takia. Embracerin johto kuitenkin toisti odottavansa kassavirrassa käännettä parempaan tällä vuosineljänneksellä ja huippua seuraavalla.

Jatko voi näyttää paremmalta.

”Me odotamme 3 miljardin kruunun kassavirtaa koko tilikaudelle, ja kasvua seuraavalle kaudelle 2023/24, kun tuotot paranevat ja investoinnit suhteessa myyntiin laskevat”, kertoo Handelsbankenin analyytikko Rasmus Engberg pankin aamukatsauksessa.

Yhtiön osake on romahtanut tänä vuonna 54 prosenttia. Embracer onkin Engbergin mukaan nyt houkuttelevasti hinnoiteltu.

Analyytikoiden ensi vuoden konsensuksen mukaisella 3,0 kruunun osakekohtaisella tuloksella yhtiön P/E-kerroin on 15x ja EV/EBITDA-kerroin 6,4x. Molemmat kertoimet ovat selvästi yhtiön historiallisia kertoimia alhaisemmat.

Pidemmällä aikavälillä, kun markkina alkaa taas hinnoitella kasvua, näkee Handelsbanken yhtiön osakkeessa arvonnousupotentiaalia.

”Embracer odottaa solmivansa yhden tai useampia yhteistyö- tai lisensointisopimuksia parantaakseen kassavirtaa ja vähentääkseen riskiä”, Engberg toteaa.

Kolmannen vuosineljänneksen heikomman makroympäristön ja Dead Island 2 -pelin kolmen kuukauden viivästyksen takia yhtiö laski koko vuoden liikevoitto-ohjeistustaan, mutta piti vuosien 2023 – 2024 ohjeistuksen ennallaan, analyytikko toteaa.

Handelsbanken antaa peliyhtiön osakkeelle ostosuosituksen kolmen kuukauden aikaperiodilla. Tavoitehinta osakkeelle on seuraavan kolmen vuoden ajalle 110 kruunua. Osake noteerataan nyt hieman alle 46 kruunun hintaan, joten osakkeessa on Handelsbankenin tavoitehinnalla roima tuottopotentiaali.

Myös konsensustavoitehinta 95 kruunua ylittää selvästi nykyisen osakehinnan.