Osakemarkkinoilla on keskuspankkia ja kauppasotaa pahempikin uhka

Osakemarkkinat laskivat jälleen rajusti jouluaattona, kun sijoittajat säikähtivät presidentti Donald Trumpin uutta hyökkäystä keskuspankki Fediä kohtaan.

Presidentti totesi twiitissään, että USA:n ainoa talouden ongelma on keskuspankki Fed.

The only problem our economy has is the Fed. They don’t have a feel for the Market, they don’t understand necessary Trade Wars or Strong Dollars or even Democrat Shutdowns over Borders. The Fed is like a powerful golfer who can’t score because he has no touch – he can’t putt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24. joulukuuta 2018