Sijoittajat pettyivät First Northiin – osakevaihtokin on romahtanut

Nopea vaurastuminen jää toistaiseksi paljolti haaveeksi piensijoittajille, joka riensivät uusien listautujien eli eri First North Suomi- yhtiöiden listautumisanteihin.

”Uusista listautujista on toistaiseksi seurannut sijoittajalle murheellinen tulos verrattuna hulppean hienoihin tarinoihin eli yhtiöiden myyntikampanjaan 2020-luvulla”, omaisuudenhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Konkari varoitti jo joulukuussa 2021 Talouselämän haastattelussa – kovimman listausbuumin aikana – pelkän liikeidean myymisen riskeistä sijoittajille.

Angervuo on seulonut perin pohjin uusien listautujien antihinnat verrattuna heinäkuun lopun kurssitasoon. Selvitys sulkee sisäänsä myös kannattavuuden ja liikevaihdon kehityksen kulkua listautumisen jälkeen.

Piensijoittajien ryntäystä uusiin listautujiin vauhditti osaltaan Helsingin pörssi, joka voitti tasan kaksi vuotta sitten nousuindeksillään jopa Wall Streetin. Nyttemmin Helsinki on kuukahtanut pörssien jumboksi.

First North Suomi markkinapaikan indeksi on laskenut 33,9 prosenttia huipulta ja Helsingin pörssin OMXHCAP-hintaindeksi on pudonnut 28,1 prosenttia.

”Ahneus ja sokeus iskivät useisiin sijoittajiin, jotka hullaantuivat uusien listautujien osakeantien ylimerkinnästä”, Angervuo tiivistää oman selvityksensä antia.

Yli puolisataa yhtiötä pörssiin

First North Suomen yhtiöiden listautumiset osuivat siten lähelle osakemarkkinoiden huippua vuosien 2020-2021 aikana.

Rahastot ja yhtiöiden vanhat omistajat veivät ”hypen” aikana pörssiin yhteensä noin 60 eri liiketoiminta-alan yhtiötä, joista osa lanseerasi annin vetonaulaksi myös vihreyden uutta aaltoa.

Murheellisesta tuloksesta sijoittajille kertoo, että noin 90 prosentilla eli 38 First North Suomen yhtiön heinäkuun osakekurssit jääneet alle listautumisantien merkintähinnan.

Angervuo lisää, että yhteensä 11 yhtiön elokuun 24 päivän osakekurssi on painunut yli 70 prosenttia alle listautumisannin merkintähinnan.

”Merkintähinnan ja osakekurssin välinen kuilu kuvastaa paljolti ylihinnoittelua anneissa, joita operoivat rahastot, pankkiiriliikkeet ja yhtiöiden omistajat,” Angervuo kertoo.

Vain 12 yhtiön eli 23 prosentilla koko joukosta osakekurssi nousee yli merkintähinnan elokuun 25. päivän kurssitason. Eli sijoitusmarkkinat alkavat ehkä polarisoitua uusissa listautujissa.

Kovimmat putoajat

Jyrkimmät kurssipudotukset verrattuna listautumisen merkintähintaan tai listalle tulon kaupankäyntihintaan ovat toteutuneet seitsemässä seuraavassa yhtiössä.

BBS Bioactive Bone (-92%)

Lifa Air (-92%)

Fifax (-89%)

Nightingale Health (-88%)

Eagle Filters Group (-87%)

Rush Factory (-84%)

Duell (-80%).

Osakekurssit ovat nousseet kirkkaasti yli merkintähinnan seuraavissa 11 yhtiössä:

Kemporwer (+656%)

Admicom (+254%)

Titanium (+190%)

Detection Technology (+158%)

Viafin (+74%)

Nyab (+63%)

Efecte (+62%)

Aallon Group (54%)

Lapwall (+19%)

Heeros (+18%)

Leaddesk (+9%)

Fodelia (+2%).

Kurssinousijoihin voi lukea muun muassa pilvipalveluja ja it-alan yhtiöitä, joista ulkomaiset sijoittajat ovat jo ostaneet osuuksia.

Kempower pelastaa yhteenlaskettua pörssiarvoa

Piensijoittajat saivat nostetta sijoituksilleen heti listautumisen startissa. First North Suomi yhteenlaskettu markkina-arvo kiri vuoden 2021 joulukuussa noin 7,8 miljardiin euron huipputasolle.

Sitten koitti alamäki. Ja kuluvan vuoden heinäkuun yhteenlasketuksi pörssiarvoksi tuli noin kuuden miljardin euron taso.

