Häkellyttävän suuri ero – näin naissijoittajat eroavat miessijoittajista

Nordnetin teettämän tutkimuksen mukaan miehet ottavat huikeasti enemmän riskejä sijoittamisessa kuin naiset.

Naiset ottavat osake- ja rahastosijoituksissaan vähemmän riskiä kuin miehet, mutta saavat silti huomattavasti parempaa tuottoa sijoituksilleen. Tulos käy ilmi Nordnetin tuottamasta tutkimuksesta ja suosituimpien sijoitusten kehityksen tarkastelusta vuonna 2018.

Nordnetin asiakkaista tänä päivänä noin kolmasosa on naisia. Uusien asiakkaiden keskuudessa naisten osuus tosin on suurempi. Suomessa naisasiakkaiden osuus on kasvanut kahden vuoden aikana 26 prosentista 31 prosenttiin.

Tutkimuksen mukaan merkittävämpää on kuitenkin se, että naisasiakkaiden määrä on kasvanut kahdessa vuodessa huikeat 84 prosenttia, kun taas miesasiakkaiden määrä on kasvanut samaan aikaan 47 prosenttia. Naiset ovat siis enenevässä määrin löytäneet tiensä sijoittamisen pariin.

Riskinotto erottaa mies- ja naissijoittajat

Suomessa naisten osuuden kasvu asiakaskunnassa on ollut voimakkainta koko pohjoismaisessa Nordnet-konsernissa.

”Naiset ovat entistä kiinnostuneempia säästämisestä osakkeisiin ja rahastoihin. Tämä kehitys on erittäin positiivinen ilmiö. Sen lisäksi, että osakemarkkinoille säästäminen on mielekästä itsessään, se tuo myös taloudellista turvaa itselle ja koko perheelle sekä mahdollisuuden toteuttaa erilaisia unelmia ja projekteja”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Naiset kaihtavat riskiä, miehet eivät.

Ei ole mikään uutinen, että miehet ottavat sijoittajina naisia enemmän riskiä. Ero riskinotossa on kuitenkin hämmästyttävän suuri.

Nordnetin tutkimuksen perusteella suomalaiset miehet ovat peräti yli kymmenkertaisesti halukkaampia ottamaan riskiä sijoituksissaan naisiin verrattuna. Vain yksi prosentti naisista kertoo ottavansa korkeaa riskiä maksimoidakseen sijoitustuottonsa. Miesten joukossa vastaava luku on 11 prosenttia.

28 prosenttia suomalaisista naisista on valmiita ottamaan jonkin verran riskiä paremman tuoton saavuttamiseksi sijoituksissaan, kun vastaava luku miehillä on 45 prosenttia.

”Maaliskuun alun tuore tutkimus vahvistaa aiempia kokemuksiani siitä, että naiset välttelevät riskiä sijoitustoiminnassaan. Riskinottohalukkuus laskee entisestään iän myötä ja se on korkeimmillaan ikäluokassa 30–39-vuotiaat”, toteaa Tuppurainen.

Naisten sijoitukset tuottivat paremmin

Naisten ja miesten suosituimmat omistukset poikkeavat Nordnetissa jonkin verran toisistaan. Kun tarkastellaan näitä yleisimpiä osakesijoituksia, naisten ja miesten salkuissa, saadaan naisille suuremmat tuotot viime vuodelle. Näin määritellyn suomalaisen naisasiakkaan salkku tuotti yli neljä prosenttiyksikköä paremmin kuin miesasiakkaan salkku.

Matalammasta riskinottohalukkuudesta huolimatta Nordnetin naisasiakkaiden sijoitukset tuottivat siis miesten vastaavia paremmin.

Tuotot on laskettu tarkastelemalla mies- ja naissijoittajien yleisimpiä osakeomistuksia kalenterikuukausien alussa vuonna 2018. Salkkujen kuukausituotot on laskettu painottamalla omistajien lukumäärää kussakin osakkeessa.

”Miehet käyvät kauppaa kaksi kertaa enemmän kuin naiset, mutta naiset saavat silti miehiä parempaa tuottoa. Vuonna 2018 naiset päihittivät sekä miessijoittajat että Helsingin pörssin yleiskehityksen (OMXH25)”, Tuppurainen kertoo.

Tuppurainen kertoo olevansa iloinen siitä, että osakkeisiin ja rahastoihin säästävien naisten osuus on kasvussa, mutta kehityksen soisi olevan vieläkin nopeampaa.

”Finanssialan toimijoilla on merkittävä vastuu naisten innostamisesta pörssisijoitusten tekemiseen ja korkoa korolle -ilmiön täysimittaiseen hyödyntämiseen. Nordnet on esimerkiksi tehnyt yhteistyötä jo pitkään useiden eri verkostojen ja ryhmien kanssa, kuten Mothers in Business ja uusimpana Mimmit sijoittaa. Olemme myös nostaneet esiin naisia sijoittajina ja vaikuttajina, jotka esimerkillään kannustavat muita aloittamaan vaurastumisen.”

Tutkimustulos herättää keskustelua

Sijoitusbloggaaja ja sijoituskirjailija Merja Mähkä kommentoi Nordnetin tutkimuksen tuloksia Twitterissä.

” Naisten salkut tuottavat keskimäärin 4,3 prosenttiyksikköä paremmin kuin miesten (ainakin Nordnetissä). Se on suorastaan jäätävä ero”, Mähkä kirjoittaa.

Naisten määrä sijoittajissa (tai ainakin Nordnetin asiakkaissa) on kasvanut 26 % => 31 %. Se on paljon.

Naisten salkut tuottavat keskimäärin 4,3 prosenttiyksikköä paremmin kuin miesten (ainakin Nordnetissä). Se on suorastaan jäätävä ero. 👌👊👏https://t.co/MFyu2stnaJ — Merja Mähkä (@merjamahka) 8. maaliskuuta 2019

Nordean pohjoismaiden säästämisen ja sijoittamisen yksikön esimies Tanja Eronen huomauttaa kuitenkin, että naiset säilyttävät miehiä enemmän varoja tuottamattomilla tileillä.

”Meidän viime keväänä julkaisema tutkimus tukee samoja löydöksiä, mutta naisten salkut tuottavat miesten salkkuja paremmin vain jos tilivaroja ei huomioida”, Eronen kirjoittaa Twitterissä.

Meidän viime keväänä julkaisema tutkimus tukee samoja löydöksiä, mutta naisten salkut tuottavat miesten salkkuja paremmin vain jos tilivaroja ei huomioida. Valitettavasti turhan usea nainen pitää kaikkia/ liian isoa osaa säästöjään tilillä (ja sehän ei tuota mitään…) — Tanja Eronen (@EronenTanja) 8. maaliskuuta 2019

Akatemiaprofessori Matti Keloharju suhtautuu epäilevästi väitteisiin, että naiset olisivat miehiä parempia sijoittajia.

Ne tulokset mitä miesten ja naisten välisistä paremmuuseroista on julkaistu, ovat Keloharjun mukaan – kulueroa lukuun ottamatta – varsin höttöisiä, Keloharju kertoi SalkunRakentajan haastattelussa joulukuussa 2017.

Keloharju myös muistuttaa, että mikäli todellista sukupuolten välistä eroa löytyisi, olisi tämä todennäköisesti julkaistu jo moneen kertaan.