Jättipankki ennustaa: Kullan hinta nousee jopa 4000 dollariin

Goldman Sachs on jo pitempään uskonut kullan hinnannousuun. Niin se tekee edelleen, vaikka jalometallin arvo on jo historiallisen korkea.

Kauppakiistojen keskellä on harvoja omaisuuslajeja jotka loistavat. Kulta on niitä harvoja, jonka hinta on jatkanut nousuaan aina vaan uusiin ennätyksiin.

Kultafutuurien hinta on noussut yli 3 300 dollarin unssilta, saavuttaen historiallisen ennätyksen. Vuoden alusta jalometallin futuurihinta on noussut jo yli neljänneksen eli 27 prosenttia. Vuodessa hinta on noussut 39 prosenttia.

Yhdysvaltojen ja Kiinan repivä kauppasota heikentää kansainvälisen talouden kasvuodotuksia, rapauttaa luottamusta tyypillisesti turvallisiin yhdysvaltalaisiin sijoituskohteisiin ja aiheuttaa myllerrystä rahoitusmarkkinoilla.

Epävarmoina talousaikoina kulta on usein suosittu vaihtoehto pääoman suojaamiseen, mikä osaltaan selittää sen viimeaikaisen arvonnousun.

Maailmanlaajuisesti myös inflaatio on ollut keskeinen tekijä kullan arvonmuodostuksessa.

Hyödykkeiden ja palveluiden hintojen noustessa sijoittajat etsivät omaisuuseriä, jotka säilyttävät arvonsa ja suojaavat ostovoiman heikkenemiseltä. Historiallisesti kulta on ollut luotettava arvon säilyttäjä korkean inflaation kausina.

Kulta Wall Streetin ja rahastosijoittajien suosiossa

Myös kullan fyysiseen varantoon perustuvat pörssinoteeratut indeksirahastot eli kulta-ETF:t ovat houkutelleet merkittäviä pääomavirtoja.

Sekä institutionaaliset että yksityissijoittajat ovat osoittaneet uudelleen kiinnostusta näihin sijoitustuotteisiin, mikä on lisännyt hintojen nousupainetta. Kasvavat sijoitukset kulta-ETF:iin osoittaa luottamusta kullan arvonnousuun keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan kullan ETF-sijoitukset ovat kasvaneet tasaisesti kesäkuusta 2024 lähtien, kullan hinnannousun rinnalla.

”Kysynnän tekijät, jotka ovat johtaneet poikkeuksellisen korkeaan kullan arvon nousuun, todennäköisesti jatkuvat. Lisätukea odotetaan keskipankkien ostotoiminnasta, kultaan sidottujen pörssirahastojen kasvusta kehittyneillä markkinoilla sekä kiinalaisten vakuutusyhtiöiden mahdollisesta ’merkittävästä allokaatiosta’ jalometalliin”, toteaa Deutsche Bankin analyytikko Michael Hsueh.

Alla oleva Bank of American kyselyyn perustuva kaavio osoittaa, että kulta on noussut Wall Streetin vilkkaimmista sijoitustrendeistä. Samalla esimerkiksi mahtiseitsikon eli seitsemän suuren amerikkalaisen teknojätin suosio on hiipunut dramaattisesti.

Lisäksi sijoittajat odottavat, että Yhdysvaltain keskuspankki (Fed) laskee korkoja vähintään kolme kertaa kuluvan vuoden aikana. Elvyttävä rahapolitiikka tukee yleensä jalometallien hintakehitystä.

Jättipankit uskovat kultaan

Goldman Sachs on jo pitempään ennustanut kullan hintanousulle jatkoa. Sekä Goldman Sachs että UBS ovat molemmat julkaisseet kullan suhteen positiivisia näkemyksiä.

Goldman Sachsin analyytikot odottavat nyt kullan hinnan nousevan 3 700 dollariin unssilta vuoden loppuun mennessä ja saavuttavan jopa 4 000 dollarin tason kesään 2026 mennessä. UBS puolestaan arvioi, että kullan hinta voi nousta 3 500 dollariin joulukuuhun 2025 mennessä.

Goldman Sachsin rohkea ennuste perustuu oletukseen keskuspankkien kiihtyvistä kultaostoista. Pankin mukaan maailman keskuspankit saattavat ostaa tänä vuonna noin 80 tonnia kultaa kuukaudessa, aiemmin arvioidun 70 tonnin sijaan.

Jalometallien ETF-rahastoihin virtaa lisäksi pääomia kiihtyvään tahtiin, mikä saattaa kuvastaa sijoittajien tarvetta suojautua taantumariskeiltä ja omaisuuserien arvon alenemiselta. Goldmanin ekonomistit arvioivat nyt, että Yhdysvaltain taantuman todennäköisyys tänä vuonna on 45 prosenttia. Jos näin käy, ETF-virrat voivat kiihtyä entisestään ja nostaa pankin mukaan kullan hintaa jopa 3 880 dollariin vuoden loppuun mennessä.

Myös UBS ennustaa vahvaa kysyntää useista sijoittajasegmenteistä, kuten keskuspankeilta, varainhoitoyhtiöiltä, makrorahastoilta, varakkailta yksityissijoittajilta ja piensijoittajilta. Taustalla ovat muuttuvat globaalin kaupan ja geopoliittisen tilanteen dynamiikat.

Lisäksi UBS:n mukaan markkinoiden heikko likviditeetti – osittain rajallisen kaivostuotannon kasvun sekä keskuspankkien ja ETF:ien hallussa olevan kullan vuoksi – voi voimistaa hintojen heilahteluja.