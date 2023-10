Universal Music Group – katteet ja tekoäly

Hiipuuko Universal Music Groupin vuosien kasvu vai dominoiko jätti tekoälyn suunnannäyttäjänä.

On monia piirteitä, jotka ovat erinomaisille yrityksille yhteisiä, mutta jokaiselle liiketoiminnalle on myös omia erityispiirteitään, joita sijoittajan on hyvä pyrkiä analysoimaan. Universal Music Group on hollantilaisamerikkalainen musiikkiyhtiö ja yksi maailman suurimmista musiikkiyhtiöistä.

Digitaalinen suoratoisto on muuttanut musiikkialan rakenteellisesta häviäjästä voittajaksi. Vuosina 1999–2013 koko musiikkiala menetti 45 prosenttia koko markkina-arvostaa musiikin myynnin nopean laskun vuoksi. Digitaalisen musiikin nousu ja internetin kasvu saivat piratismin kukoistamaan.

Musiikkiala on kokenut nyt merkittävän käännekohdan vuosikymmenen mittaisen rakenteellisen häiriön jälkee, kun globaali musiikkiala alkoi elpymään merkittävästi vuosittain vuodesta 2015 lähtien.

Elpyminen johtuu tekijän oikeuslakien koventumisesta, suoratoistopalveluiden noususta ja älypuhelinten yleistymisestä.

Markkinajohtaja

Vaikka piratismin aikakausi leimasi vielä 2010-luvun alkua, on merkille pantavaa, että yhtiön nykyisen toimitusjohtajan, Sir Lucian Graingen, aikakaudella yrityksen liikevaihto on kasvanut tasaisesti 8 prosenttia vuosittain. Universal Music Group on markkinajohtaja äänitetyssä musiikissa ja vuonna 2022 sillä oli lähes 32 prosentin markkinaosuus.

Suurimpien levy-yhtiöiden maailmanlaajuinen digitaalinen ja fyysinen markkinaosuus liikevaihdolla mitattuna vuosina 2012-2022, Lähde Statista

Suoratoistopalvelut ovat parantaneet huomattavasti musiikkiyhtiöiden tulonlähteitä ja tehneet niistä houkuttelevampia sijoittajille, joiden sijoitusstrategia perustuu laatuun. Siirtyminen perinteisistä kertaluonteisista single- ja albumimyynneistä tilauspohjaiseen suoratoistoon on ollut merkittävää.

Tämä muutos on siirtänyt painopistettä ”hittikappaleiden” edistämisestä fyysisten levyjen myynnin kautta kohti helpommin ennustettavia tuloja olemassa olevista artisteistaan ja katalogistaan. Samalla tämä lisää ansaintamahdollisuuksia ajan myötä ja parantaa liiketoiminnan laatua. Toisin kuin fyysisten medioiden kustannuksissa, kuten CD-levyjen valmistuksessa ja jakelussa, suoratoistopalvelut ovat kiinteitä, mikä mahdollistaa paremman katteen kasvun Universal Music Groupille, tarjoten houkuttelevan tulonlähteen.

Kasvun laatu pelästytti sijoittajan

Universal Music Group N.V. julkisti taloudelliset tuloksensa 26. lokakuuta kolmannelta neljännekseltä ja yhdeksältä kuukaudelta, jotka päättyivät 30. syyskuuta 2023. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2 752 miljoonaa euroa, kasvoi 3,3 prosenttia, ja suurin osa kasvusta johtui vahvasta vakioituun valuuttakasvuun.

Äänitetyn musiikin tilausmyynti kasvoi 6,7 prosenttia, kun taas suoratoistotuotot laskivat 1,4 prosenttia. Oikaistu käyttökate (EBITDA) oli 581 miljoonaa euroa, mikä merkitsi kasvua 5,1 prosenttia, ja EBITDA-marginaali laajeni 0,3 prosenttiyksikköä 21,1 prosenttia.

Vuosineljänneksen myydyimpiin artisteihin kuuluivat Taylor Swift, SEVENTEEN, Morgan Wallen, Olivia Rodrigo ja King & Prince.

Tammi-syyskuun 2023 tulosten mukaan liikevaihto oli 7 901 miljoonaa euroa, ja se kasvoi 6,8 prosenttia. Äänitetyn musiikin tilausmyynti kasvoi 9,9 prosenttia, ja suoratoistotuotot kasvoivat 1,0 prosenttia. Oikaistu EBITDA oli 1,692 miljoonaa euroa, mikä merkitsi kasvua 11,7 prosenttia, ja EBITDA-marginaali laajeni 0,9 prosenttiyksikköä 21,4 prosenttiin. YTD myydyimpiin artisteihin kuuluivat King & Prince, Taylor Swift, Morgan Wallen, Karol G ja Metro Boomin.

