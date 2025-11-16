Amerikkalaiset ruokabrändit on upotettu pohjamutiin

Koko joukosta amerikkalaisia ruokayhtiöitä on parin vuoden aikana tullut vihattuja rakastetun sijasta. Kymmenen pakattua ruokaa valmistavan yhtiön osakkeet ovat keskimäärin 27 prosenttia niiden viimeisen vuoden huippukurssia alempana. Joukkoon kuuluu monta tunnettua nimeä kuten Kraft Heinz, Campbell’s ja Mondelezin Marabou ja TUC-suolaiset.

Merkittävä osa kurssilaskusta on tapahtunut kertoimien kautta. Kun sijoittajat olivat vielä muutama vuosi sitten valmiita arvostamaan vakaina pidetyt ja suhteellisen korkeaa osinkoa maksavat yhtiöt yli 20 P/E-kertoimella, nyt osakkeiden P/E-kertoimet ovat laskeneet 10-15 välimaastoon. Uusi taso onkin hyväksyttävämpi yhtiöiden kasvun, kannattavuuden ja velkaantuneisuuden valossa.

Osakkeiden osinkotuotto yltää keskimäärin yli viiteen prosenttiin, joka voi pintapuolisesti olla houkutella tulovirtaa tavoittelevia sijoittajia. Heikon tuloskehityksen takia osingonjakosuhde niiden osingonjakosuhde yltää keskimäärin 64 prosenttiin. Yhtiöiden tulosten ennustetaan laskevan keskimäärin 17 prosenttia. Niillä on monta vaikeutta voitettavana.

Ruokayhtiöiden kurssikehitys vuoden alusta lähtien.

Vino pino haasteita

Pakattua ruokaa valmistavilla yrityksillä on monta huolenaihetta. Kasvu on vaikeaa, kun kuluttajien ostovoima horjuu ja kauppojen omien merkkien suosio kasvaa. Grocery Dive julkaisun mukaan omien merkkien myynti kasvoi viime vuonna neljä prosenttia kun brändituotteet kasvoivat prosentin.

Samalla markkinoille on työntynyt uusia tulokkaita, jotka ovat Wall Street Journalin mukaan ottaneet 40 prosenttia ruokakategorian kasvusta. Brändien lanseeraus ja rakentaminen on helpompaa, kun massamedian merkitys on pienentynyt ja verkkokaupan suosio on kasvanut. Ne tarjoavat tulokkaille kasvualustan.

Lisäksi ruokayhtiöiden on vaikea nostaa hintoja kuluttajien ostovoiman ollessa heikko ja vähittäiskaupan jarruttaessa korotuksia. Tässä puristuksessa yhtiöiden hinnoitteluvoima on heikko, ja kasvavat kustannukset nakertavat tuloksia. Myös terveystietoisuuden kasvu ja laihdutuslääkkeet lienevät vaikeuksien taustalla. Molemmat vähentävät naposteltavien kulutusta, ja kategoria on usealle ruokayhtiölle erittäin tärkeä. Monet yhtiöt ovat tehneet jälkikäteen kalliiksi osoittautuneita yritysostoja pyrkiessään uudistamaan tuotevalikoimaa ja tavoitellakseen kasvua.

Myönteisiä ajureita saa etsiä. Kuluttajien ostovoiman heikentyminen voi tarkoittaa, että monet syövät enemmän kotona kuin ravintoloissa ja viihdyttävät itseään kotisohvalla. Mahdollinen markkinahermoilu saattaisi jälleen lisätä kiinnostusta defensiivisinä pidettyihin osakkeisiin. Ruokayhtiöillä on toki pääsy jakelukanaviin ja mahdollisuus ostaa pienempiä kilpailijoita pois markkinoilta. Tällä hetkellä ne kuitenkin pyrkivät suojelemaan katteita kustannussäästöillä.

“Näemme merkittävän myynnin laskun asiakaskunnassa, joka ansaitsee alle satatuhatta dollaria vuodessa. Myös 25-34 vuotiaissa myynnin lasku on merkittävä. Emme häviä kuitenkaan kilpailijoille vaan ruokakaupalle”, Scott Boatwright, meksikolaiseen ruokaan erikoistuneen Chipotle-ravintolaketjun toimitusjohtaja, sanoi kolmannen vuosineljänneksen tulospuhelussa.

Toimialalla on viime aikoina tapahtunut tai tapahtumassa useita yritysjärjestelyjä. Jakaantuneen Kellogg’sin osat osti yksityisomistuksessa olevat Mars ja Ferrero. Kraft Heinz aikoo eriyttää joitakin brändejä omaksi yhtiökseen. Euroopassa Unilever on tuomassa jäätelöliiketoiminnan pörssiin. Arvostusten madaltuessa sektorin yhtiöt voivat houkutella puoleensa pääoma- ja aktivistisijoittajia. Monen yhtiön arvostuksessa ei ole enää juuri kasvuodotuksia.

Leipäkään ei tahdo käydä kaupaksi

Yhdysvaltain toiseksi suurin leipomo, Flowers Foods, on käypä esimerkki sektorin vallitsevista vaikeuksista. Sen brändituotteet ovat hävinneet hiljalleen markkinaosuutta kaupan omille merkeille useamman prosenttiyksikön verran. Flowersin marginaalit ovat myös olleet laskusuunnassa. Flowers valmistaa myös vähittäiskaupan omia merkkejä, ja näin sen markkinaosuus on säilynyt pitkään noin 17 prosentissa.

Vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana Flowersin liikevaihto kasvoi hienoisesti yritysoston ansiosta, mutta nettotulos laski 26 prosenttia. Sen osake on laskenut jyrkimmin kymmenen yhtiön joukosta.

“Leipä on peruselintarvike amerikkalaisille. Uskomme heikkouden jatkuvan jonkin matkaa ensi vuoden puolelle. Ajan myötä kehitys oikenee. Sillä välin keskitymme kuluttajaan ja kehitämme tarjoomaa”, toimitusjohtaja Ryals McMullian vakuutti kolmannen vuosineljänneksen yhteydessä.

Flowers Foodsin osinkotuotto on noussut noin 8,5 prosentin tasolle, joka herättää epäilyksen sen kestävyydestä. Se on korottanut osinkoa viimeiset 11 vuotta. Tällä hetkellä osinko syö kaksi kolmasosaa vapaasta kassavirrasta. Tämän vuoden alussa se osti yli 800 miljoonalla dollarilla Simple Foodsin, joka valmistaa terveellisempiä keksejä, naposteltavia ja välipalapatukoita. Yritysostolla Flowers Foods velkaantui lisää, mutta sai portfolioon kannattavamman ja nopeammin kasvavan osan.

Amerikkalaisen ruokakulttuurin perustukset

Pakattu ruoka kohtaa monia haasteita. Osakemarkkinoilla on tapana ylireagoida molempiin suuntiin. Sijoitus yhteen tai useampaan ruokayhtiöön olisi eittämättä kontrasijoitus. Osakkeet ovat laskeneet hyvästä syystä. Toisaalta niiden liiketoiminta on perusluonteeltaan vakaata, tuotteille on luontainen kysyntä ja historiallisesti useimmat ovat yltäneet hyvään kannattavuuteen ja kasvuun.