Atria hakee kasvua skaalaeduilla ja uudistumalla

Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström. Kuva: Atria Oyj.

Ruokayhtiö Atria julkisti torstaina uuden strategiansa vuosille 2025-2030. Strategian tavoitteena on tehdä yhtiöstä johtava pohjoiseurooppalainen ruokatalo.

TOGETHER 2030 -nimellä kulkevan strategian keskiössä on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kohdentaa investointeja ja resursseja nopeasti kasvaviin tuoteryhmiin, lisätä maiden välistä yhteistyötä skaalaetujen hyödyntämiseksi ja uusiutua vastataksemme tulevaisuuden tarpeisiin.

”Aloitamme TOGETHER 2030 -strategiakauden vahvasta asemasta. Meillä on yli 120 vuoden pituiset perinteet, vahva taloudellinen kehitys ja osaavia, sitoutuneita ihmisiä. Uusi strategiamme on hallittu ja johdonmukainen kehityspolku – se rakentuu vahvalle ydinliiketoiminnallemme ja hyödyntää ennakoivasti tulevaisuuden mahdollisuudet”, kertoo Atrian toimitusjohtaja Kai Gyllström.

Atrian taloudelliset tavoitteemme säilyvät pääosin ennallaan. Gyllström kertoo kuitenkin, että yhtiö on tarkentanut kasvuun liittyviä mittareita. Konsernin yli kahden miljardin euron liikevaihtotavoite on lisätty osaksi kokonaisuutta, ja oman pääoman tuottotavoitetta on nostettu 12 prosenttiin aiemmasta 10 prosentista.

Neljän kohdan toimenpiteet

Tavoitteisiinsa Atria pyrkii neljällä keskeisellä strategisella toimenpiteellä.

Ensinnäkin yhtiöo aikoo kasvattaa ja optimoida ydinliiketoimintojaan. Punainen liha ja lihavalmisteet ovat merkittävä osa ydinliiketoimintaa, ja ne säilyvät keskiössä myös seuraavalla strategiakaudella. Atrian tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja optimoida toiminnan tehokkuutta.

Yhtiö aikoo kiihdyttää kehitystä ja kasvua kasvavissa kategorioissa, joita yhtiön valikoimassa ovat siipikarjatuotteet ja valmisruoka. Atria on valmis tarttumaan kannattaviin kasvumahdollisuuksiin. Yhtiö kohdentaa strategiakauden aikana investointeja näihin tuoteryhmiin suhteellisesti enemmän.

Lisäksi Atria aikoo kasvaa yhteistyöllä ja liiketoimintaa skaalaamalla. Atrialla on vahva asema kaikilla neljällä markkina-alueellamme. Atria edistää yhteistyötä tehostaakseen toimintaansa. Yhteistyötä yhtiö lisää erityisesti liiketoiminta-alueiden välisessä skaalaamisessa, NRM-toimintamallin hyödyntämisessä (Net Revenue Management) ja tuoteviennissä.

Kaksi uutta toimintoa

Lisäksi Atria aikoo uudistua.

Uudistumisen painopisteemme ovat vastuullisuus, paras mahdollinen kumppanuus omistajatuottajille, ainutlaatuisen yhtenäisen ruokaketjumme kehittäminen teknologian avulla, terveellisten ruokaratkaisujen jatkuva kehittäminen sekä valmius laajentaa raaka-ainepohjaa vaihtoehtoisiin proteiineihin. Lisäksi Atria vahvistaa henkilöstön osaamista ja valmiuksia kasvuun.

Yhtiön mukaan uuden strategian mahdollistajia ovat kaupallinen erinomaisuus, tehokkuus, digitalisaatio ja tekoäly, turvallisuus, ihmiset ja viestintä sekä niin sanottu ONE Atria -kulttuuri. ONE Atria -kulttuuri tarkoittaa Atrian yhteistä toimintatapaa, jossa kaikki työntekijät sitoutuvat samoihin arvoihin, laatuun ja yhteiseen kehitykseen.

Strategian tukemiseksi yhtiö muodostaa kaksi uutta toimintoa Atria-konsernin organisaatioon.

Atria Group Industrial Operations -toiminto perustetaan tukemaan liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä. Toiminnon tavoitteena on edistää muun muassa tuotannon tehokkuutta, konsernin sisäistä toimitusketjua sekä investointien suunnittelua ja toteutusta. Toimintoa johtaa Tauno Perälä, joka nimitetään Atria-konsernin johtoryhmän jäseneksi.

Atria Group Product Export -toiminto perustetaan tukemaan tavoitetta kasvattaa tuotevientiä ydinmarkkinoiden ulkopuolelle. Toimintoa johtaa Gustaf Birkoff, ja sen tehtävänä on luoda uutta tuotevientiliiketoimintaa sekä vahvistaa liiketoiminta-alueiden välistä yhteistyötä tuoteviennissä.

