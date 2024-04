Osakerahastojen tuotoissa suuria eroja eri kohdemarkkinoiden välillä

Osakerahastoissa Suomi on kohdemarkkinoista ollut viimeisen 12 kuukauden hännänhuippu.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin maaliskuussa yhteensä 1,0 miljardia euroa uusia pääomia. Rahastopääoma kasvoi myös suotuisan markkinakehityksen ansiosta.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin. Osakerahastoihin sijoitettiin yhteensä 624 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin 59 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin 93 miljoonaa ja lyhyen koron rahastoihin yhteensä 205 miljoonaa euroa. Lisäksi vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin yhteensä 52 miljoonaa euroa.

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjois-Amerikkaan, Pohjoismaihin, globaalisti ja Eurooppaan sijoittaviin rahastoihin yhteensä 737 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin Suomeen, Tyynenmeren alueelle ja toimialoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 112 miljoonaa euroa.

Markkinoista Pohjois-Amerikka on ollut viimeisen 12 kuukauden aikana tuottoisin osakemarkkina. Keskimäärin Pohjois-Amerikkaan sijoittavat suomeen rekisteröidyt sijoitusrahastot ylsivät 28 prosentin tuottoon.

Suomeen sijoittavat rahastot rämpivät keskimäärin heikoimman tuoton rahastoina, niiden keskimääräinen vuosituotto on ollut pakkasella -2,0 prosenttia.

Taulukko: Suomeen rekisteröityjen osakerahastojen nettomerkinnät, pääoma ja 12 kuukauden tuotto kohdemarkkinoittain.

Taulukko: Finanssiala ry.

Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat nousseet erityisesti teknojättien ja tekoälybuumin ansiosta. Lisäksi markkinoilla odotetaan, että USA.n keskuspankki alentaa tänä vuonna ohjauskorkoja. Maan talous on vahvassa vedossa. Työttömyysaste on pysynyt alhaalla, ennakoivat suhdanneindeksit kertovat edelleen noususuhdanteesta ja inflaatio on laskussa.

Myös Sharpen luvulla mitattuna Pohjois-Amerikkaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. Mittari kertoo sijoituksen riskiin suhteutetun tuoton. Sharpen luku vertaa sijoitukselta odotettua ylituottoa sen volatiliteettiin eli arvonvaihteluun. Sharpen luku kuvaa siis, kuinka paljon tuoton saamiseen on otettu riskiä.

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin pääasiassa euroalueelle valtioriskiin, luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittaviin rahastoihin yhteensä 101 miljoonaa euroa. Varoja lunastettiin globaalisti luokiteltuihin ja korkeariskisiin yrityslainoihin sijoittavista rahastoista yhteensä 9 miljoonaa euroa.

Kotimaahan rekisteröidyistä korkorahastoista parhaaseen 12 kuukauden tuottoon ovat yltäneet keskimäärin korkeariskiset yrityslainat. 9,5 prosentin tuotollaan.