Osakerahastot maistuvat nyt sijoittajille

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin sijoitettiin kesäkuussa yhteensä 1,3 miljardia euroa uusia pääomia, kertoo Finanssiala ry. Rahastopääoma kasvoi myös markkinakehityksen ansiosta. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuukauden lopussa 186 miljardia euroa.

Uusia pääomia sijoitettiin kaikkiin päärahastoluokkiin. Pääomia sijoitettiin osakerahastoihin yhteensä 429 miljoonaa euroa, yhdistelmärahastoihin yhteensä 58 miljoonaa euroa, pitkän koron rahastoihin yhteensä 470 miljoonaa euroa, lyhyen koron rahastoihin yhteensä 366 miljoonaa euroa ja vaihtoehtoisiin rahastoihin yhteensä 25 miljoonaa euroa.

”Kesäkuussa markkinatunnelmat piristyivät, koska voimakasta markkinaheiluntaa aiheuttaneiden tulliuutisten vaikutukset jäivät pelättyä lievemmiksi. Poliittinen epävarmuus edelleen vaikutti sijoituspäätöksiin, joten varoja hajautettiin laajasti kaikkiin päärahastoluokkiin”, toteaa johtava asiantuntija Mariia Somerla Finanssiala ry:stä (FA).

Osakerahastoissa pääomia sijoitettiin pääasiassa Pohjoismaihin, Pohjois-Amerikkaan, Eurooppaan ja Suomeen sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 515 miljoonaa euroa.

Varoja lunastettiin kehittyville markkinoille, globaalisiti ja toimialoille sijoittavista rahastoista, yhteensä 89 miljoonaa euroa.

Parhaaseen vuosituottoon ovat yltäneet Eurooppaan ja Japaniin sijoittavat rahastot.

Sharpen mittarilla mitattuna Eurooppaan sijoittava rahastoluokka menestyi parhaiten (Sharpe 12 kk 0,27). Sharpen mittari on sijoitusten tuoton ja riskin suhdetta mittaava tunnusluku. Se kertoo, kuinka paljon ylimääräistä tuottoa sijoittaja saa kutakin ottamaansa riskin yksikköä kohden verrattuna riskittömään sijoitukseen. Mitä suurempi Sharpen luku on, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä.

Alue Netto-

merkinnät

kesäkuu 2025 Netto-

merkinnät

vuoden alusta Tuotto

12 kk (ka.) Suomi 16 -207 7 % Pohjoismaat 215 -97 0 % Eurooppa 109 469 8 % Pohjois-Amerikka 175 -692 2 % Japani 2 34 8 % Tyynenmeren alue 1 -61 7 % Kehittyvät markkinat -10 109 3 % Maailma -70 -600 3 % Toimialarahastot -9 -99 6 %

Pitkän koron rahastoissa uusia varoja sijoitettiin kaikkiin rahastoluokkiin, lukuun ottamatta globaalisti valtioriskiin sijoittavia rahastoja.

Lue myös tämä: Tuottoa harvinaisista maametalleista – näin se onnistuu kustannustehokkaasti