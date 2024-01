Perjantaina sähkö maksaa enemmän kuin koskaan – pahimmillaan yli 2 euroa kilowattitunnilta

Sähkön hinta nousee yhä korkeammalle. Fingridin mukaan perjantaina sähkön hinta saavuttaa historiallisen hintahuipun.

Tammikuun alun kovat pakkaset ovat kiusanneet monia pörssisähkön valinneita suomalaisia. Kylmän sään vuoksi sähkönkulutus on monissa kotitalouksissa nyt vuoden korkeimmissa lukemissa, ja samaan aikaan myös sähkön hinta on kivunnut selvästi tavanomaista korkeammalle.

Perjantaina sähkön hinta kipuaa ennätyksellisen korkealle, sillä jopa päivän keskihinnaksikin muodostuu kilowattitunnilta peräti 109,97 senttiä, mikä tarkoittaa siis yli yhtä euroa kilowattitunnilta. Jonkinlaisena rajapyykkinä pidettyä euron kilowattituntia on hyvin harvinainen jo yhdenkin tunnin osalta, mutta nyt peräti koko päivän keskiarvo ylittää merkittävän rajan.

Päivän suurin hintapiikki nähdään alkuillasta. Kello 19-20 välillä yksi kilowattitunti maksaa 235,10 senttiä, eli yli kaksi euroa. Yli kahden euron mennään lähes koko alkuillan ajan kello 16-21 välillä, pois lukien kello 18-19, jolloin sähkö maksaa 183,39 senttiä kilowattitunnilta.

Sekä yksittäisten tuntihintojen, että koko päivän keskiarvon osalta sähkö maksaa perjantaina siis enemmän kuin koskaan aiemmin. Kantaverkkoyhtiö Fingridin strategisen verkkosuunnittelun päällikkö Mikko Heikkilä vahvisti asian Kauppalehdelle.

Sähkön hintapiikki on näkyy myös erilaisten sähköön liittyvien verkkosivustojen kävijämäärissä, ja moni palvelu onkin tuoreiden hintatietojen julkaisun jälkeen pahasti ruuhkautunut. Monen sähköyhtiön verkkosivut, samoin kuin Energianviraston palvelu sahkonhinta.fi, ovat olleet hetkittäin poissa käytöstä.

Mikä nostaa sähkön hintaa nyt?

Sähkön hinta on nyt merkittävästi kalliimpaa verrattuna vaikkapa joulukuun alle 10 sentin keskihintaan kilowattitunnilta. Syyt nopeasti kasvaneelle hinnalle löytyy vallitsevista sääolosuhteista, sillä ympäri Suomea koetaan nyt jopa historiallisen kovia talvipakkasia.

Tammikuun alku on ollut kylmin sitten 2000-luvun alun. Tavallista selvästi kylmemmän jakson on määrä kestää vielä kuluvan viikon loppuun saakka, jonka jälkeen lämpötila ennusteiden mukaan lauhtuu merkittävästi.

Kylmä sää on kasvattanut merkittävästi sähkön kulutusta keskiviikon ja torstain aikana. Helsingin Sanomat uutisoi torstaina, että keskiviikkona sähköä kulutettiin kello 19–20 välillä keskimäärin 14 993 megawattia, mikä on historian neljänneksi suurin yhden tunnin aikainen kulutuslukema.

Ylen mukaan sähkön kulutus on noussut Suomessa lähes ennätystasolle. Kaikista suurimmillaan sähkönkulutus on tavallisesti pari päivää pakkasjakson alkamisen jälkeen, sillä rakenteiden jäähtyessä lämpötilan ylläpitämiseksi kuluu vielä enemmän sähköä, kuin verrattuna ensimmäisiin kylmiin päiviin.

Samaan aikaan sähkön hintaa on nostanut pienentynyt tarjonta, sillä pakkanen on aiheuttanut lukuisia vikatilanteita useissa Suomen voimaloissa. Yle kertoo jutussaan, että vikatilanteiden vuoksi joko kokonaan tai osittain poissa tuotannosta ovat mm. Meri-Porin, Vaskiluodon ja Vuosaaren voimalaitokset. Tuotantovaje ei kuitenkaan kestä välttämättä kauaa, sillä osa näistä saattaa palata tuotantoon jopa vielä torstain aikana.

Fingrid: säästäkää sähköä

Fingridin yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kannustakin suomalaisia säästämään sähköä – oli oma sähkösopimus sitten kiinteä tai pörssisähkö.

”Normaalikuluttajan kannattaa säästää sähköä mahdollisuuksiensa mukaan. Jos pystyy välttämään huomenna [perjantaina] sähkön käyttöä tai ainakin siirtämään sitä. Iltakymmenen jälkeen on vähän kohtuullisemmat hinnat, vaikka ei se silloinkaan halpaa ole”, Uusitalo kertoo Ylelle.

Fingrid kertoi nostaneensa omaa valmiuttaan torstai-iltapäivästä lähtien. Yhtiö pyrkii varmistamaan, että kaikki mahdollinen sähköntuotanto saadaan pidettyä käytössä.

”Tällä hetkellä sähkö riittää. Tilanne on kuitenkin erittäin herkkä yllättäville vikaantumisille sähköjärjestelmässä ja siksi tilanne voi muuttua nopeastikin. Fingrid seuraa tilannetta tarkasti ja päivittää tarvittaessa tilannearvioita”, Fingridin tiedotteessa kerrotaan.

Fingridin mukaan Suomen sähköjärjestelmä toimii yhä normaalisti ja sähköteho tulee riittämään. Tästä huolimatta sähkönkäyttäjien on syytä pyrkiä rajoittamaan omaa sähkön käyttöään erityisesti loppuviikon huipputuntien aikana.

Sähkön hinta – miltä näyttää lopputalvi?

Moni kuluttaja miettii varmasti tällä hetkellä tulevia sähkösopimuksiaan. Pörssisähkön ennalta-arvaamattomat käänteet houkuttelevat monia siirtymään kiinteähintaiseen sähkösopimukseen.

Nordic Green Energyn Taloustutkimuksella teettämän kyselytutkimuksen mukaan suomalaisista 29 prosentilla on tällä hetkellä pörssisähkösopimus. Vuoden 2022 lopussa pörssisähkösopimusten osuus oli Energiaviraston keräämien tietojen mukaan 14 prosenttia kaikista sähkön vähittäissopimuksista. Pörssisähkösopimusten suosio on siis noussut selvästi vuoden aikana.

Tällä hetkellä on vielä vaikea arvioida lopputalven käänteitä sähkön hinnan osalta. Ylen jutussa mainittiin, että sähkönmyyntiyhtiö Väre arvioi kovien hintojen laskevan jonkin verran jo tulevaksi viikonlopuksi, ja viimeistään ensi viikolla hinnat pääsevät laskemaan reilusti säiden lauhtuessa.

Seuraavia sähkösopimuksia miettivien on kuitenkin syytä muistaa, että tämäntapaisia pakkasjaksoja nähdään hyvin harvoin. Kuluva pakkasjakso on ollut kylmyytensä ohella myös tavallista pidempi, mikä on näkynyt auttamatta sähkön hinnassa. Päivän tai parin tulipalopakkaset eivät tullessaan todennäköisesti aiheuttaisi yhtä rajuja käänteitä sähkön hintaan.