UMG:n johto kommentoi positiivisesti tuloksia ja korosti pitkäaikaista strategista kasvua. Vaikka yrityksen liiketoiminta kasvoi odotetun laisesti, sijoittajat pelästyivät suoratoistotuottojen laskusta tarkastelukaudella. Suoratoistopalveluista saadut tulot ovat olleet tähän mennessä merkittävin syy musiikkialan vuosittaiseen kasvuun, joka on myös huomattavasti parempi katteista liiketoimintaa.

” I might be a little bit old fashion, but in my opinion profit is profit” Graingen sijoittajapuhelun aikana

Taylor Swift on tällä hetkellä yksi maailman tuottavimmista artisteista, kuva UMG

Tekoälyn pelätään muuttavan positiivisen kehityksen

Vuoden 2023 talousmedian yksi merkittävimpiä keskustelun aiheita on ollut tekoäly ja miten se vaikuttaa moniin luoviin aloihin. Monet taiteilijat, myös musiikin tuottajat, ympäri maailman ovat olleet huolestuneita, korvaako tekoäly heidän luovan työnsä.

Kyseessä on samankaltainen pelko, joka oli havaittavissa teollisen vallankumouksen aikana. Työn luonne vain muuttui.

Vuoden vaihteessa Universal Music Groupin osakkeen arvo laski toukokuuhun asti neljänneksen tekoälyn ollessa talouden kuumin puheenaihe.

Musiikki on matikkaa

Jo tarunhohtoinen Pythagoras loi matemaattisen ja akustisen musiikinteorian perusteet muun muassa havaitsemalla, että värähtelevän kielen pituus on kääntäen verrannollinen sen tuottaman äänen korkeuteen.

Erityisesti hän huomasi, että jos kielen pituus puolitetaan, niin sävelkorkeus nousee oktaavilla. Hän loi myös ajatuksen maailmankaikkeuden, ihmisen ja musiikin perustumisesta yksinkertaisiin lukusuhteisiin.

Nykyään sävelasteikot voidaan saattaa hyvin helposti muotoon, jolloin musiikkia voidaan soittaa esimerkiksi matlabin sound -toiminnolla. Muunnettuamme musiikin matemaattiseen muotoon, voimme luoda ohjelman, joka pyrkii ennustamaan, minkälaisia kappaleita haluamme kuunnella.

Koneoppimisen eli kansantajuisemmin tekoälynvoima perustuu parhaimmillaankin siihen, että sillä on dataa, jolla ohjelmaa koulutetaan. Striimauspalvelut ovat tuottaneet tekoälyn avulla musiikkia, joka muistuttaa kuulijaansa tämän suosikki kappaleista. Laulajien äänet muistuttavat tuttuja laulajia, mutta todellisuudessa ovat vain kaukaisia muistoja.

Pate Mustajärvellä on matala, helposti tunnistettava soundi, kuva UMG

Koska Universal Music Groupilla on yksi suurimmista musiikkialan katalogeista, sillä on neuvotteluvoimaa. Huhtikuussa Universal Music Group lähetti kirjeen suoratoisto kuten Spotifylle ja Apple Musicille, jossa halusi, etteivät yritykset anna heidän tekoälyohjelmiensa käyttää heidän tekijänoikeuksiensa alaista musiikkia ohjelmiensa treenaamiseen.

Sanktiona he ovat uhanneet kieltää kappaleiden soittamisen alustoilla, jotka käyttävät heidän katalogiaan siten, että se loukkaa taiteilijoiden ja muiden musiikin tuottajien oikeuksia.

Artisti keskeinen lähestyminen

Grainge on painottanut alalla erityisesti artistin ja tämän fanien välille muodostuneen tunnesiteen luomaa lisäarvoa yrityksille ja palvelun tarjoajille

Tämä on musiikkiteollisuuden näkökulma.

Mutta pitää hyvin paikkansa, että musiikin tuottama muistijälki kantaa vuosien päähän ja sillä on voima herättää muistoja kuuntelijassaan. Samankaltaiset tunteet eivät välttämättä herää kappaletta ensimmäisen kerran kuultaessa.

Rolling Stones kappaleiden myötä moni pääsee aikamatkalle nuoruuden maisemiin, kuva UMG

Spotify julkaisi viime viikolla muutoksiensa sisältöä rojaltimaksujärjestelmäänsä, joka tulee voimaan vuoden 2024 ensimmäisestä kvartaalista lähtien. Tavoitteena on siirtää miljardi dollaria rojalteja ”legitiimeille” taiteilijoille ja oikeudenhaltijoille viiden vuoden aikana.

