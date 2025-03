Espanjan teräsjätti voittaa jo yli miljardilla Outokummun Amerikoissa

Outokummun pörssiarvo on lähes puolittunut verrattuna yhtiön kovimpiin eurooppalaisiin kilpailijoihin eli Acerinoxiin ja Aperamiin.

Kansainväliset sijoittajat pitävät nyt Outokummun 3,60 euron osakekurssia liian kalliina, mikä tulee esiin kaupankäynnissä, jossa sijoittajat ottavat lainaksi yhtiön osakkeita.

Sijoittajat laskevat, että Outokummun kurssi halpenee edelleen. Jos sijoittajat pystyvät sitten ostamaan osakkeet jatkossa halvemmalla takaisin, korjaavat sijoittajat voittoja. Outokummun lainattujen osakkeiden määrä nousee jo ennätykselliselle tasolle pörssihistoriassa.

Markkina-arvioiden mukaan Outokummun osakkeista on tullut lainatuksi noin kuudesosa eli nykyarvoltaan noin 300 miljoonaan euron edestä. Lainattujen osakkeiden jättipottia kuvastaa se, että yhtiön markkina-arvo on nyt noin 1,6 miljardia euroa Helsingin pörssissä.

Riskiä kuvastaa puolestaan se, että lainojen kustannukset kaatuvat pörssiyhtiöiden, kuten Outokummun osakkeiden lainaksi ottajille, mutta osingot menevät lainanantajille, kuten teräsyhtiön ankkuriomistajille.

Acedrinox investoi, mutta Outokumpu ei

Outokumpu sai Saksan teräsfuusion (Inoxum) myötä Yhdysvaltain Calvertin tehtaan sulaton ja kylmävalssaamon, josta yhtiön johto veti nyt takaisin investointinsa kylmävalssaamoon, ainakin toistaiseksi. Fuusiosta on jo vierähtänyt yli kymmenen vuotta.

Outokumpu on aiemmin julkistanut jopa miljardiluokan investointiaikeista Calvertin, mikä saattoi nyt johtaa sijoittajien spekulointiin osakkeen yliarvostuksesta suhteessa yhtiön 40 miljoonaa euroa tappiolliseen tulokseen vuoden 2 024 tilikaudelta.

Angervuon mukaan yhtiön tulos on mennyt kahdelta viime vuodelta noin 150 miljoonaa euroa tappiolle. Outokumpu on lukujen valossa ajautunut selkää seinää vasten.

Osakekurssit vuoden 2015 alusta: Outokumpu, Acerinox ja Aperam. Kuva: Koyfin.

”Outokummun mahdolliset miljardin euron investoinnit Amerikan Calvertiin vaatisivat tuekseen noin puolen miljardin osakeannin, mikä luo riskin osakekurssin pudotukselle. Ylivelkainen valtio omistaa noin 15,5 prosenttia Outokummusta”, varainhoidon pörssikonkari Hannu Angervuo toteaa.

Espanjalainen jaloteräsyhtiö Acerinox menee nyt toiseen suuntaan kuin Outokumpu. Acerinox pitää kiinni yli 200 miljoonan euron investoinneista Yhdysvaltain teräkseen.

Yhtiön vuoden viime vuoden tilinpäätöksen mukaan Acerinox teki noin 2,8 miljardia euroa liikevaihtoa tehtaillaan Amerikoissa – eli noin 52 prosenttia 5,4 miljardin euron konsernitason liikevaihdosta.

Outokummun niukasti voitollisen Americas-liiketoiminnan liikevaihdoksi kertyi noin 1,7 miljardia euroa vuoden 2024 tilikaudella. Suomalaisyhtiö ei ole kymmenen vuoden jälkeenkään pystynyt pysyvästi nostamaan Americasin kannattavuutta tavoitteidensa tasolle.

Outokumpu jää lisäksi liikevaihdossa noin miljardin jälleen kovimmasta espanjalaiskilpailijastaan rapakon takana.

Outokummun Americas on vuosikymmenen aikana eli Saksan teräsfuusion jälkeen saavuttanut vain noin 350 miljoonan euron yhteenlasketun oikaistun liikevoiton, mikä tarkoittaa keskimäärin noin 35 miljoonan euron liikevoittoa vuosittain. Americas saavutti 25 miljoonan euron oikaistun liikevoiton vuoden viime tilikaudella.

