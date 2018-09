Raha kasvaa puussa, vaan ei pankkitilillä

Suomalaisilla makaa tällä hetkellä valtava määrä rahaa pankkitileillä.

Maata on tässä yhteydessä hyvä termi, sillä tilien korot ovat lähes nollan tuntumassa, eikä täten varallisuus pääse kasvamaan. Itse asiassa inflaatio syö pankkitilillä olevaa varallisuutta varsin tehokkaasti.

Rahan ei kannata antaa maata, vaan se kannattaa patistaa hommiin. Sijoittamisen suosion myötä olet varmasti kuullut korolle korkoa-efektistä ja siitä, että sijoittaminen kannattaa aloittaa mahdollisimman pian. Ajalla onkin ratkaiseva merkitys sijoittamisessa juuri korolle korkoa-efektin takia.

Varallisuudenhoidon näkökulmasta omaisuus kannattaa allokoida sijoittajaprofiilin mukaisella tavalla, jotta se palvelee parhaimmalla mahdollisella tavalla tavoitteita, niin tuoton kuin riskitasonkin puolesta. Allokaatiossa voi olla useita eri omaisuusluokkia rahoitusvälineiden kautta, sekä myös omana reaaliomaisuutena. Näistä omaisuusluokista saadaan rakennettua monipuolinen ja tuottava kokonaisuus.

Otsikko viittaa kaikkien tuntemaan sanontaan, mutta myös konkreettiseen omaisuuteen, metsään. Metsä on yksi suomalaisten useimmin omistamista omaisuusluokista. Metsää voi ostaa itse tai periä. Metsää täytyy osata hoitaa, jotta se tuottaisi parhaiten ja tekemällä työt itse, voi säästää huomattavia summia. Metsänhoitaminen vaatii kuitenkin ammattitaidon lisäksi aikaa. Vaikka metsänhoito onkin erittäin terapeuttista ja kuntoa nostavaa liikuntaa, niin kaikilla ei ole siihen välttämättä aikaa tai resursseja.

Metsän omistaminen ei kuitenkaan kaadu tähän. Metsänhoitoa voi ostaa ja suuremmissa kokonaisuuksissa se on kannattavaakin. Jos ei kuitenkaan halua itse hallinnoida ja hoitaa metsää, niin metsään voi sijoittaa myös rahaston kautta. Esimerkiksi OP-metsänomistaja on oivallinen tapa sijoittaa metsään, konkreettisesti. Metsän omistaminen tehdään konkreettisesti metsätiloja hankkimalla.

Rahaston kautta sijoitettaessa kiinteään omaisuuteen, sijoittaja välttyy erilaisilta töiltä ja vaivannäöltä, joita eri kohteet vaativat. Metsässä se on metsänhoitoa ja puunmyyntiä ja asuntosijoittamisessa vuokralaisten etsimistä sekä mahdollisesti remontointia. Rahasto mahdollistaa sijoittamisen helppouden ja pääomaa ei tarvita paljoa, sillä rahastoihin pääsee käsiksi jo pienemmillä summilla. Suorien metsätilojen tai vuokra-asuntojen ostaminen vaatii usein myös ison velkavivun käyttöä, jota kaikki eivät välttämättä halua tehdä. Rahastot sisältävät suuren määrän valittuja kohteita, joten niiden portfolio on hyvin hajautettu verrattuna esimerkiksi sijoitettaessa yhteen asunto-osakkeeseen. Tästä syystä mm. riskiä on edellä mainittua vähemmän.

Kiinteää omaisuutta on usein myös hidas realisoida ja rahasto tuo myös tähän apua. On hyvä kuitenkin muistaa, että tällaisten rahastojen myyntejä ja ostoja on rajoitettu normaaleja rahastoja enemmän (esim. 2-4 krt. vuodessa), joten myös niihin sijoitaminen vaatii aikaa, sisältäväthän nekin oikeita kohteita.

Meillä OPlla on tarjolla kolme erilaista rahastoa, jotka sijoittavat kiinteään omaisuuteen: OP-Vuokratuotto, OP-Metsänomistaja ja uusimpana OP-Palvelukiinteistöt. Vuokratuotto sijoittaa vuokra-asuntoihin, joita vuokrataan yksityishenkilöille, sekä liiketiloihin, joita yrityksen vuokraavat. Rahasto myös rakennuttaa itse kohteita.

OP-Metsänomistaja sijoittaa nimensä mukaisesti metsään ja OP-Palvelukiinteistöt opetus-, sosiaali-, liikunta- ja terveystoimen kiinteistöihin. OP-Palvelukiinteistöt on mielenkiintoinen rahasto, sillä sen kohteisiin on yksityissijoittajan muuten hyvin vaikea sijoittaa ja sen avulla omaa portfoliota voi laajentaa täysin uudelle alueelle. Rahasto sopii esimerkiksi asuntosijoittajalle tuomaan hajautusta. Rahaston kohteet ovat myös yhteiskunnalle tärkeitä ja sijoittaja voi olla mukana niiden rakennuttamisessa ja vuokraamisessa.

Kiinteän omaisuuden rahastoilla sijoittaja pääsee siis helposti käsiksi uusiin omaisuusluokkiin osakkeiden ja korkosijoitusten lisäksi. Rahaa ei tarvitse makuuttaa pankkitilillä, vaan sen voi laittaa kasvamaan, vaikkapa puuhun. Rahaston kautta sijoittaminen ei vaadi suurta pääomaa tai velkavipua, vaan mukaan pääsee jo pienemmillä panostuksilla. Rahastot ovat omiaan hajauttamaan sijoitusportfoliota, sisälsipä se pelkästään arvopapereita tai jo valmiiksi konkreettista omaisuutta.

Artikkeli on alun perin julkaistu LinkedIn:ssä 9.9.2018.