Kuukauden rahastot: Pienyhtiöiden osakekurssit ovat jääneet jättien jalkoihin

Arvostusero pienten ja suurten yhtiöiden välillä on historiallisen suuri. Erolle on useita selityksiä, mutta tilanne voi kieliä myös ostopaikasta.

S&P 500 -indeksissä viiden suurimman yhtiön paino on noin viidennes ja pelkästään Applen paino on noin seitsemän prosenttia. Amerikkalaispankki J.P. Morganin mukaan markkina-arvoltaan kymmenen suurimman yhtiön paino on indeksissä noin 30 prosenttia, mutta niiden osuus indeksin yhtiöiden tulospotista on noin 20 prosenttia.

Pienten yhtiöiden aliperformanssia voidaan selittää useilla perusteilla. Tyypillisesti pienet yhtiöt ovat kärsineet talouden laskusuhdanteissa suurempia yrityksiä enemmän. J.P. Morganin mukaan pienyhtiöitä edustavan Russell 2000-indeksin yhtiöistä noin 45 prosenttia ei tee tulosta. Osuus on kaksinkertaistunut parissa vuosikymmenessä.

Lisäksi normalisoituneessa korkoympäristössä suurten yhtiöiden kyky selviytyä veloistaan on huomattavasti pienempiä parempi. Niiden liikevoitto kattaa korkokulut keskimäärin yli yhdeksän kertaisesti kun pienillä yhtiöillä vastaava luku on 2,4. Edellä mainituista lähtökohdista osakkeiden aktiivinen poiminta pienyhtiöiden joukosta voi olla perusteltua.

Kun suuryhtiöiden markkina-arvot ovat kivunneet Yhdysvalloissa ylemmäksi, pienempien yhtiöiden arvostustaso suhteessa suurempiin on painunut historiallisen alas.

Arvostuseroa voidaan myös selittää useilla eri syillä. Esimerkiksi indeksisijoittaminen ja tekoälyhype ovat kohottaneet suurten yhtiöiden pörssikursseja. Pienten yhtiöiden joukossa on paljon pankkeja, joiden osakekurssit eivät ole palautuneet jo pian unholaan jääneestä keväisestä pankkikriisistä.

Bank of American mukaan arvostusero on suurimmillaan pariinkymmeneen vuoteen. Euroopassa eriytyminen ei vaikuta yhtä suurelta, vaikka sekä Helsingin että Tukholman pörssin suurimpia yhtiöitä seuraavat indeksit ovat tuottaneet viimeisen vuoden aikana selvästi paremmin kuin koko indeksi.

Kolmentuhannen suurimman yrityksen joukosta tuhannen suurimman ja kahden tuhannen pienimmän amerikkalaisyhtiön arvostusero. Lähde: Bank of America.

Länsimaisiin pienyhtiöihin sijoittavia rahastoja on tarjolla yli parikymmentä. Valikoima supistuu, kun huomio kiinnitetään Morningstarin tähtiluokitukseen eli parhaimpaan riskikorjattuun tuottoon ja valitaan yksi rahasto eri maantieteellisellä painotuksella.

Rahasto Banque de Luxembourg American Small & Mid Caps BNP Paribas Europe Small Cap Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt Juoksevat kulut 1,4 % 2,2 % 1,6 % Morningstar 4 3 4 Tuotto, 12 kk / YTD -9 % / +1,4 % -2,4 % / +3 % -15 % / -21 % Osakkeita 45 72 44 Rahaston koko 583 m$ 510 m€ 106 m€ Huomioi tämä Amerikkalaiset pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat verrattain suuria. Painottaa Iso-Britanniaa ja teollisuusosakkeita 30 % osuuksin. Suurin paino ruotsalaisissa yhtiöissä. Viisi suurinta sijoitusta Resmed

Verisk Analytics

Tyler Technologies

Siteone Landscape

Pool Georg Fischer

Intermediate Capital

Weir Group

Gerresheimer

Sopra Steria New Wave Group

Saab

Sydbank

Note

Zaptec

Amerikkalaisia pieniä ja keskisuuria yhtiöitä

Banque de Luxembourgin American Small & Mid Caps rahasto pyrkii sijoittamaan laadukkaisiin pieniin ja keskisuuriin amerikkalaisiin yhtiöihin. Rahasto keskittyy markkina-arvoltaan alle 30 miljardin dollarin yhtiöihin.

