Vuoristoradan kyydissä

Heinäkuussa salkkuni laski mykistävät 22,39 % suurimman sijoitukseni Genius Brands Internationalin laskiessa voimakkaasti. Koska salkkuni on niin keskitetty (GNUS salkusta reilut 50%) on tällainen lasku mahdollinen yhden kuukauden aikana.

Miksi Genius Brands syöksyi?

Viimeisimmässä salkkuraportissa taisin kirjoittaa, että yhtiön rahoitus tälle vuodelle oli turvattu. Olin väärässä. Yhtiö tarvitsee lisää rahoitusta uuden sarjansa tuottamiseen ja velvollisuuksiensa hoitamiseen. Markkina haistoi tämän ja osake lähti voimakkaaseen laskuun. Aluksi yhtiö ilmoitti, että uusia osakkeita tulisi annissa jopa 8 miljoonaa. Tämä on paljon, sillä Genius Brandsin osakemäärä on reilut 10 miljoonaa osaketta. Eli osakemäärä lähes tuplattaisiin! Tämä tietäisi massivista diluutiota vanhoille osakkeenomistajille.

Osake lähti siis syöksymään alaspäin ja päivittäisiä 10-12% laskupäiviä tuli useita. Viimeisimmän tiedon mukaan uusia osakkeita luotiin annissa ”vain” 5 miljoonaa ja laskun seurauksena yhtiö sai myytyä osakkeita $ 0.63-0.85 osakekohtaiseen hintaan. Eli annista saatiin kerättyä rahaa vain noin 3 miljoonasta dollarista noin 4 miljoonaan dollariin. Ei varmastikaan sellainen lopputulos, jota yhtiö alun perin lähti hakemaan.

Tarkka rahamäärä mitä yhtiö annissa sai, on minulle vielä kysymysmerkki, sillä yhtiö ei ole tiedottanut annin lopputuloksesta.

Mitä olisin voinut tehdä paremmin?

Jatkoin yhtiön osto-ohjelmaa, vaikka osake välillä tippui 10 plus % per päivä. Olisi kannattanut jättää osto-ohjelma vähäksi aikaa hyllylle, kun näkee tällaisia laskupäiviä ja selvittää mistä lasku johtuu. Onni oli kuitenkin, että lähdin osto-ohjelmalla erittäin ostamaan, sillä jos olisin kasannut position yhdellä ostolla olisi lopputulos vieläkin rumempi. Tällä hetkellä GNUS positioni on noin 47% tappiolla, joten päästäkseni veden pinnan yläpuolelle täytyy osakkeen siis nousta lähes 100%. Jos kyseessä olisi jokin toinen osake, saattaisin alkaa heittämään jo pyyhettä kehään mutta tässä yhtiössä on mielestäni niin paljon myös potentiaalia, että holdailen mielelläni edelleen.

Varsinaisia huonoja uutisia ei ole tullut

Päinvastoin yhtiöltä on tullut hyviä uutisia, mutta niitä ei ole osakkeen syöksyessä oikein noteerattu. Esimerkiksi tämän uutisen mukaan yhtiön Llama Llama brändi näkyy miljoonissa Kelloggsin muropaketeissa Yhdysvalloissa.

Huolena kassan riittävyys

Koska annista saatiin näin vähän rahaa lopulta (lähdettiin hakemaan reilua 10 miljoonaa ja saatiin 3-4 miljoonaa) on kassan riittävyys edelleen huolen aiheena. Toivottavasti rahat riittäisivät vuoden loppuun, jolloin on nähtävissä oheistuotteista alkavaa rahavirtaa tulla yhtiön kassaan.

Ostot heinäkuussa

Next Games 700 kpl @ 1,44 €

Genius Brands 1100 kpl @1,34 USD

Genius Brands 1000 kpl @ 1,25 USD

Genius Brands 1700 kpl @ 0,90 USD

Genius Brands 1700 kpl @ 0,85 USD

Ostot yhteensä 6172,81 €

Myynnit heinäkuussa

Admicom 17 kpl @ 43,16 €

Revenio Group 35 kpl @ 20,35 €

Next Games 700 kpl @ 1,46 – Positio Suljettu

Berkshire Hathaway 3 kpl 215,54 USD – Positio Suljettu

Admicom 15 kpl 47,50 €

Revenio Group 40 kpl @ 18,38 €

Kamux 71 kpl @ 5,30 € – Positio Suljettu

Myynnit yhteensä 4816,44 €

Tein veivit Next Gamesin kanssa. Yhtiö on käännevaiheessa ja näyttää siltä, että se on onnistunut kulukuurissa ja näin hyvissä asemissa uuden rahoituspaketin saamiseen. Yhtiössä on paljon potentiaalia mutta myös epävarmuus suurta. Näkisin tässä hieman samoja elementtejä Genius Brandsin kanssa mutta oma valintani pitempään holdiin on kuitenkin Genius.

Berkshiren ja Kamuxin osakkeet myin salkusta kokonaan. Molemmat olivat hyvin pieniä positioita ja päätin näiden yhtiöiden osalta, etten nyt ala kasvattamaan niiden kokoa salkussa. Kamuxissa toki paljon potentiaalia ja yhtiö on halpa mutta itse näen vielä suuremman potentiaalin GNUS ssa.

Myös Reveniota ja Admicomia on tullut kevennettyä ja näiden myyminen on tämän bull- markkinan aikana ollut huono idea. Molemmat ovat olleet onnistuneita poimintoja mutta nyt on tullut aika kerätä noita hedelmiä. Nappaisin molempia mieluusti takaisin salkkuun alentunein hinnoin.

Huima määrä jälleen kauppoja tullut tehtyä ja toivoisin tahdin hieman hidastuvan. Välittäjä ja verottaja kuitenkin vievät aina omansa.

Säästötoimenpiteet

Vaihdoin kuukauden aikana puhelinliittymäni Moi mobiiliin.* Liittymäni on 100 megainen rajaton liittymä, jonka perusmaksu on 18 €/kk. Todellisena datan suurkuluttajana olen toistaiseksi ollut liittymääni tyytyväinen.

Yhteenveto

Vuoristorata Genius Brandsin kanssa otti hieman voimille, mutta tavallaan yhtiöstä ei ole kuulunut mitään huonoja uutisia annin lisäksi. Sijoituscase on edelleen hyvinkin voimassa ja potentiaali on kova. Sijoittamista ei voi tehdä ilman epäonnistumisen mahdollisuutta mutta näkisin edelleeen kertoimien olevan puolellani. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessaan.

Artikkeli on julkaistu alun perin Rahasampo-sivustolla 11.8.2019.