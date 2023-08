Kiina valmistautuu valtavien kiinteistömarkkinoidensa elvytykseen

Kiinan hallinto on valmis elvyttämään sekä kysyntää että tarjontaa maan valtavalla kiinteistösektorilla.

Kiinan asukasluvultaan suurin kaupunki Shanghai.

Kiinassa on talouskasvu ollut 2000-luvulla useina vuosina yli 10 prosenttia vuodessa. Vähitellen vuoden 2005 jälkeen kasvuvauhti on kuitenkin hidastunut ja koronavuotena 2020 talous jopa supistui hetkellisesti.

Toisella vuosineljänneksellä maailman toiseksi suurin talous kasvoi 6,3 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Nordea on laskenut Kiinan tämän vuoden kasvuennusteen 6,0 prosentista 5,0 prosenttiin.

”Talouskasvu onkin palannut Kiinan johdon ykköshaasteeksi koronan jälkeen”, toteaa Nordean sijoitusstrategi Hertta Alava pankin viikkokatsauksessa.

Kiinassa pidettiin viime viikolla politbyroon kokous, jossa todettiin kiinteistösektorin kysyntä-tarjontatilanteen olevan epätasapainossa ja vaativan tukitoimia. Yksityiskohtia tukitoimista ei kuitenkaan vielä julkistettu.

Kiinteistösektorilla on suuri merkitys Kiinan kasvun kannalta, sillä sen osuus Kiinan bruttokansantuotteesta on ollut peräti kolmannes. Kiinan massiivinen kiinteistöala on joutunut paineen alle, kun Pekingin keskushallinto on pyrkinyt vähentämään kiinteistökehittäjien velkariippuvuutta.

Kiinan bruttokansantuotteen kasvu vuosittain.

Alavan mukaan tärkeä signaali oli, että kokouksen julkilausumasta poistettiin siinä pidempään ollut kohta ”asunnot ovat asumista, eivät spekulaatiota varten”. Hänen mukaansa tämä voi tarkoittaa, että rajoituksia toisen asunnon ostamiselle saatetaan alkaa purkaa ainakin joissakin kaupungeissa.

Alavan mukaan asunnot ovat perinteisesti olleet kiinalaisten suosituin sijoituskohde, mikä on historiassa nostanut asuntojen hintoja voimakkaastikin. Nyt ajat ovat kuitenkin muuttuneet.

”Asuntojen myynti laski heinäkuun 1. – 20. päivä kolmanneksen viime vuoteen verrattuna, jolloin ostointoa painoivat jo koronarajoitukset sekä asuntorakentajien rahavaikeudet. Kysyntä on siis heikentynyt jälleen alkuvuoden hetkellisen piristymisen jälkeen ja tukitoimia tarvitaan.”

Alava arvelee, että Kiina jatkaa kiinteistömarkkinoiden tukitoimia myös tarjontapuolella.

”Asuntorakentajat tarvitsevat kohtuuhintaista rahoitusta, jotta keskeneräiset kohteet saadaan valmiiksi. Hongkongin pörssi nousi tiistaina neljä prosenttia uutisten jälkeen, mutta kurssitaso on edelleen hyvin alhainen pitkän heikon kehityksen jälkeen.”

Alkuviikosta julkaistiin Kiinan heinäkuun viralliset ostopäällikköindeksit (NBS). Teollisuuden indeksi nousi hieman lukemaan 49,3 edellisestä 49 pisteen lukemasta.

”Vaikka indeksin arvo oli vielä alle kasvusta kertovan 50 tason, tuotanto kasvoi hitusen toista kuukautta peräkkäin ja luottamus koheni selvästi. Heikoiten kehittyi vienti”, Alava kertoo.

Palvelusektorin indeksi laski kuitenkin lukemaan 51,5 edellisestä 53,2 lukemasta, ja uusien tilausten määrä heikkeni, samoin kuin työllisyys.

”Palvelusektori työllistää perinteisesti paljon nuoria, ja nuorisotyöttömyys on kohonnut Kiinassa huippulukemiin”, sijoitusstrategi toteaa.

Mikäli Kiinan keskushallinto aloittaa mittavat kiinteistösektorin elvytykset, hyötyy siitä suomalaisista pörssiyhtiöistä selkeimmin hissiyhtiö Kone. Koneelle Kiina on tärkeä kasvumarkkina ja hissien myynti riippuu rakennussektorin suhdanteista.