Tällä arvostuksella pääsisi Helsingin pörssin toiseksi suurimmaksi Nordean ja Nesteen väliin, mikä on tärkeä muistaa, kun amerikkalaisessa uutisoinnissa tai sijoitustutkimuksessa puhutaan pienistä ja keskisuurista yhtiöistä.

Vertailuindeksiin nähden rahasto ylipainottaa informaatioteknologian, teollisuuden ja terveydenhuollon yhtiöitä. Rahaston suurin sijoitus, Resmed, valmistaa uniapnean hoidossa käytettäviä laitteita ja digitaalisia palveluita. Siteone Landscape Supply ja Pool ovat piha-alueiden hoitoon ja uima-allastarvikkeiden tukkukauppaan erikoistuneita yrityksiä. Molemmat nousivat rahaston viiden suurimman omistuksen joukkoon heinäkuussa.

Rahaston viiden suurimman omistuksen joukosta kaksi yhtiötä toimii puhtaasti digitaalisessa maailmassa. Verisk Analytics tarjoaa data-analytiikkaa vakuutusyhtiöille ja Tyler Technologies tarjoaa IT-palveluja ja ohjelmistoja julkisille organisaatioille Yhdysvalloissa.

Osakevalinnoillaan rahasto onkin perustamisestaan vuodesta 2015 lähtien tuottanut paremmin kuin sen vertailuindeksi ja tarjonnut keskimäärin noin 11 prosentin vuosituoton.

Eurooppalaisia pienyhtiöitä

BNP Paribas Europe Small Cap on ranskalaispankin eurooppalaisiin pienyhtiöihin keskittyvä rahasto pyrkii sijoittamaan aliarvostettuihin ja vähän seurattuihin arvopapereihin. Rahasto on perustettu vuonna 2007 ja se on suoriutunut varsin hyvin jääden vertailuindeksistään ainoastaan viisi prosenttiyksikköä koko olemassaolonsa aikana.

Rahastolla on maantieteellisesti suurin painotus Iso-Britanniaan lähes 30 prosentin osuudella. Italia, Ranska ja Saksa seuraavat kukin noin kymmenen prosentin painotuksin. Suomalaisilla osakkeilla on hieman alle viiden prosentin paino rahastossa. Sektoreittain tarkasteltuna teollisuusosakkeet ovat rahastossa suurimmalla hieman alle 30 prosentin painotuksella.

Heinäkuussa rahaston suurin sijoitus oli sveitsiläinen Georg Fischer, joka nousi Uponorista käydyn tarjouskilpailun voittajaksi. Rahaston suurimpien sijoitusten joukossa on myös englantilainen öljy- ja kaivosteollisuudelle laitteita valmistava Weir Group, joka liehitteli vuonna 2014 Metsoa fuusioon. Osakekurssinsa viime lokakuusta tuplannut ja lääketeollisuudelle pakkauksia valmistava Gerresheimer on rahastolta mielenkiintoinen osakepoiminta.

Pohjoismaisia pienyhtiöitä

Ålandsbanken Pohjoismaiset Pienyhtiöt rahasto sijoittaa nimestään huolimatta sekä pieniin että keskisuuriin pohjoismaisiin yhtiöihin. Se pyrkii löytämään salkkuun vakaita liiketoimintoja, joilla on hyvä kannattavuus sekä potentiaalia tuloskasvuun. Kolmesta rahastosta se on tuottanut viimeisen vuoden aikana heikoiten.

Vuonna 2020 perustettu rahasto on verrattain uusi. Perustamisestaan lähtien se on tuottanut keskimäärin 15 prosenttia vuodessa, kun vertailuindeksin tuotto on ollut 7,7 prosenttia. Viimeisessä kuukausikatsauksessa salkunhoitaja Eric Berglund kirjoittaa näkevänsä merkkejä suur- ja pienyhtiöiden erisuuntaisen kurssikehityksen katkeamisesta.

Useiden pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen tapaan Ruotsin paino on suuri, noin 70 prosenttia. Norjan paino rahastossa on alle 15 prosenttia ja Tanskan noin 13 prosenttia. Suomalaisten osakkeiden paino on reilusti alle kolme prosenttia.

Kesäkuussa rahasto teki uusia sijoituksia Spidtechiin ja AQ Groupiin ja heinäkuussa se osti erityisesti datakeskusten jäähdytysratkaisujen valmistajaa Muntersia. Kahden viime kuukauden aikana rahasto on myynyt Atean, Stendörrenin, Getingen ja Noten osakkeita.