Muutokset sisältävät vähimmäisrajojen asettamisen ennen kuin kappale alkaa tuottaa rojalteja, rangaista musiikin jakelijoita petosten havaitsemisesta ja asettaa minimisoitava toistoaika ei-musiikillisille kappaleille. Spotify pyrkii torjumaan petoksia ja varmistamaan, että oikeat taiteilijat hyötyvät enemmän rojaltituloista.

Spotifyn uudessa rojaltijärjestelmässä on yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia Universal Music Groupin ja Deezerin kanssa tehdyn sopimuksen kanssa, joka julkaistiin noin kaksi kuukautta sitten.

Tekoälystä työkalu musiikkialalle

Samaan aikaan kun yhtiö taistelee tekoälyn tuomia uhkia vastaan, se pyrkii kehittämään tapoja tuottaa vastuullisesti musiikkia tekoälyn avulla ja löytämään lisäarvoa tuottavia ansaintamalleja.

21. elokuuta Universal Music Group julkaisi tiedotteen yhteistyöstään Googlen kanssa Youtube AI Incubator -ohjelman parissa.

YouTube Music AI Incubator on YouTube-yhtiön aloittama ohjelma, joka pyrkii edistämään yhteistyötä musiikkiteollisuuden kanssa ja tutkimaan tekoälyn potentiaalia musiikin luomisessa. Ohjelman tarkoituksena on edistää vastuullista hyödyntämistä generatiivisen tekoälyn alueella.

Ohjelmaan on otettu mukaan merkittäviä musiikin alan toimijoita ja taiteilijoita monilta eri kulttuurin, genrejen ja kokemusten alueilta. Näiden toimijoiden avulla ohjelma tutkii ja kokeilee generatiivista tekoälyä liittyen musiikin luomiseen ja tuotantoon.

Universal Music Groupin mukana ohjelmaan osallistuu useita huomattavia taiteilijoita, kuten Anitta, Björn Ulvaeus, d4vd, Don Was, Juanes, Louis Bell, Max Richter, Rodney Jerkins, Rosanne Cash, Ryan Tedder, Yo Gotti ja Frank Sinatran musiikin oikeuksia hallinnoiva taho. Tämä monipuolinen ja lahjakas ryhmä auttaa keräämään tietoa ja kokemuksia generatiivisen tekoälyn kokeiluista ja tutkimuksista, joita YouTube kehittää.

Tavoitteena on ymmärtää, miten uusia teknologioita voidaan parhaiten hyödyntää artistien ja fanien kannalta, kuinka ne voivat edistää luovuutta ja miten voidaan ratkaista tulevaisuuden kannalta kriittisiä kysymyksiä. Universal Music Group pyrkii olemaan mukana kehittämässä alustaa ja varmistamaan, että alustaa kehitetään artisti keskeiseksi ja teknologian kehittyessä pystytään varmistamaan artistien ansaintalogiikka myös samalla.

”From Mozart to The Beatles to Taylor Swift, genius is never random”

Legendat heräävät henkiin

Vuonna 1994 John Lennonin leski Yoko Ono lähetti demonauhan elossa oleville Beatlesin jäsenille. Nauha sisälsi kappaleet ”Free as a Bird” ja ”Real Love”, jotka valmistuivat uusina Beatles-kappaleina ja julkaistiin singleinä vuosina 1995 ja 1996. Demonauhalla oli myös kappale ”Now and then”, mutta tuon aikainen tekniikka ei pystynyt erottelemaan Lennon laulua ja pianoa tarpeeksi laadukkaasti, joten kappale jätettiin toistaiseksi julkaisematta.

Tehdessä Peter Jacksonin kanssa dokumenttisarjaa Beatlesistä, vanhoista raidoista erotettiin Beatlesin laulut taustahälystä. Tämä sai luovan tiimin miettimään, mitä kappaleelle ”Now and then” voitaisiin tehdä.

Kappaleessa ”Now and then” Lennonin laulun lisäksi soi George Harrisonin toimesta 1995 äänittämänä sähkö- ja akustinen kitara sekä uusi rumpuraita Ringo Starrilta, ja McCartneyn soittamaa bassoa, kitaraa ja pianoa, jotka on tarkoitettu vastaamaan Lennonin alkuperäistä soittoa.

Toinen päivä marraskuuta julkaistaan viimeinen Beatlesin single, jonka tuottamiseksi Paul McCartney ja Ringo Star ovat luottaneet tekoälyyn.

Musiikkiala odottaa mielenkiinnolla, minkälaisia muita positiivisia elämyksiä tekoäly vielä herättää henkiin.

Vaikka musiikki ei koskaan kuole ja tarve musiikille elää meidän alkukantaisissa vaistoissamme, on se tällä hetkellä aliarvostettua. Sijoittajan on hyvä seurata tarkkaan, miten levy-yhtiöiden uudistumisvaatimukset ja neuvottelut suoratoistopalveluiden kanssa näkyvät tuloksessa viivan alla.