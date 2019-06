Kauppapolitiikan kiristyminen sai rahastosäästäjät siirtämään varojaan osakerahastoista korkorahastoihin

Rahastosijoittajat siirsivät toukokuussa varojaan turvasatamiin esimerkiksi lyhyen koron rahastoihin.

​Finanssiala ry:n mukaan Suomeen rekisteröidyistä sijoitusrahastoista lunastettiin toukokuussa nettomääräisesti yhteensä 1,4 miljardia euroa. Lisäksi rahastopääoma pieneni osakemarkkinoiden markkinakehityksen vuoksi. Yhteenlaskettu rahastopääoman arvo oli kuun lopussa 114 miljardia euroa.

​Eniten varoja lunastettiin osakerahastoista, yhteensä 2,2 miljardia euroa. Yhdistelmärahastoista lunastettiin 26 miljoonaa euroa.

Osakerahastojen lunastuksista 1,4 miljardia oli kansainvälisiin rahastorakenteisiin liittyviä siirtoja eli lunastuksia suomalaisista rahastoista ja merkintöjä ulkomaisiin rahastoihin.

Finanssialan mukaan merkintöjä tehtiin sen sijaan korkorahastoihin. Pitkän koron rahastoihin kertyi toukokuussa 350 ja lyhyen koron rahastoihin 416 miljoonaa euroa uusia pääomia. Vaihtoehtoisiin rahastoihin sijoitettiin 13 miljoonaa euroa.

Pitkät korot jatkoivat edelleen laskusuunnassa alkuvuonna. Laskevat pitkät korot kielivät talouden kasvu- ja inflaatio-odotusten heikkoudesta. Osakemarkkinoilla kehitys oli toukokuussa laskuvoittoista, ja kaikkien osakerahastoluokkien tuotto oli miinuksella.

Varoja pois Pohjois-Amerikan osakerahastoista

“Kansainvälisen kauppapolitiikan kiristyminen on näkynyt osakemarkkinoilla, ja sijoituksia on siirretty osakkeista korkoihin. Rahastosijoittajan on hyvä pitää pää kylmänä ja miettiä sijoittamista pitkällä tähtäimellä. Tärkeää on myös muistaa hajautuksen merkitys”, toteaa johtava lakimies Jari Virta Finanssiala ry:stä.

Osakerahastoissa eniten varoja lunastettiin Pohjois-Amerikkaan sijoittavista rahastoista yhteensä 886 miljoonaa euroa. Eniten varoja sijoitettiin Pohjoismaihin sijoittaviin rahastoihin, yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Pitkän koron rahastoissa eniten varoja kertyi globaalisti korkeariskisiin yrityslainoihin, yhteensä 153 miljoonaa euroa. Myös eurooppalaiset korkeariskiset yrityslainat kiinnostivat, niihin kertyi varoja 95 miljoonaa euroa. Sen sijaan globaalit luokitellut yrityslainat menettivät ainoana rahastoluokkana pääomia, yhteensä 29 miljoonaa euroa.

Kauppasota kiihtyy

Kiina ja USA on kaivautuneet kauppasodassa yhä syvemmälle poteroihinsa. Maat eivät ole toistaiseksi sopineet uusia tapaamisia ja keskinäinen nokittelu on käynyt astetta kovasanaisemmaksi.

Yhdysvallat nosti kesäkuusta alkaen korkeammista tullimaksuista useille kiinalaisille tuotteille, jotka saapuvat maahan meriteitse. Nyt kaikista noin 200 miljardin dollarin listalla olevista tuotteista Kiina maksaa 25 prosentin tullimaksua.

Kiina puolestaan ilmoitti aiemmin, että se korottaa yli 2 000 Yhdysvalloista tuotteen tullimaksuja 20 tai 25 prosenttiin. Aiemmin näistä tuotteista on peritty viiden tai kymmenen prosentin tullimaksu.

Kiinan kommunistista puolueetta lähellä oleva Global Times kertoi viime viikolla, että Kiina harkitsee vakavasti harvinaisten maametallien viennin lopettamista Yhdysvaltoihin. USA:n teollisuudelle tärkeiden metallien viennin lopettaminen olisi vastatoimi Yhdysvaltain Kiinalle asettamille tuontitulleille ja Huawei-yhtiölle kohdistetuille rajoituksille.