Outokumpu ja Acerinox on pitäneet kumpikin erikseen hallussaan noin 25 prosenttia Yhdysvaltain jaloteräksen koko markkinoista. Acerinox ei julkista erikseen rapakon takaisen liiketoimintansa kannattavuutta.

Kilpailijat yritysostoihin

Outokummun kilpailijat ovat jo masinoineet teräksen uusjakoa miljardiluokan yritysostoin Amerikassa.

Acerinox on ostanut erikoisteräksien Haynes Internationalin, jonka liikevaihdoksi tulee noin 560 miljoonan euroa 12 kuukauden rullaavalla tilikaudella. Aperam on puolestaan hankkinut Universal Stainless and Alloy Productsin, jonka liikevaihto teki lähes 300 miljoonaa euroa vuodelta 2023.

Amerikan yhtiöt myyvät erikoisteräksiä myös Euroopassa ja ovat saavuttaneet keskimäärin reilusti yli kymmenen prosentin liikevoiton suhteessa liikevaihtoon.

Outokummun Calvertin sulaton ja kylmävalssaamon myyntiarvon voi siten nostaa korkealle syystä, että Aperamin ja Acerinoxin preemiot ovat liikkuneet noin 16-20 prosentin tasossa verrattuna silloiseen ostoyhtiöiden päivän kursseihin.

Outokummun pörssiarvo on pudonnut lähes puoleen verrattuna Acerinoxin pörssiarvoon, joka päätyi noin 2, 8 miljardiin euroon ja ranskalais-luxemburgilaisen Aperamin 2,4 miljardiin euroon alkuviikosta Euroopan pörsseissä.

Outokumpu jäi vuoden 2 024 tilikaudella ainoana tappiolle kolmesta jaloteräsyhtiöstä. Konserni teki noin 5,9 miljardin euron liikevaihdolla 43 miljoonan euron liiketappion.

Acerinoxin liikevoitoksi tuli noin kuusi prosenttia eli 348 miljoonaa euroa 5,4 miljardin euron liikevaihdolla.

Aperam saavutti noin 6,2 miljardin euron liikevaihdolla kahden prosentin eli 129 miljoonan euron liikevoiton. Yhtiöt aikovat ottaa synergiaetuja Amerikan yritysostojen ansiosta.

Nimimiehiä hallituksessa

Outokummun hallitusta on vuodesta 2018 johtanut aiemmin metsäteollisuudesta tunnettu Kari Jordan ja aiemmin Nokiasta tunnettu Jorma Ollilla.

Nykyinen toimitusjohtaja Kati ter Horst nousi johtoon suoraan yhtiön hallituksesta samoin Horstin edeltäjä, Heikki Malinen, mikä on kummastuttanut ulkomaisia sijoittajia. Outokumpu on palkannut johtoryhmäänsä uuden teräksen ammattilaisen, Matthieu Jehlin, joka työskenteli aiemmin hiiliteräsjätti Arcelor Mittalissa.

Intialainen teräsmoguli Lakshmi Mittal käyttää suurinta valtaa myös Outokummun kilpailijassa, Aperamissa. Mittal kuuluu myös Calvertin tehtaan kuumavalssauksen linja suuriin omistajiin.

Outokummun historiaa voi vielä kelata tasan kymmenen vuotta taaksepäin eli vuoden 2 014 maaliskuulle. Tuhannet piensijoittajat nostivat silloin noin 650 miljoonan euron osakeannin merkinnän kautta Outokumpua velkakuilusta Saksan teräsfuusion jälkeen.

Teräsfuusion palkintoa piensijoittajalle voi avata siten, että Outokummun noin 1,6 miljardin euron pörssiarvo vastaa nyt Saksan fuusion eli lähes noin 1,3 miljardin euron kauppahintaa.

Teräsyhtiöiden pelkkien pörssiarvojen valossa voi päätellä, että Euroopan terästeollisuuden merkittävin saneeraaja eli Outokumpu ei ole toistaiseksi vastannut sijoittajien tuotto-odotuksia.

Syklisen Outokummun kannattavuus nojaa edelleen pitkälle pohjoisen Tornion terästehtaan tuottavuuteen sekä Kemin kromikaivokseen. Calvertin tehtaan myynnistä ei ole toistaiseksi liikkunut spekulaatioita.