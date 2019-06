Tietämättömyys siitä mitä osakkeita kannattaa ostaa, voi johtaa alihajautukseen. Tässä helppokäyttöinen osakepoimintastrategia.

Osakesäästämisen aloittaminen on taloudellisesti merkittävä päätös, joka käytännössä vaatii päätöksen siitä mitä osakkeita kannattaa ostaa.

Hajautettun osakesalkun yksittäisen vuoden tuoma sijoitustuotto voi tuntua merkityksettömältä, mutta kun sijoitusaika on pitkä, pääsee korkoa korolle efekti vaikuttamaan. Pitkällä aikavälillä tuotoista muodostuukin jo merkittäviä.

Osakkeet ovat kautta aikain olleet se kaikista tuottavin omaisuusluokka. Laskennallinen pitkän aikavälin vuosittainen tuottoero osakkeiden ja muiden omaisuusluokkien väillä voi tuntua mitättömän pieneltä, mutta korkoa korolle ilmiö moninkertaistaa tämän erotuksen pitkässä juoksussa erittäinkin merkittävälle tasolle.

Tieto osakesäästämisen aloituksesta ei kuitenkaan riitä, vaan se pitää myös saada aikaiseksi ja tähän on ensikertalaisella kynnys. Osalle säästäjistä paras ratkaisu on matalakuluinen indeksirahasto, mutta toiset haluavat sijoittaa suoraan osakkeisiin.

Suoraan osakkeisiin sijoittava voi kuitenkin jäädä miettimään eri vaihtoehtoja pitkäänkin ja sitten kun päätöstä ei oikein synny niin yhtäkkiä huomaakin, että koko asia pääsi unohtumaan. Mitä osakkeita sijoittajan sitten kannattaa ostaa?

Osakevalintaan voi käyttää niin paljon aikaa kuin haluaa

Markkinat ovat suhteellisen tehokkaat. Se tarkoittaa sitä, että osakkeet ovat kutakuinkin oikein hinnoiteltuja. Hyvin tuottavan yrityksen osakkeet ovat kalliita, heikossa hapessa olevan halpoja. Oikea hinta tekee markkinoiden voittamisesta haastavaa, mutta toisaalta hinnoittelu myös suojaa sijoittajaa vähemmän onnistuneilta päätöksiltä.

Sijoittaja, joka ostaa tarpeeksi montaa osaketta ja myös ajallisesti hajauttaa ostonsa ja sitoutuu mielessään pitkään sijoitusaikaan, ei siis kannata liikaa pelätä valinnan tekemistä. Mielikuvana hyvä sijoittaja on se, joka poimii parhaat osakkeet, mutta merkittävin ero syntyy kuitenkin siitä, että yksi aloittaa sijoittamisen ja toinen ei.

Osakevalinnasta ei kannata tehdä itselleen liian vaikeaa

Varsin yleinen virhe on vaatia omalta osakevalinnaltaan liikaa. Suomalaisista osakkeenomistajista 46 prosenttia omistaa vain yhden osakkeen. Riittävä hajautuksen määrä on määrittelykysymys. Se voi olla esimerkiksi kahdeksan, kymmenen tai kaksitoista osaketta. Jos riittävän hajautuksen rajana pidetään kymmentä osaketta, niin tähän yltää ainoastaan 8,7 prosenttia suomalaisista osakkeenomistajista.

Vaikuttaa toisin sanoen siltä, että valinnan tekeminen on osakesäästämisen yksi isoimpia haasteita. Kun tietää mitä osakkeita kannattaa ostaa, saa salkkuunsa hankittua tarpeeksi laajan hajautuksen.

Yksittäinen valinta voi mennä pieleen, mutta kun salkkuun onnistuu valitsemaan sen kymmenen osaketta, niin on lähtökohtaisesti paremmassa tilanteessa kuin suurin osa suomalaissijoittajista. Enemmistö, eli 61,6 prosenttia suomalaisista omistavat yhden tai kaksi osaketta. Tämä ei ole järkevää riskinottoa, vaan uhkapeliä. Kymmenellä eri osakkeella on sijoitussalkussa lähinnä sitä järkevää riskiä, jota ottamalla pääsee pitkän ajan osaketuottoihin kiinni. Kannattaa siis panostaa tarpeeksi helppoon tapaan valita osakkeita.

