Revenion silmänpainemittari on saanut myyntiluvan Yhdysvalloissa – osakkeen menestystarina pörssissä sai jatkoa

Terveysteknologiayhtiön osake kipusi jälleen uuteen ennätykseen.

Ammattilaisten käyttöön tarkoitettu uuden sukupolven silmänpaineen mittauslaite Icare ic200 on saanut Yhdysvaltojen lääkeviranomaisen FDA:n hyväksynnän. Tuote on saanut aiemmin myyntiluvan sekä Euroopassa että Japanissa. FDA-hyväksyntä mahdollistaa myynti- ja markkinointitoimenpiteiden käynnistämisen nyt myös Yhdysvalloissa.

“Odotan suurella mielenkiinnolla Icare ic200 -silmänpainemittarin myynnin käynnistymistä Yhdysvalloissa. Icare ic100 on hyvin pidetty Yhdysvalloissa ja nyt meille tarjoutuu mahdollisuus aloittaa tuotteen myynti markkinoilla, joilla on jo osoitettu paljon kiinnostusta makuuasennossa tehtäviä silmänpainemittauksia kohtaan,” sanoo Revenio-konsernin toimitusjohtaja Timo Hildén.

Kohonnut silmänpaine on ainoa glaukooman riskitekijä, johon voidaan vaikuttaa. Tämän vuoksi silmänpaineen mittaaminen on tärkeää. Icare ic200:n erikoisominaisuutena on se, että mittaukset voidaan suorittaa istuvassa, puoli-istuvassa tai makuuasennossa. Esimerkiksi kaihileikkauksen jälkeen makuuasennossa suoritettava silmänpaineen mittaus on tärkeä osa hoitoprosessia.

Icaren myyntilupa on jo toinen positiivinen uutinen yhtiön Yhdysvaltojen markkinoiden valloituksessa. Viime joulukuussa yhtiö kertoi, että Revenion huhtikuussa 2019 ostaman CenterVuen silmänpohjan kuvantamislaitteiden uutuustuote DRSplus oli saanut Yhdysvaltojen lääkeviranomaisen FDA:n hyväksynnän sekä CE-merkin Euroopassa. Revenio käynnisti uutuustuotteen myynnin ja markkinoinnin loppuvuoden 2019 aikana Euroopassa ja alkuvuodesta 2020 Yhdysvalloissa.

Terveysteknologiayhtiön liikevaihto nousi heinä-syyskuussa 14,3 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten liikevaihto oli 7,4 miljoonaa. Liikevaihto kasvoi yli 93 prosenttia. Liikevaihto ylitti hieman analyytikoiden konsensusennusteen mikä oli 13,9 miljoonaa euroa.

Revenion liiketulos nousi heinä-syyskuussa 3,9 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 2,5 miljoonasta. Analyytikot odottivat keskimäärin 3,6 miljoonan euron liiketulosta. Osakekohtainen tulos nousi 0,12 euroon vuodentakaisesta 0,09 eurosta. Osakekohtainen tulos oli odotusten mukainen.

Inderesin analyytikko Mikael Rautanen totesi marraskuussa, että Reveniolla on hyvin pullat uunissa.

”Yhtiö pystyy keskittymään lähivuodet pitkälti orgaaniseen kasvuun erittäin kilpailukykyisillä nykytuotteilla. Ydintuotteiden (Icare-silmänpainemittarit, CenterVue-kuvantamislaitteet) kasvun lisäksi houkuttelevaa pitkän aikavälin tuloskasvupotentiaalia tarjoavat etenkin HOME-tuote sekä CenterVue-yrityskaupan synergiat”, Rautanen totesi.

Revenio on ollut todellinen menestystarina viime vuosina. Viidessä vuodessa sen osakekursis on kivunnut jo yli 400 prosenttia. Yhtiön liiketulos on lähes kaksinkertaistunut kolmessa vuodessa ja liikevaihtokin on noussut 20 miljoonasta eurosta vuonna 2015 yli 30 miljoonaan viime vuonna.

Keskimäärin analyytikot odottavat yhtiön vuoden 2018 0,39 euron osakekohtaisen tuloksen laskevan vuonna 2019 0,36 euroon, mutta nousevan tänä vuonna peräti 0,6 euroon.

Tämän vuoden tulosennusteella Revenion P/E-kerroin on noin 44x, eli osakkeen hintaan on leivottu reipasta tuloskasvun odotusta. Tasepohjainen P/B-kerroin on peräti 10,8x.

Revenion osakekurssi oli yli kuuden prosentin nousussa Helsingin pörssissä tänään klo 12.30.