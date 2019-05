Analyytikko: Tähdet ovat Nokialle suosiollisessa asemassa

Nokia hyötyy maailmanpolitiikan käänteistä. Osakkeessa saattaa olla selvää nousuvaraa.

Nokian tammi–maaliskuun ei-IFRS liiketappio oli 59 miljoonaa euroa. Tappio tuli analyytikoille yllätyksenä, sillä Factsetin mukaan konsensusennuste odotti Nokialta 298 miljoonan euron ei-IFRS-liikevoittoa.

Tappio syntyi Nokian mukaan ensisijaisesti pienemmän bruttokatteen vuoksi, jota tuloverotuotot verrattuna edellisvuoden vastaavan neljänneksen tuloverokuluihin osin tasoittivat. Nokian bruttokatteen lasku johtui pääasiassa Networks-segmentistä, johon Mobile Access liiketoiminnan laaja bruttokateprosentin eroosio vaikutti negatiivisesti.

llman valuuttakurssimuutosten vaikutusta ei-IFRS-liikevaihto laski yhden prosentin ja raportoitu liikevaihto laski kaksi prosenttia.

”Vankka liikevaihtomme kertoo koko tuotevalikoimamme kilpailukyvystä ja toimialan liiketoimintaympäristön parantumisesta. Kokonaisvaltaisen tuotevalikoiman strategiamme rakentaminen edistyy edelleen hyvin, ja asiakkaiden sitoutuminen on vahvaa kaikilla avainmarkkinoilla ja koko tuotevalikoimassamme”, yhtiö kertoo pörssitiedotteessaan.

Nokian mukaan 5G-ekosysteemin kehittyvästä valmiusasteesta johtuen se ei pystynyt ensimmäisellä vuosineljänneksellä tulouttamaan noin 200 miljoonan euron liikevaihtoa liittyen 5G-toimituksiin pääasiassa Pohjois-Amerikassa. Nokia odottaa voivansa tulouttaa liikevaihdon täysimääräisesti ennen vuoden 2019 loppua.

Odotuksia heikommasta ensimmäisestä vuosineljänneksestä huolimatta tähdet ovat nyt suosiollisessa asennossa Nokialle – ainakin teoriassa. Näin arvioi OP:n analyytikko Kimmo Stenvall pankin aamukatsauksessa.

Syy Nokian valoisiin näkymiin löytyy USA:n ja Kiinan kauppasodasta, joka heikentää Nokian kiinalaisen kilpailijan, Huawein asemaa.

”Maailman politiikan käänteet tarjoavat yhtiölle vahvan tuen, kun operaattorit miettivät uudelleen Huawein asemaa verkkolaitetoimittajana. Samalla verkkomarkkinan odotetaan kääntyvän kasvuun 5G-investointien seurauksena”, Stenvall toteaa.

Maailman politiikan käänteet tarjoavat analyytikon mukaan maksimaalisen hyödyn Nokialle pitkällä aikavälillä.

”Huawei on teknologisesti vahva yhtiö, mutta arviomme mukaan yhtiö väistämättä menettää asemiaan etenkin 5G-markkinassa. Operaattorilla tulee olla 100% luottamus verkkolaitetoimittajan kykyyn rakentaa, laajentaa ja ylläpitää verkkoa koko verkon elinkaaren ajan. 5G-verkkojen luotettavuus on hyvä ja siten aiempaa kriittisempiä toimintoja voidaan pyörittää mobiiliverkoissa, mikä korostaa laitetoimittajan roolia.”

Lyhyellä tähtäimellä operaattorit mahdollisesti lykkäävät investointejaan odottaen ratkaisua nykyiseen tilanteeseen, Stenvall arvioi. Se voi luoda haasteita myös Nokialle.

OP on tarkastellut Nokian osakkeen arvoa kolmen eri skenaarion avulla vuodelle 2020. Stenvallin mukaan tarkastelun perusskenaariossa osakkeessa on selkeää nousuvaraa (+33% nykytasolta) ja optimisessa skenaariossa nousuvara on peräti 81 prosenttia. Pessimistinen skenaario tuottaa kuitenkin vielä 22 pudotuksen osakkeen nykyisestä arvosta.

Pankki odottaa Nokian yltävän vuoden 2019 marginaaliohjaukseensa (9-12%) rimaa hipoen, mutta OP:n osakekohtaisen tuloksen ennuste on 0,24 euroa, mikä on alle ohjauksen (0,25-0,29 euroa).

Yhtiö on nyt arvostettu alhaisilla arvostuskertoimilla. OP:n laskema EV/EBIT-kerroin kuluvalle vuodelle on 10.7x ja ensi vuodelle vain 7.0x. Nokia on tällä hetkellä koko sektorin huokeimpia nimiä, Stenvall toteaa. Markkinat kyseenalaistavat tällä hetkellä Nokian kyvyn kääntää tulos ja kassavirta kasvuun.

Ensi vuoden P/E-kerroin OP:n tulosennusteilla on vain 13,4x.

Stenvallin mukaan lyhyen tähtäimen epävarmuus pitänee osakkeen kuitenkin paineessa pitkälle syksyyn. OP toistaa osakkeen pidä-suosituksemme, mutta nostaa osakkeen tavoitehinnan 4,5 eurosta 4,7 euroon.