Näillä osakkeilla mennään varmasti metsään  

Koronakriisistä on kulunut puolivuosikymmentä. Laajojen rajoitustoimien aikana ulkoilubuumi vei ihmiset poluille ja varustekauppaan. Vaatteita ja välineitä valmistavien yritysten osakekurssit nousivat kestämättömän korkealle.

Sittemmin kuluttajien ostohalukkuutta ovat himmentäneet muun muassa inflaatio, korkokulut ja muut mielenkiinnon kohteet. Varusteita ei tarvitse hankkia joka vuosi. Ulkoiluvälineitä valmistavien yritysten osakekurssit ovat romahtaneet, jotkut historiallisen alas.

Kuluttajien luottamuksen kehitys ja kauppatullit eivät vielä lupaa hyvää alan yrityksille, mutta jopa heikoilla tuloksilla niiden arvostukset vaikuttavat houkuttelevilta.

Fenix Outdoorin, Fox Factoryn ja Clarusin osakekurssin kehitys viimeisen viiden vuoden ajalta.

Fenix Outdoor: Ruotsalainen bränditalo

Suomalaisille retkeilijöille Fenix Outdoor on tuttu Partioaitta-kaupoistaan. Ruotsalaisen Fenixin brändivalikoimaan kuuluvat muun muassa Tierra, Hanwag ja legendaarinen Fjällräven. Fenix on siis yhdistelmä retkeilytuotemerkkejä ja niiden jälleenmyyntiä. Sillä on kuudessa maassa yli sata myymälää.

Martin Nordin, yhtiön perustajan poika, omistaa viisitoista prosenttia yhtiön osakkeista ja yli puolet äänivallasta. Hän toimii myös yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Taloudellisten lukujen valossa sijoitus Fenixiin ei vaikuta houkuttelevalta. Vuonna 2024 sen liikevaihto laski seitsemän prosenttia 685 miljoonaan euroon, ja tulos puolittui. Yhtiön operatiivinen kassavirta oli kuitenkin vahva ja kasvoi suhteessa edeltävään vuoteen.

Fenixin strategiana on valmistaa kestäviä ja ympäristöystävällisiä tuotteita. Fenixin tuotteen vaihtoväli on siis usein hyvin pitkä. Kasvaakseen Fenixin on laajennuttava uusille markkinoille, kasvatettava markkinaosuutta ja toivottava, että retkeilyharrastajien lukumäärä kasvaa. Fenix on pitkään koittanut tehdä Fjällrävenista kansainvälisen brändin.

Fenixillä ei ole analyytikkoseurantaa. Yhtiön viimeisen kymmenen vuoden keskimääräinen osakekohtainen tulos on 27 kruunua, viisinkertainen viime vuoden toteumaan. Vuosikymmenessä Fenixin liikevaihto on noin kaksinkertaistunut.

Tiistaina 6. toukokuuta Fenixin osakkeesta irtoaa 15 kruunun osinko, joka kääntyy liki 2,5 prosentin osinkotuotoksi. Joulukuussa yhtiö maksaa toisen ylimääräisen 15 kruunun osingon. Fenixin pääkonttori on Sveitsissä, mikä tarkoittaa, että osingon verotus voi poiketa muista ruotsalaisista yhtiöistä.

Fox Factory: Joustoa poluille

Fox Factoryn tuotteet ovat haluttuja maastopyöräilijöiden ja off-road harrastajien keskuudessa. Fox valmistaa pääasiassa jousitustuotteita polkupyöriin, moottoripyöriin sekä erikoisvarusteltuihin maastoautoihin, moottorikelkkoihin ja mönkijöihin. Sillä on kourallinen muita brändejä kuten esimerkiksi Race Face, Marzocchi ja Easton.

Hieman alle viidennes Foxin liikevaihdosta tulee polkupyörän osista. Merkittävä vaikkakin vaihteleva osa Fox Factoryn liikevaihdosta (30 %) tulee autojen lisävarustelusta. Fox ostaa auton runkoja, varustelee ne erikoisosilla ja myy jälleenmyyjille. Lisäksi Fox myy tuotteitaan OEM-asiakkaille. Autovalmistaja Ford on yhtiön suurin yksittäinen asiakas.