Angervuon mukaan uusien listautujien markkina-arvosta on hävinnyt 3,5 miljardia euroa heinäkuun lopussa mennessä ilman Kempoweria.

First Northin ja koko pörssin kurssiraketti Kempower on kannattanut eniten uusien listautujien yhteenlaskettua pörssiarvoa omalla noin 2,5 miljardin euron pörssiarvollaan. Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden markkina-arvo oli 256,4 miljardia euroa heinäkuun lopussa.

”First Northin yhteenlaskettu markkina-arvo on vain 2,3 prosenttia pörssin markkina-arvosta”, Angervuo lisää.

Vertaukseksi voi nostaa Pohjoismaiden First Northin markkina-arvon, joka teki 536 yhtiöllä yhteensä noin 30 miljardia euroa heinäkuun lopussa.

Osakevaihtokin pudonnut jyrkästi

Etenkin rahastot ja omistajat myivät ilmeisesti lisää uusien listautujien osakkeita pian listautumisen jälkeen eli rahastivat kurssihuipun aikana. Osakekauppa on sitten hyytynyt huippulukemista.

First North Suomi markkinapaikan osakevaihdoksi tuli vuonna 2021 yhteensä 1,8 miljardia euroa, ja vuoden 2022 osakevaihto putosi kolmanneksen eli vaihto jäi 1,2 miljardiin euroon.

Angervuo laskee, että korkeimmillaan kuukauden osakevaihto oli joulukuussa 2021, jolloin osakkeita vaihtui 283 miljoonalla eurolla ja päivävaihdoksi tuli 12,9 miljoonaa euroa.

Pudotusta kuvastaa, että vuoden 2023 heinäkuussa osakevaihto oli 94,5 miljoonaa euroa ja keskimääräinen päivävaihto jäi 4,5 miljoonaa euroon.

Yhteenlaskettu liikevoittoa tappiolle

Uudet listautujat eli 42 yhtiötä tekivät yhteensä vajaan 900 miljoonan euron liikevaihdon kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ilman Kempoweria yhteenlaskettu liikevaihto jäi noin 748 miljoonaan euroon.

Angervuo arvioi, että heikomman kannattavuuden yhtiöt joutuvat pian hankkimaan keinolla tai toisella ulkopuolista rahoitusta hankkeidensa läpivientiin. Osakeanneista löytyy tuskin vetoapua.

Tuloksensa julkistaneet 42 yhtiötä nosti kuitenkin 14,6 prosenttia liikevaihtoaan ilman Kempoweria kuluvan vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, minkä voi nostaa positiiviseksi.

Mutta liikevoitto laski 17 prosenttia ja meni ilman Kempoweria noin 11 miljoonaan euroa pakkaselle edellisen vuosipuoliskon noin 29 miljoonan euron voitosta.

Tulos rahoituserien jälkeen heikkeni 29,4 prosenttia eli viisi miljoonaa euroa miinukselle edellisen puolivuotisjakson 17 miljoonan euron voitoista ilman Kempoweria.

Angervuo luokittelee osan uusista listautujista myös kasvuyhtiöksi, jotka nostivat liikevaihtoaan.

Listautujia

Vuonna 2019 First North Suomi markkinapaikalle listautui viisi yhtiötä, LeadDesk, Aallon Group, Relais Group, Fodelia ja Faron Pharmaceuticals sekä pörssin päälistalle siirtyi EAB Group.

Vuoden 2020 aikana First North Suomi markkinapaikalle listautui kolme yhtiötä, Bilot, Nanoform Finland ja Partnera. Kolme yhtiöitä vaihtoi pörssin päälistalle. Nämä olivat Verkkokauppa.com, United Bankers ja Eezy.

Vuonna 2021 First North Suomi markkinapaikalle listautui yhteensä 23 yhtiötä ja kaksi yhtiötä, Gofore ja Enersense, vaihtoivat pörssin päälistalle.

Vuonna 2022 First North Suomi markkinapaikalle listautuivat Lapwall, Lifa Air, Witted Megacorp, Asuntosalkku, Nordic Lights Group, ja Tamtron. Vuoden 2022 aikana kaksi First North Suomi listan yhtiötä, Remedy Entertainment ja Relais Group vaihtoivat pörssin päälistalle.

Vuoden 2023 aikana First North listalle siirtyi kesäkuussa Pohjanmaan Arvo Sijoitusosuuskunta. Elokuun lopussa First North Suomi markkinapaikalla oli 52 yhtiötä.