Norjalainen Orkla ostaa Kotipizzan – osakekurssi kiitää

Orklan ja Kotipizzan ilmoitus sai pizzayhtiön osakkeen hurjaan nousuun. FIM:n mielestä norjalaisyhtiön tarjous on hyvä.

Orkla ASA ja Kotipizza Group ovat tänään allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Orkla tekee vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizzan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Kotipizzan tai sen tytäryhtiöiden hallussa.

Ostotarjouksessa Kotipizzan osakkeenomistajille tarjotaan 23,00 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden, jolloin ostotarjouksen mukainen Kotipizzan osakkeiden yhteenlaskettu arvo on noin 146,1 miljoonaa euroa.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 38,6 prosenttia verrattuna Kotipizzan osakkeen eiliseen päätöskurssiin eli viimeisenä kaupankäyntipäivänä ennen ostotarjouksen julkistamista.

Kotipizzan hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella ostotarjouksen hyväksymistä Kotipizzan osakkeenomistajille.

Orkla on markkinajohtaja brändättyjen kuluttajatavaroiden ja konseptiratkaisujen toimittamisessa kuluttaja-, out-of-home- sekä leipomomarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa ja valikoiduilla markkinoilla Keski-Euroopassa sekä Intiassa. Yhtiö on listattu Oslon pörssissä noin 4,2 miljardin euron liikevaihdolla.

Suunniteltu yritysosto on linjassa Orklan strategian kanssa, jonka mukaan tarkoitus on kasvaa aloilla, joilla kasvu on suurempaa kuin tavanomaisessa elintarvikekaupassa. Orkla arvostaa Kotipizzan nykyisen johdon, työntekijöiden ja franchising-yrittäjien roolia yhtiön menestyksessä.

Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Kotipizzan liiketoimintoihin, Kotipizzan johdon asemaan, työntekijöihin, franchising-yrittäjiin tai sen liiketoiminnan sijaintipaikkoihin. Orkla aikoo kuitenkin muuttaa Kotipizzan hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

”Kotipizza-konserni on hyvin johdettu yritys, jolla on pätevä johto ja hyvin toimiva franchising-malli. Kotipizzan osto on linjassa strategisten tavoitteidemme kanssa, joiden tarkoitus on vahvistaa läsnäoloamme alalla, jossa kasvu on suurempaa kuin tavanomaisessa elintarvikekaupassa, ja näemme hyvän yhteensopivuuden näiden kahden yhtiön välillä”, sanoo Orklan toimitusjohtaja Peter A. Ruzicka, toteaa Orklan toimitusjohtaja Peter A. Ruzicka.

Kotipizza Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Kalle Ruuskanen toteaa, että Kotipizzan hallitus on huolellisesti arvioinut ostotarjousta ja päättänyt yksimielisesti suositella sen hyväksymistä Kotipizzan osakkeenomistajille.

”Nämä kaksi yhtiötä sopivat strategisesti hyvin yhteen ja niiden kompetenssit täydentävät hyvin toisiaan. Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että Orkla jakaa vastuullisuuteen ja kestävään toimintaan liittyvät painotuksemme ja sitoumuksemme. Olemme luottavaisia, että Kotipizzan tulevaisuus tulee olemaan turvallisissa käsissä, sanoo Kotipizzan hallituksen puheenjohtaja”, Ruuskanen kertoo.

Sijoituspalvelutalo FIM laskee, että sen vuoden 2019 liiketulosennusteella Kotipizzan EV/EBIT -kerroin on tarjoushinnalla noin 21 ja P/E -kerroin 25,5 (konsensusennuste Bloomberg). FIM pitää tarjousta hyvänä.

”Mielestämme tarjoushinta on hyvä. Kotipizza listautui Helsingin pörssiin heinäkuussa 2015 ja listautumishinta oli 5,0 euroa”, FIM toteaa aamukatsauksessaan.

Kotipizzan osakekurssi pomppasi nopeasti Orklan tarjouksen mukaiseen 23 euroon.