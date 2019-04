Kannattavatko vertaislainasijoitukset myös pidemmällä aikavälillä?

– KAUPALLINEN YHTEISTYÖ –

SalkunRakentajan salkku perustettiin Lainaajan vertaislainapalveluun 2,5 vuotta sitten. Miten on käynyt salkun korkeille korkotuotoille pidemmän ajan kuluessa?

SalkunRakentaja perusti oman salkun Lainaajaan lokakuussa 2016. Salkun kehitystä on seurattu tästä lähtien tasaisin väliajoin, jotta lukijat pystyisivät mahdollisimman hyvin arvioimaan vertaislainoja sijoitusmuotona.

Miten vertaislainojen korot kertyvät? Kuinka suuri on luottotappioriski ja mikä on sijoituksen lopullinen tuotto?

Aikaa salkun perustamisesta on nyt kulunut jo kaksi ja puoli vuotta. Tässä ajassa ensimmäiset kahden vuoden vertaislainat on jo kokonaan maksettu takaisin ja ensimmäiset kolmen vuoden lainatkin pian kuitattu.

Nyt onkin hyvä hetki katsoa, onko myöhässä olevien lainojen määrä lisääntynyt, ja miltä sijoituksen tuotto näinkin pitkän ajan jälkeen näyttää.

Korkoa sijoitukselle jopa 24,2%

SalkunRakentajan salkkuun sijoitettu 5 000 euron pääoma on tuottanut maaliskuun 2019 tilanteen mukaan huikean 24,2 prosentin tuoton sisäisen korkokannan menetelmällä laskettuna (XIRR). Odotettavissa oleva korkotuotto maaliskuun alussa oli 1 288 euroa. Korkotuottoja salkku on tähän mennessä kerryttänyt 1 717 euroa. Käteisen osuus on 144 euroa, joten pääoma on sijoitettuna tehokkaasti lainoihin.

Tämä on osoitus myös siitä, että Lainaajan sijoitusstrategia toimii edelleen loistavasti vallitsevassa markkinatilanteessa, jossa keskitytään erityisesti parantamaan luotonhakijoiden laatua ja varmistamaan asiakkaan takaisinmaksukyky.

Salkun jakautuminen viiveittäin

SalkunRakentajan salkun viiveet ovat pysyneet melko stabiilina. Yli 30 päivää myöhässä olevat maksut ovat kuitenkin lisääntyneet 3 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2018 elokuun tilanteeseen. Tästä huolimatta salkun tuotto on kuitenkin kasvanut elokuun 21,7 prosentista maaliskuun 24,5 prosenttiin.

Korkotuoton pysyminen korkealla osoittaa sen, että Lainaajassa on pystytty parantamaan lainakannan laatua ja kerryttämään korkeaa korkotuottoa vallitsevasta markkinatilanteesta huolimatta. SalkunRakentajan salkku voidaankin edelleen nähdä onnistuneena sijoituksena.

Lainaajan vertaislainoihin pääsee sijoittamaan verkkopalvelun kautta.

Lainaajan vertaislainapalvelun omistaa Vertaislaina Oy. Vertaislaina Oy:n muita palveluita ovat yritysrahoitukseen erikoistunut Front Kasvurahoitus ja kulutusluottoja tarjoava Luotottaja.