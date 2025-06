Ravintolakonserni NoHo Partners nousi pankin osakesuosikkeihin

OP on nostanut ravintolakonserni NoHo Partners omaan kotimaisten yhtiöiden osakesuosikkien listalleen.

NoHo Partnersilla on Suomessa kolme liiketoiminta-aluetta: ruokaravintolat, viihderavintolat ja tapahtumaravintolat. Lisäksi yhtiö toimii kansainvälisesti Norjassa ja Tanskassa. Yhtiön merkittävä sijoitus Better Burger Society toimii Friends&Brgrs-brändillä Suomessa ja Holy Cow! -brändillä Sveitsissä.

Yhtiön tavoitteena on strategiakaudella 2025–2027 jatkaa vahvaa ja kannattavaa kasvua Suomessa. Lisäksi yhtiö haluaa vahvistaa markkina-asemaansa Norjassa ja Tanskassa yhdessä osaavien kumppaneiden kanssa, sekä sijoittaa myös muihin kansainvälisiin ravintolatoimialan synergiaetuja tarjoaviin yhtiöihin.

NoHo Partnersin visio on olla Pohjois-Euroopan johtava ravintolatoimija. Pohjois-Eurooppa on 100 miljardin euron suuruinen ravintolamarkkina, missä ravintolapalveluita kulutetaan aktiivisesti ja yhä kasvavissa määrin.

Ravintolatoimialan keskimääräinen kannattavuustaso Suomessa on noin 1–3 prosenttia, kun NoHo Partnersin kannattavuus on erinomaisella noin 10 prosentin tasolla.

Yhtiön tammi-maaliskuu sujui vahvasti. Liikevaihto kasvoi 6,2 prosenttia vertailukaudesta 99 miljoonaan euroon ja liikevoitto nousi vertailukauden 9,1 miljoonasta eurosta 9,7 miljoonaan euroon.

NoHo Partners arvioi, että tilikaudella 2025 Suomen liiketoiminnan kannattavuus pysyy nykyisellä hyvällä tasolla ja konsernin osakekohtainen tulos kasvaa.

Yhtiön mukaan matkailu- ja ravintola-alan suhdannenäkymät ovat olleet viime vuosina haastavat, mutta vuoden 2024 lopulla alkanutta varovaista elpymistä oli havaittavissa myös vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä.

Uusia avauksia sekä Suomessa että Tanskassa

NoHo Partners on jatkanut alkuvuonna monipuolisen portfolionsa kehittämistä Suomessa, ja avasi Jyväskylään viihderavintola Glorian sekä Tampereelle juuri katsauskauden päättymisen jälkeen ranskalaistyylisen Brasserie Deux’n. Toukokuussa on vuorossa seuraava avaus, omakase-ravintola Shii Helsingissä.

Lisäksi yhtiö hankki Wanhan Sataman ravintolaliiketoiminnan, mikä tuo lisää kapasiteettia ja monipuolisuutta jo valmiiksi vahvaan tapahtumatalojen portfolioon.

Kansainvälisesti yhtiö keskittyi ravintolaliiketoimintansa kehittämiseen ja valmistautui strategian mukaiseen kasvuun. Konserni toteutti katsauskauden jälkeen Halifax Burgers -ravintolaketjun yritysoston, joka on merkittävä askel strategian mukaisessa kansainvälisessä sijoitustoiminnassa ja vahvistaa NoHo Partnersin markkina-asemaa Tanskassa. Yhtiön mukaan Tanskan liiketoiminta on nyt rakennettu erittäin vahvalle pohjalle ja kasvunäkymät ovat hyvät.

NoHo Partners odottaa suhdannenäkymien paranemisen ja asiakkaiden ostovoiman elpymisen jatkuvan ulkopuolisten talousennusteiden mukaisesti kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö jatkaa aktiivisia toimenpiteitä markkinatilanteen nopeisiinkin muutoksiin varautumiseksi seuraamalla operatiivista tehokkuutta ja hinnoittelua, keskittämällä hankintasopimuksia sekä käymällä säännöllistä vuoropuhelua tavarantoimittajien ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Pitkällä aikavälillä ravintolamarkkinan odotetaan kehittyvän positiivisesti ja kasvun jatkuvan.

Ravintolaportfolio osoittanut kestävyytensä

OP:n mukaan kuluttajien ostovoima on hiljalleen tokenemassa korkojen laskun tukemana, jonka OP odottaa tukevan NoHo Partnersin ravintolapalveluiden kysyntää edessä olevalla kesäkaudella ja myös laajemmin loppuvuoden aikana.

Ravintolakonsernin monipuolinen ravintolaportfolio on osoittanut lisäksi kestävyytensä viime vuosien aikana. Lisäksi vahvasti paikallisiin markkinoihin nojaava liiketoiminta on hyvin suojassa maailmanpolitiikan myllerrykseltä, pankki uskoo.

Ravintolapalveluiden kysyntä on NoHon arvion mukaan vähemmän altis suhdanteille kuin muut palvelu- tai vähittäiskaupan toimialat. Yhtiön koko, yhdessä monipuolisen portfolion kanssa, suojaa sitä voimakkaimmilta suhdannevaihteluilta.

NoHo Partnersin osakkeen arvostus on lisäksi yhtiön kasvunäkymään ja tuloskuntoon suhteutettuna edullinen (P/E 2025e 10,5x ja 2026e 9,3x). OP:n mukaan NoHo on historiallisesti arvostettu noin 12 kertaa eteenpäin katsova osakekohtainen tulos. Nyt pankin kuluvan vuoden tulosennusteella P/E-kerroin on noin 10,5x ja ja ensi vuoden ennusteella 9,3x.