Foxin tuotanto on lähes täysin Yhdysvalloissa ja 80 prosenttia sen myynnistä tulee Pohjois-Amerikasta. Näin kauppatullien suorat vaikutukset yhtiöön ovat varsin rajalliset.

Vuonna 2023 Fox Factory osti baseball-tuotteita valmistavan Maruccin. Kauppa ajoittui vaikeaan hetkeen kysynnän hiipuessa samanaikaisesti. Yritysoston takia Foxin tase on velkainen, ja korkokulut ovat merkittävä painolasti yhtiön tulokselle. Vasta viime vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä Fox lyhensi velkaansa ensimmäisen kerran merkittävästi.

Analyytikot odottavat Fox Factoryn osakekohtaisen tuloksen olevan 1,9 dollaria tänä vuonna, alle puolet huippuvuosien tuloksesta. Toteutuessaan Foxin P/E-luku olisi 11. Fox Factory julkaisee ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen 8. toukokuuta.

Clarus: Piilotettu timantti

Clarus on pieni Yhdysvaltoihin listattu bränditalo. Se tunnetaan parhaiten kiipeilijöiden ja vaeltajien suosiossa olevasta Black Diamond brändistä.

Vuonna 2024 Claruksen liikevaihto oli noin 265 miljoonaa dollaria. Vaikka Clarus on amerikkalainen yhtiö, vain 40 prosenttia sen liikevaihdosta tuli Yhdysvalloista. Sen niin kutsutulla Adventure-segmentillä on vahva asema Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, jossa se myy kolmen eri brändin alla varusteita maastoajoon ja automatkailuun.

Claruksesta tekee mielenkiintoisen vahva brändiportfolio ja edullinen arvostus. Claruksen yritysarvo on vain noin 100 miljoonaa dollaria. Yhtiöllä ei ole lainkaan velkaa ja osake tarjoaa kolmen prosentin osinkotuoton.

Pelkästään Black Diamondin liikevaihto on noin 150-180 miljoonaa dollaria. Yllä mainittu Fenix Outdoor osti maaliskuun alussa 65 prosentin osuuden norjalaisesta Devoldista. Kauppahinta oli noin 1-1,2-kertainen suhteessa Devoldin liikevaihtoon. Esimerkki kuvastaa Clarusin osakkeen potentiaalia ja arvoa mahdollisessa yrityskauppatilanteessa.

Clarus hallinnoi aktiivisesti brändiportfoliotaan. Strategian taustalla lienee liikemies Warren Kanders, joka omistaa Claruksesta yli 22 prosenttia. Vuonna 2024 Clarus myi yhden liiketoiminnoistaan ja maksoi kauppahinnalla velkansa pois. Clarus harkitsee myös kiipeilijöille suunnatun Pieps brändin myyntiä.

Clarusilla on kuitenkin omat haasteensa. Vuosina 2021-2023 Clarus teki jälkikäteen kalliiksi osoittautuneita yritysostoja, joilla se rakensi edellä mainitun Adventure-segmentin. Clarus maksoi pelkästään yhdestä brändistä lähes 200 miljoonaa dollaria. Huippukysyntä johti kalliiseen kauppahintaan. Kysynnän hiivuttua Clarus on joutunut alaskirjaamaan yritysostoista kertyneen liikearvon.

Jos alaskirjaukset jätetään huomiotta, Clarus teki viime vuonna vain täpärästi tappiollisen tuloksen. Nyt Claruksella on puhdas tase ilman liikearvoa ja velkaa. Analyytikot odottavat Clarusin osakekohtaisen tuloksen yltävän 0,3 dollariin tänä vuonna. Ennusteella laskettuna Clarusin P/E-luku on noin 11.

Clarus julkistaa ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen 8. toukokuuta.