Valtion kehitysyhtiön toimitusjohtaja vaihtuu – ei allekirjoita Rinteen hallitusohjelman tavoitteita

Vaken nykyinen toimitusjohtaja Taneli Tikka jatkaa tehtävässään siihen saakka, kunnes hänen seuraajansa on valittu.

”Vakella on aivan erityinen rooli mahdollistajana elinkeinorakenteemme uudistamisessa. Yhtiön tehtävänä on olla kunkin hallituksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen työväline ja kun itse tulin Vakeen vuosi sitten, sen fokus oli vahvasti innovaatio- ja teknologialähtöisenä sijoitusyhtiönä”, Vaken väistyvä toimitusjohtaja Taneli Tikka toteaa.

Nyt uuden hallituksen johdosta Vaken tavoitteet ovat muuttumassa – ja se ei sovi Tikalle.

”Näkemykseni mukaan nyt rakentumaan lähtevän Vaken prioriteetit ovat hallitusohjelman mukaan erilaiset, joten mielestäni on sopiva hetki minun tehdä tilaa uudelle toimitusjohtajalle”, Tikka perustelee yhtiöstä poisjääntiään.

Antti Rinteen vasta aloittaneen hallituksen ohjelman mukaan ”valtion omistaminen on yhteiskunnan aktiivisen uudistamisen väline. Yhtiöomaisuudessa kiinni oleva pääoma on niin merkittävä, että sillä pitää saada nykyistä enemmän kasvua ja työllisyyttä aikaiseksi. Pääomien käyttämistä tehostetaan valtion omistajaohjauksen keinoin paitsi nykyisen omistuksen aktivoimiseksi, myös uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämiseksi Suomeen. Valtion Kehitysyhtiö Vake Oy:llä on tässä tärkeä tehtävä.”

Vaken hallituksen puheenjohtaja Reijo Karhinen kommentoi Tikan päätöstä: ”Ymmärrän hyvin Tanelin ajattelua ja ratkaisun. Uudessa hallitusohjelmassa korostetaan toisaalta Vaken roolia uuden taloudellisen aktiviteetin synnyttämisessä sekä valtion yhtiöomaisuudessa olevien pääomien tehokkaampaa käyttöä, toisaalta yhtiön välittömämpää nivoutumista hallitusohjelman toimeenpanoon.”

”Kiitän koko hallituksen puolesta Tanelia Vaken toiminnan liikkeelle laittamisesta ja pyrimme mahdollisimman nopeasti valitsemaan uuden toimitusjohtajan yhtiölle. Muutos tarjoaa meille luontevan mahdollisuuden päivittää strategiamme yhdessä valtio-omistajan kanssa hallitusohjelman hengen mukaiseksi”, Karhinen korostaa.

Päätös toimitusjohtajan vaihdoksesta on tehty yhteisymmärryksessä yhtiön sisällä, minkä jälkeen uutta kunta- ja omistajaohjausministeriä on informoitu asiasta. Ministeri ei ole osallistunut päätöksentekoon tai vaikuttanut asiaan.

Edellisen hallituksen pääministeri Juha Sipilä halusi vapauttaa valtion osakeomaisuutta myytäväksi. Osakeomistusten myynneistä saatuja varoja oli tarkoitus sijoittaa uusiin hankkeisiin. Tätä tarkoitusta varten perustettiin Vake.

Yhtiö kertoo nettisivuillaan, että sen tehtävänä on tukea toiminnallaan Suomen kilpailukykyä ja elinkeinorakenteen uudistamista. Vake sijoittaa suomalaisen yhteiskunnan tulevan kehityksen kannalta tärkeisiin, uusia ratkaisuja luoviin teknologiayrityksiin.

Yhtiön taseeseen on siirretty valtion omaisuutta 1,8 miljardin euron edestä. Yhtiö omistaa tällä hetkellä Nesteen, Postin, Altian, Vapon ja Nordic Morningin osakkeita. Vaken on tarkoitus käynnistä sijoitus- ja hanketoimintansa tämän vuoden alussa.

Yhtiötä on viime aikoina kritisoitu siitä, että se synnyttää vain kuluja, ei tuottoja.

Sen liikevaihto oli viime vuonna nolla euroa ja tulos pakkaasella. Silti toimitusjohtaja Tikka nosti yhtiöstä palkkoina ja palkkioina oviime vuonna muhkean 162 000 euron potin. Yhtiön hallituspalkkioihinkin hupeni 156 600 euroa.