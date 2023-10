Aiforian suunnitelmat Amerikan valloittamiseksi etenevät

Aiforia käynnistää toimenpiteet ensimmäisen viranomaishyväksynnän saavuttamiseksi Yhdysvalloissa.

Lääkinnällisten laitteiden markkinavalvonnasta Yhdysvalloissa vastaa elintarvike- ja lääkevirasto (Food and Drug Administration, FDA). Yhdessä paikallisen konsulttiyhtiön kanssa Aiforia suunnittelee ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta hakemus FDA:lle voidaan jättää vuoden 2024 aikana.

”Digitaalisen patologian kuva-analytiikan kysyntä kliinisessä diagnostiikassa on lisääntymässä Yhdysvalloissa. Haluamme varmistaa että meillä on kaikki edellytykset tarjota ratkaisujamme yhä laajemmalle asiakaskunnalle”, sanoo Aiforian toimitusjohtaja Jukka Tapaninen.

Vuoden 2023 alkupuoliskolla yhtiö saavutti yhden merkittävimmistä etapeistaan tähän mennessä, kun rintasyöpäpotilaiden kudosnäytteiden analysointi Aiforian ohjelmistolla aloitettiin maaliskuussa Mayo Clinic -sairaalassa Yhdysvalloissa.

Aiforia on tekoälyä hyödyntäviä kuva-analyysiohjelmistoja lääketieteen tutkimukseen ja diagnostiikkaan kehittävä suomalainen yhtiö. Yhtiö tarjoaa patologeille ja tutkijoille prekliinisissä ja kliinisissä laboratorioissa tehokkaan syväoppivan tekoälyohjelmiston, jonka avulla kuvista voidaan tehdä löydöksiä, päätöksiä ja diagnooseja. Aiforian pilvipohjaisten tuotteiden ja palvelujen tavoitteena on parantaa lääketieteellisten kuvien analysoinnin tehokkuutta ja tarkkuutta monilla eri aloilla, onkologiasta neurotieteeseen.

Tekoälyyn perustuva kuva-analyysi säästää patologin aikaa automatisoimalla työläitä laskutehtäviä. Aiforian tekoälymallit tulkitsevat kudosnäytteistä muun muassa eturauhassyövän, rintasyövän ja keuhkosyövän merkkejä. Lisäksi mallit tunnistavat näytteistä myös solutason ominaisuuksia, joilla voi olla vaikutusta syövän ennusteeseen ja hoitoon. Patologi varmistaa löydökset ja antaa lausunnon potilasta hoitavalle lääkärille, joka päättää hoitotoimenpiteistä.

Digitalisoituvan patologian markkinat avautuvat lähivuosina nopeasti. Aiforia pyrkii hyötymään tästä murroksesta.

Aiforian liiketoiminta on vielä alkutaipaleella. Yhtiö listautui Helsingin pörssin First North -listalle joulukuussa 2021. Liikevaihto on kasvussa, vaikkakaan kunnon kasvuvaihde ei ole vielä lähtenyt käyntiin.

Tilauskanta on kuitenkin noussut selvästi viime vuodesta. Yhtiön tilauskanta yli kaksinkertaistui vuodenvaihteen tilanteesta reiluun 2,3 miljoonaan euroon kesäkuun lopussa.

Aiforian liikevaihto liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 25 prosenttia vertailukaudesta ja oli 920 tuhatta euroa.