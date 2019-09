Ekonomisti: USA:n talousluvut shokkihoitoa markkinoille

Eilen julkistetun ISM-indikaattorin yllättävä lasku kertoo, ettei USA ole immuuni kansainvälisen kaupan epävarmuuksille, arvioi Inderesin ekonomisti.

Inderesin ekonomistin Marianne Palmun mielestä USA:n eilen julkistetut teollisuuden luottamusindikaattorit olivat ”shokkihoitoa markkinoille”.

Teollisuuden aktiviteettia ja tulevaa talouskasvua ennakoiva ISM-indeksi heikkeni elokuussa selvästi ekonomistien odotuksia enemmän.

Uutistoimisto Bloombergin haastattelemat ekonomistit odottivat ISM-indeksin olevan 51,3 pistettä, kun toteuma oli 49,1 pistettä. Alle 50 pisteluku tarkoittaa talouden kutistumista.

Toteutunut lukema on indeksin kehnoin kolmeen ja puoleen vuoteen.

Myös IHS Markit yhtiön teollisuuden ostopäällikköindeksi PMI putosi Yhdysvalloissa elokuussa 10 vuoden alhaisimmalle tasolleen pistelukuun 50,3. Tosin ero heinäkuuhun ei ollut suuri, silloin lukema oli 50,4.

Talousuutisten virta on ollut odotettua heikompaa sekä USA:ssa että euroalueella koko vuoden, eikä poliittisten uhkien vuoksi näkymissä ole odotettavissa nopeaa käännettä parempaan, Palmu toteaa Inderesin artikkelissaan.

🇺🇸 USA:nkaan teollisuus ei ole eilisten ISM-lukujen perusteella immuuni kv-kaupan suhdanteille. Huomenna julkaistavista palvelualojen luvuista saadaan lisätietoa, sillä sektori on teollisuutta selvästi merkittävämpi työllistäjä (80 % työpaikoista). https://t.co/UBFbsGQ6vd pic.twitter.com/yCUcJNP8H2 — Inderes (@Inderes) September 4, 2019

ISM-indeksin alaindekseistä oli Palmun mukaan helposti pääteltävissä se, mistä teollisuus nyt kipuilee. Vientitilauksia kuvaava indeksi painui jo alimmilleen finanssikriisin jälkeen, ja siinä pudotus on ollut kovaa.

ISM-indeksin lasku antaa viitteitä myös siitä, mihin päin USA:n työllisyys ja kotitalouksien luottamus tulevat kehittymään.

”Etenkin yleistä työllisyystilannetta on nyt syytä tarkkailla, sillä sen lähtiessä laskuun epävarmuus lisääntyy myös kotitalouksien osalta ja se voi tehdä stopin taloutta kannattelevalle yksityiselle kulutukselle”, Palmu toteaa.

Palmun mukaan työllisyyden osalta palvelusektori on kuitenkin se, mikä määrää tahdin, sillä palvelualojen osuus USA:n kokonaistyöllisyydestä on yli 80 prosenttia.

Ekonomistin mielestä katseet kannattaa nyt kiinnittää torstaina julkaistavaan palvelualojen ISM-indeksiin ja siihen, näkyykö siinä yhtä laaja-alaista laskua.

Varmuudella taantumaa rapakon taakse ei kuitenkaan Palmun mielestä kannata povata, koska ISM-indeksi ei aiemmin ole aina ennakoinut taantumaa.

”Historiassa teollisuuden ISM-indeksin lasku alle 50:n tason ei ole ollut vedenpitävä ennusmerkki taantumasta, sillä se on poikennut alle 50:n tason aikaisemminkin ilman taantumaa tai merkittävää laskua uusien työpaikkojen määrässä (teollisuuden osuus on ”vain” 12 % USA:n BKT:sta). Indeksi on kuitenkin hyvä mittari kuvaamaan sektorin yritysten tuntoja ja näyttää, että USA:kaan ei ole immuuni kansainvälisen kaupan epävarmuuksille”, Palmu toteaa.