Tutkimus: Kun hinta ratkaisee, pörssisähkö vetää puoleensa

Pörssisähkön suosio on sopimusmäärissä mitattuna pysynyt lähes ennallaan, mutta tuoreen tutkimuksen mukaan kiinnostus siihen vaihtamiseen on kasvussa.

Taloustutkimus selvitti sähkönmyyntiyhtiö Nordic Green Energyn toimeksiannosta suomalaisten sähkösopimusten tilannetta. Tutkimukseen vastasi 2533 henkilöä.

Tutkimuksen mukaan 30 prosentilla suomalaisista on tällä hetkellä pörssisähkösopimus. Pörssisähkön suosio on sopimusmäärissä mitattuna pysynyt lähes ennallaan, mutta kiinnostus siihen vaihtamiseen on kasvussa.

Tulokset ovat samansuuntaiset syksyllä 2023 toteutetun tutkimuksen kanssa, sillä pörssisähkösopimusten osuus kaikista sähkön vähittäissopimuksista oli noussut vain yhden prosenttiyksikön ja kiinteähintaisten vastaavasti laskenut saman verran 56 prosenttiin.

Sen sijaan kuluttajien kiinnostus vaihtaa pörssisähköön on kasvussa.

Useampi kuin joka neljäs (26 prosenttia) oli halukas ottamaan seuraavaksi pörssisähkösopimuksen, kun vuonna 2023 samaa sanoin vain alle joka viides kuluttaja.

Pörssisähköön liittyy yhä ennakkoluuloja

Pörssisähköön siirtymistä suunnittelevien määrä on kasvanut erityisesti edellisessä tutkimuksessa ”en osaa sanoa” -vastauksen antaneiden keskuudessa. Niukasti alle puolet, 48 prosenttia, valitsisi kiinteähintaisen määräaikaisen tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen seuraavaksi sähkösopimuksekseen.

”Viimeaikainen voimakas hintojen vaihtelu päätyy helposti otsikoihin ja voi vaikuttaa ihmisten asenteisiin. Pörssihinnoiteltuun sähköön liittyy edelleen vahvoja ennakkoluuloja, vaikka tilastot osoittavat sen kokonaisuutena edullisimmaksi vaihtoehdoksi”, toteaa Nordic Green Energyn kuluttajaliiketoiminnan johtaja Marcus Mäkynen.

Mäkysen mukaan pörssisähkön kuukauden keskihinnat ovat jo pidemmän aikaa olleet vain 5–6 senttiä kilowattitunnilta.

Mäkysen väitteelle pörssisähkön edullisuudesta löytyy katetta esimerkiksi sijoitus- ja talousbloggaaja Rikhard Wackerin kokemuksista: hän säästi huomattavan summan sähkökuluissa siirryttyään kiinteähintaisesta sopimuksesta pörssisähköön.

Wackerin kuukauden sähkönkulutus oli päivässä vain kerran euron verran ja kaikkina muina päivinä sen alle. Aiemmassa 65 euron kuukausimaksun kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön hinta oli ollut 2,1 euroa päivässä.

Kaikkein kiinnostuneimpia vaihtamaan pörssisähköön ovat omakotitaloasujat, joista 30 prosenttia ottaisi pörssisähkösopimuksen, mikäli olisi juuri nyt vaihtamassa sähkösopimustaan.

Tutkimuksen mukaan kuluttajien keskuudessa on kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta, sillä viidennes (20 prosenttia) ei osaa sanoa, millaisen sopimuksen valitsisi.

”Markkinoille tulee koko ajan uusia ratkaisuja, joiden avulla kuluttajat voivat hallita omaa sähkönkulutustaan. Erityisesti omakotitaloissa on näillä ratkaisuilla hyvät mahdollisuudet hyödyntää pörssisähkön ajoittain erittäin houkuttelevia hintoja ”, toteaa Mäkynen.

Hinnalla on väliä

Epävarmassa taloustilanteessa kuluttajien huomio keskittyy selkeästi sähkösopimuksen hintatasoon. Selvityksen mukaan noin kolme neljäsosaa (76 prosenttia) kaikista vastaajista ilmoitti edullisemman hinnan olleen vaikuttava tekijä sähkönmyyjän vaihtamiseen vuonna 2025.

Seuraavaksi yleisimmät syyt vaihtamiseen olivat niin ikään hintaan liittyvät vastausvaihtoehdot: Tuli mieleen kilpailuttaa (24 prosenttia) ja Helpot kilpailutuspalvelut (13 prosenttia). Tähän kysymykseen vastaajat saivat valita useita vastausvaihtoehtoja.

Sähkönmyyjän tarjoamat teknologiset ratkaisut sähkönkulutuksen seurantaan oli uutena vaihtoehtona mukana sähkönmyyjän vaihtamiseen vaikuttavana tekijänä. Seitsemän prosenttia vastaajista ilmoitti uudet älylaitteiden mahdollistamat teknologiat syyksi vaihtaa sähkönmyyjää.

”Uskomme, että älylaitteiden mahdollistamien teknologioiden merkitys kuitenkin nousee tulevaisuudessa. Näillä on nimenomaan pörssisähkökäyttäjille paljon merkitystä, koska ne tarjoavat keinoja seurata ja ajoittaa omaa kulutusta”, Mäkynen sanoo.

Ympäristöystävällisemmän, fossiilivapaan energian osuus Suomessa on jo reilusti yli 90 prosenttia. Kuitenkin vain yhdeksän vastaajista kertoi ympäristöystävällisen sähkön olleen vaihtamiseen vaikuttanut tekijä vuonna 2025.