Kun miettii mitä osakkeita kannattaa ostaa, niin helppo tapa on valita salkkuunsa yrityksiä, jotka on valittu parhaiksi työpaikoiksi. Mennyt ei ole tae tulevasta, mutta menneinä vuosina parhaat työpaikat -osakestrategia on tuonut markkinaindeksiä merkittävästi suuremman tuoton.

Mitä osakkeita kannattaa ostaa – näin toimit käytännössä

Vaihe 1, data

Strategian toteuttaminen lähtee liikkeelle datasta. Glassdoor julkaisee ja ylläpitää kerran vuodessa päivitettävää 100 parhaan työpaikan listaa. Yhdysvallat on luontainen paikka lähteä liikkeelle, koska yhdysvaltalaisosakkeita on usein helppo ostaa. Valittavana on kuitenkin muitakin maita kuten Kanada, Ranska ja Meksiko.

Toinen tietolähde amerikkalaisyrityksiin on Fortune, jolla on oma listansa.

Suomalaisyrityksetkin on pistetty paremmuusjärjestykseen ja lista löytyy täältä.

Vaihe 2, karsinta

Kaikki parhaat työpaikat eivät suinkaan ole listattuja pörssiyrityksiä. Esimerkiksi Mustiin ja Mirriin ei ihan noin vain sijoiteta, koska sen osakkeita ei saa pörssistä. Se sijaan DNA:n tai Talenomin osakkeita voi hankkia salkkuunsa vaivatta.

Hajautuksen kannalta olisi periaatteessa järkevää hankkia mahdollisimman montaa eri osaketta ja myös hajauttaa ostot kuukausittain, mutta käytännössä näin ei ole. Ensinnäkin on akateemisia viitteitä siitä, että listan yläpää, eli kaikista parhaimpien työpaikkojen yritykset voisivat tuoda parhaan riskikorjatun tuoton. Toisekseen kaupankäynnistä koituu kuluja. Sijoittajalle, joka ostaa joka kuukausi 20 eri osaketta, koituu suuremmat kulut kuin sijoittajalle, joka ostaa kerran vuodessa 10 osaketta.

Vaihe 3, ostojen ajallinen hajautus

Niin sanottu ajallinen hajauttaminen on periaatteessa hyvä asia, koska se tasaa suhdanteiden ja markkinasentimentin tuomaa riskiä. Käytännössä kaupankäyntikulut ja sitä kautta sijoitusvarallisuus määrittävät kuinka paljon ajallista hajautusta on järkevää toteuttaa.

Vaikka ”20 osaketta, joka kuukausi”, näyttää paperilla periaatteessa hyvältä hajautuksella, niin sellaisen toteuttaminen käytännössä vaatisi jo erittäin suurta varallisuuden ja tulojen tasoa.

Käytännössä 12 osakkeen valinta ja ”yksi osake per kuukausi salkkuun”, voi olla käytännössä järkevämpi hajautuksen muoto.

Vaihe 4, ylläpito

Parhaan työpaikan sijoitusstrategian ylläpito on periaatteessa yksinkertaista. Salkku päivitetään uuden listan julkaisun yhteydessä. Jos ostettu osake edelleen on seuraavan vuoden parhaiden työpaikkojen listalla, pidetään se salkussa. Jos osake on poistunut listalta, myydään se pois ja listalta valitaan toinen.

Sijoittajan psykologiasta johtuen, strategia on kuitenkin hieman hankalampi toteuttaa. Voitolla olevat osakkeet tekee mieli myydä ja voitot kotiuttaa. Tappiollisista osakkeista on vaikea luopua, koska niiden toivoo nousevan takaisin entiseen arvoonsa.

Riskin osalta on hyvä huomioida, että tällä menetelmällä salkkuun valikoituu tiettyjä toimialoja, kuten teknologiaosakkeita. Toisekseen salkkuun valikoituu yleisiä riskifaktoreita, joista merkittävimmät ovat markkinariski ja momentum. Kolmanneksi historiallinen tuottoa ei ole tae tulevasta, eikä kukaan voi sanoa varmasti että mikään strategia olisi tulevaisuudessa toista parempi.

Riskillä kaikista tärkeintä on muistaa, että kaikista isoin riski on olla hajauttamatta alihajautettua osakesalkkuaan.

Lue myös: Hajautettuun osakesijoittamiseen liittyvä riski ymmärretään helposti väärin