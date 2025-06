Yhä useampi suomalainen hankkii auton muulla tavalla kuin käteisellä. Rahoitusvaihtoehtoja on joka lähtöön.

Mikä on järkevin tapa rahoittaa autohankinta? Moottori-lehti vertaili vaihtoehdot

Suomessa henkilöauto on monelle kansalaiselle arjen sujuvuuden kannalta välttämätön. Auton hankintaan on tarjolla useita eri vaihtoehtoja, mutta mikä niistä on taloudellisesti kannattavin? Autoilun ja liikenteen aikakauslehti Moottori selvitti eri rahoitusmuotojen hyvät ja huonot puolet.

Nykyään yhä harvempi maksaa auton kokonaan käteisellä. Tosin Suomessa on yhä arviolta lähes miljoona ihmistä, jotka eivät saa osamaksurahoitusta ja heidän on hankittava auto käteisellä.

Autoalan Tiedotuskeskuksen mukaan viime vuonna 54 prosenttia uusista autoista rahoitettiin osamaksulla. Yksityisleasingin osuus oli kuusi prosenttia, ja loput 37 prosenttia uusista autoista ostettiin suoraan yksityishenkilöiden omistukseen joko käteisellä tai pankkilainalla. Samankaltaisia rahoitusvaihtoehtoja on tarjolla myös käytetyille autoille, joita suomalaiset yksityishenkilöt suosivat.

Kuluttajan kannattaa olla tarkkana eri rahoitusmuotoja vertailtaessa. Esimerkiksi osamaksusopimuksissa on usein mahdollista jättää isompi viimeinen erä sopimuskauden lopuksi, mikä alentaa kuukausimaksuja. Liian suuri viimeinen erä voi kuitenkin johtaa tilanteeseen, jossa velkaa on jäljellä enemmän kuin auton arvo.

Yksityisleasing-sopimuksissa puolestaan on tärkeää lukea ehdot huolellisesti. Se, mitkä huolto- ja korjaustoimenpiteet kuuluvat kuluttajalle ja mitkä palveluntarjoajalle, voi vaikuttaa merkittävästi kokonaiskustannuksiin.

Moottori-lehti vertaili kuutta erilaista tapaa hankkia 20 000 euron arvoinen käytetty auto, esimerkkinä vuoden 2020 Toyota Corolla. Osamaksu- ja pankkilainahankinnoissa käytettiin 4 000 euron käsirahaa, jolloin rahoitettavaa jäi 16 000 euroa ja maksuaika oli 60 kuukautta.

Perinteisellä osamaksulla loppueräksi valittiin laskelmassa maltillinen 3 200 euroa. Tällä ratkaisulla kuukausierät olivat ryhmän edullisimmat, 271 euroa, mutta auton kokonaishinnaksi muodostui 23 166 euroa.

Edullisin tapa hankkia auto omaksi oli vakuudellinen pankkilaina, jonka kokonaishinta oli 22 833 euroa ja kuukausierä 310 euroa.

Vakuudeton pankkilaina oli toiseksi kallein, ja kuukausierä 341 euroa oli ryhmän korkein.

Osamaksu taatulla takaisinostohinnalla oli kokonaiskustannuksiltaan kallein, mutta kuukausierät toiseksi edullisimmat, 303 euroa.

Leasing-sopimukset puolestaan ovat vaivattomia, sillä ne sisältävät yleensä huollot, renkaiden vaihdot, korjaukset ja muita palveluita, eikä käsirahaa tarvita. Vaivattomuudesta joutuu maksamaan, eikä auto tule omaksi vuokra-ajan jälkeen, mutta kuukausikustannukset ovat ennustettavissa.

Vertailussa osamaksu yksityisleasing-tyyppisesti taatulla takaisinostohinnalla ja huolenpitopalvelulla maksaa 432 euroa kuukaudessa, ja puhdas yksityisleasing-sopimus 460 euroa kuukaudessa.

”Auton rahoittamiseen on nykyisin useita eri tapoja. Kuluttajan on autokuumeessaan kuitenkin tärkeää pysähtyä vertailemaan eri vaihtoehtoja ennen lopullista hankintapäätöstä, sillä pelkkä kuukausihinta ei välttämättä kerro kaikkea”, Moottorin päätoimittaja Eila Parviainen toteaa.

Parviaisen mukaan erityisesti yksityisleasing-tyyppisissä sopimuksissa ehdot on syytä lukea tarkasti ja selvittää, mitä kaikkea hintaan sisältyy ja mitä ei,