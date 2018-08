Nokia 7 plus valittiin parhaaksi kuluttajille suunnatuksi älypuhelimeksi

Expert Imaging and Sound Association on valinnut Nokia 7 plus -puhelimen vuoden 2018 – 2019 voittajaksi kuluttajille suunnatussa älypuhelinkategoriassa.

Nokian puhelimia lisenssillä valmistava suomalainen HMD Global kertoo tiedotteessaan, että EISA:n palkinnot jakaa maailman suurin itsenäisesti toimiva palkintopaneeli, johon kuuluu 55 arvostetuinta erikoisalojen aikakausilehteä ja verkkojulkaisua.

Palkintopaneeli kiitti Nokia 7 plus -mallia hienosta muotoilusta, vahvasta suorituskyvystä sekä vaikuttavista kuvausominaisuuksista. Nokia 7 plus sai kovan vastuksen muista testatuista puhelimista, sillä kuluttajaälypuhelinkategoria on yksi kilpailluimmista kategorioista EISA:n vuosittaisessa kilpailussa.

EISA:n vuosittaiset palkinnot jaetaan valokuvaus-, hifi-, kotiteatteri- ja mobiililaitekategorioissa, ja niitä ovat valitsemassa asiantuntijat ympäri maailmaa. Kaikki kilpailuun valitut tuotteet käyvät läpi laajan ja monivaiheisen valintaprosessin, jossa testataan ja arvioidaan huolellisesti niiden teknologiaa, muotoilua ja innovaatioita. Tiukat testit läpäisseet tuotteet valitaan ehdokkaiksi edustamassaan kategoriassa, mikä sinällään kertoo jo tuotteiden johtavasta laadusta.

Nokia 7 plus sai erinomaiset arviot kaikilla osa-alueilla, ja EISA valitsi sen 2018–2019 parhaaksi kuluttajille suunnatuksi älypuhelimeksi mobiililaitekategoriassa.

”Nokia 7 plussassa tiivistyy nämä tavoitteemme mukaan lukien loistava hinta-laatusuhde. Maineikkaan EISA:n myöntämä tunnustus on todiste siitä, miten maailmanluokan tyyli ja sisältö voivat yhdistyä laitteessa”, hehkuttaa HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas.

Lista kaikista voittajista löytyy EISA:n verkkosivuilta.