Tesla avasi jättimäisen akkujen latausaseman – Supercharger murtaa perinteisen sähköverkon rajoitteet

Kuva: Tesla.

Teknologiajätti Tesla on avannut Kalifornian Lost Hillsiin historian suurimman akkujen asemansa, jota yhtiö kutsuu Supercharger-asemaksi. Samalla yhtiö näyttää, miltä sähköautojen nopea lataus voi tulevaisuudessa näyttää, kun energia tulee käytännössä kokonaan auringosta.

Noin 30 hehtaarin laajuisessa uudessa komplekissa on 164 latauspistettä, mikä nostaa sen koko Teslan verkoston suurimmaksi asemaksi ja jättää yhtiön aiemmat jättiasemat Barstow’n ja Coalingan varjoonsa.

Uuden latausaseman mittakaava kertoo ennen kaikkea siitä, että Tesla ei enää rakenna pelkkiä latureita, vaan kokonaisia energia-infrastruktuurin solmukohtia vilkkaimpien valtaväylien varrelle.​

Lost Hillsin aseman mielenkiintoa lisää se, miten sen sähkö tuotetaan ja varastoidaan.

Koko aluetta kattaa 11 megawatin aurinkovoimakokonaisuus, joka yhdistää laajat maatasoon asennetut kentät ja katokset, joiden alla autot latautuvat varjossa ja helteeltä suojassa.

Aurinkosähkö syötetään kymmeneen Megapack-akustoon, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on noin 39 megawattituntia, riittäen yhtiön arvioiden mukaan jopa tuhannen sähköauton lataamiseen vuorokaudessa tyypillisellä käyttöasteella.

Tämä rakenne mahdollistaa käytännössä ympäri vuorokauden toiminnan ilman merkittävää riippuvuutta paikallisesta sähköverkosta. Asema pystyy jatkamaan latausta myös silloin, kun Kalifornian hauras jakeluverkko yskii kuumuuspiikkien tai maastopalojen keskellä.

Teslan näyteikkuna skaalautuvasta energiapalvelusta

Teslan konsepti nojaa ajatukseen, jota Tesla on viljellyt jo lähes vuosikymmenen: Supercharger-verkoston irrottamiseen perinteisen verkon rajoitteista.

Lost Hillsin hanke on rakennettu vain noin 1,5 megawatin verkkojohtoyhteydellä, ja varsinainen kapasiteetti tuotetaan paikan päällä aurinkopaneeleilla ja Megapackeilla, mikä käytännössä kääntää perinteisen ajattelun päälaelleen. Asemasta muodostuu pikemminkin oma mikroverkko, joka voi halutessaan käyttää sähköverkkoa vain varajärjestelmänä tai tasapainottaa kulutusta, sen sijaan että se olisi riippuvainen kalliista ja hitaasti toteutuvista sähköliittymä- ja muuntamoinvestoinneista.

Energia- ja latausinfrastruktuurin integraatio toimii samalla näyteikkunana Teslan koko tuoteportfoliolle: aurinkovoima, akkuvarastot ja nopea lataus paketoidaan yhdeksi, skaalattavaksi palveluksi, jonka yhtiö voi tarjota myös muille toimialoille.​

Käytännön tasolla Lost Hillsin asema on vastaus Kalifornian I-5-käytävän ruuhkahuoliin. Los Angelesin ja Bay Arean väli on yksi Yhdysvaltain vilkkaimmista sähköauto-reiteistä, ja aiemmat, selvästi pienemmät asemat Kettleman Cityssä ja Coalingassa tarjosivat vain murto-osan Lost Hillsin kapasiteetista. Nyt 164 laturia, joista jokainen kykenee jopa noin 325 kilowatin lataustehoon uusimpien Tesla-mallien kanssa , purkaa pullonkauloja juhlapyhien ja lomaviikonloppujen ruuhkissa.

Aseman mitoitus on tehty nimenomaan huippukuormia silmällä pitäen: tavoite ei ole vain pitää Teslan kuskit liikkeessä, vaan varautua myös muiden merkkien kasvuun, kun NACS-standardia tukevat autoilijat pääsevät yhä useammin käsiksi Supercharger-verkkoon.

​Supercharger on ratkaisu sähköverkon pullonkaulaan

Symbolisesti Lost Hills toimii koeajona sille, miten latausinfrastruktuuria voidaan rakentaa maailmassa, jossa sähköverkko alkaa muodostua pullonkaulaksi, ei ratkaisuksi.

Monilla markkinoilla uudet pikalataushankkeet törmäävät hitaaseen lupabyrokratiaan ja alijäämäisiin sähköverkkoihin: liittymäkapasiteettia ei yksinkertaisesti ole saatavilla ilman monivuotisia muuntamo- ja linjainvestointeja. Tesla kiertää tätä ongelmaa rakentamalla oman “energiakerroksen” verkon yläpuolelle, johon kuuluu tuotanto aurinkoenergialla, varastointi ja älykäs kuormanhallinta.

Lost Hills osoittaa, että ratkaisu toimii ainakin Kalifornian auringon alla mittakaavassa, joka vielä muutama vuosi sitten vaikutti enemmän konseptivideolta kuin todellisuudelta.

Jos malli osoittautuu taloudellisesti kannattavaksi, Lost Hills ei jää yksittäiseksi monumentiksi, vaan ensimmäiseksi viitteeksi siitä, miltä uuden sähköautoajan huoltoasema näyttää: ei pelkkä tankkauspiste, vaan autonominen, uusiutuvaan energiaan nojaava solmu liikenteen ja energiamarkkinan väliss​ä.