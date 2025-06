Alkoholiyhtiöt heiluvat täydellisen myrskyn keskellä

Voimakkaasta kurssilaskusta päätellen alkoholiyhtiöt ovat yksi pörssin inhotuin joukko osakkeita.

Jack Daniels viskistä tutun Brown-Formanin (BF.B) osake ajautui 18 prosentin luisuun sen julkaistua päättyneen tilikauden tuloksen torstaina 5.6. Lukema oli suurin päiväpudotus kieltolaista selvinneen yhtiön historiassa.

“GLP-1:t, kannabis ja Z-sukupolvi, olemme sanoneet samaa jo puolitoista vuotta. Sanoisin kuitenkin, että kuluttajien lompakoissa ei ole samaan tapaan rahaa. Väkevät alkoholit ovat tippuneet jossain määrin pois ostoskorista”, Brown-Formanin toimitusjohtaja Lawson Whiting selitti viiden prosentin laskuun kirjattua liikevaihtoa.

Myötätunnosta myös muiden alkoholiyhtiöiden osakkeet laskivat voimakkaasti. Sijoittajat arvuuttelevat onko vaisu kysyntä rakenteellista vai syklistä. Viimeisen kolmen vuoden aikana alkoholiyhtiöiden osakkeet ovat laskeneet useita kymmeniä prosentteja.

Pitkäaikainen kurssilasku on usean tekijän summa. Koronakriisin aikana alkoholiyhtiöiden arvostukset nousivat kohtuuttoman korkeiksi. Sittemmin sekä tulokset että niihin sovellettavat kertoimet ovat laskeneet.

Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin mukaan alkoholijuomia valmistaneiden yhtiöiden osakkeet ovat tuottaneet pari prosenttia vuodesta 2020, kun defensiiviset kuluttajatuoteyhtiöt ovat tuottaneet 43 prosenttia.

Alkoholiosakkeista heikoimmin on suoriutunut ranskalainen Rémy Cointreau (RCO). Sen pörssikurssin alakuloa kuvastaa se, että Rémy Cointreaun varaston arvo on kaksi miljardia euroa, kun sen markkina-arvo on 2,4 miljardia euroa. Vanhetessaan konjakista tulee kalliimpaa, mutta kirjanpidossa se arvostetaan

Rémy Cointreaun liikevaihto on kuitenkin kovassa pudotuksessa. Vastikään päättyneellä, kalenterivuodesta poikkeavalla tilikaudella, sen liikevaihto laski 18 prosenttia ja osakekohtainen tulos laski lähes 40 prosenttia. Yli 60 prosenttia sen myynnistä tulee konjakista, erityisesti Rémy Martin ja Louis XIII merkeistä.

Länsimaisten alkoholiyhtiöiden kurssikehitys viimeisen kolmen vuoden aikana.

Täydellisen myrskyn keskellä

Alkoholiyhtiöt ovat olleet täydellisen myrskyn keskellä. Ensin koronakriisi tyrehdytti kysynnän, ja sitten ihmiset täyttivät viinakaapit nauttiakseen. Myös jakelukanavat täyttyivät inflaation ja saatavuusongelmien pelossa. Varastojen sulamista odotellessa kuluttajien ostovoima ja poliittinen ilmapiiri ovat heikentyneet.

Yhdysvallat on suurin ja kannattavin markkina alkoholiyhtiöille. Laihdutuslääkkeiden on povattu olevan parannus myös alkoholismiin. Sijoittajien yhtenä huolena on, että suurkuluttajien määrä vähenee. Viidennes suurkuluttajista juo neljä viideosaa kaikesta alkoholista.

Viimeisimpänä alkoholiyhtiöiden näkymiä on rasittanut käynnistynyt kauppasota. Maaliskuussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi asettavansa alkoholituotteille 200 prosentin tuontitullin, kun Euroopan Unioni kaavaili 50 prosentin tullia amerikkalaisviinoille. Tequilan, konjakin ja shampanjan tuotantoa ei voi siirtää Yhdysvaltoihin, vaikka Trump niin ajatteleekin.

Markkinoinnin rajoitukset tekevät brändien luomisesta vaikeampaa ja sosiaalinen media sekä nettikauppa auttavat uusia alkavia juomamerkkejä kasvamaan. Yhdysvalloissa pulloihin halutaan lisätä entistä enemmän varoituksia alkoholin terveyshaitoista.

Viimeisenä, ja ehkä kaikkein tärkeimpänä, useimmissa länsimaissa alkoholin kulutus on ollut pitkään laskussa. Niin kutsutun Z-sukupolven arvioidaan olevan edeltäviä sukupolvia vähemmän taipuvainen humaltumisen houkutukselle.

Näitä argumentteja vasten alkoholiyhtiöiden näkymät eivät vaikuta ruusuisilta. Toisaalta alkoholiyhtiöillä on mahdollisuus mukautua markkinamuutoksiin. Alkoholiyhtiöt siirtyvät alati enemmän kohti premium-segmenttiä, jossa myyntikatteet ovat hulppeat ja kohderyhmänä ovat varakkaammat kuluttajat.

Morningstarin analyytikot uskovat, että suuri osa nykyisen heikkouden taustalla olevista syistä hälvenee ajan kanssa. Morningstarin mukaan yhtiöt, joilla on laaja tuoteportfolio ja maantieteellisesti hajautettu liiketoiminta, tulevat selviytymään ulkoisten vastatuulten ylitse.

Länsimaisten alkoholiyhtiöiden keskeiset arvostuskertoimet ja tunnusluvut. (Lähde: QuickFS)

Gurut ovat varovasti mukana

Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway on ostanut amerikkalaisen Constellation Brandsin (STZ) osakkeita. Sen myynnistä kuitenkin kolme neljäsosaa tulee oluesta. Yhtiön tunnetuimpia olutmerkkejä on Corona. Kuten muut olutyhtiöt Constellation Brands on tuottanut huomattavasti muita alkoholiyhtiöitä paremmin. Toukokuussa Buffett kaksinkertaisti sijoituksensa yhtiössä.

Englannin Warren Buffettiksi tituleerattu Terry Smith myi alkuvuodesta hallinoimansa rahaston omistuksen Diageossa, joka on yhtiö Johnnie Walker, Captain Morgan ja Smirnoff brändien taustalla. Rahasto oli omistanut osakkeita viisitoista vuotta. Rahasto omistaa yhä Brown-Formania. Smithin mukaan Brown-Formania tukee perheomistajan kontrolli, pitkäjänteisyys ja premium-tuotteiden suurempi osuus myynnistä.

Helsingin pörssistä hyviä panimoita

Kotimainen viinayhtiö Anora ei ole säästynyt kurssilaskulta. Vaikean markkinan lisäksi Anoran myyntiä ovat nakertaneet sen ruotsalainen kilpailija Viva Wine Group, joka on kasvattanut markkinaosuutta erityisesti Suomessa, sekä itseaiheutetut ongelmat.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Anoran liikevaihto laski liki neljä prosenttia ja käyttökate lähes kymmenen prosenttia. 45 prosenttia Anoran myynnistä on väkeviä alkoholijuomia.

Tätä nykyä Helsingin pörssistä löytyy kaksi panimoa. Sekä Olvi että pörssitulokas Nokian Panimo ylsivät Salkunrakentajan Euroopan kannattavat pienyhtiöt listaukseen. Olvin osake on tuottanut huomattavasti Anoraa paremmin kolmen vuoden ajanjaksolla tarkasteltuna.



Lue myös: Ruokaa ja juomaa aiempaa edullisemmin