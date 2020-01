Ekonomisti: Yleiset talousnäkymät ja keskuspankkipolitiikka näyttävät osakemarkkinoiden suunnan vuonna 2020

SalkunRakentajan haastattelussa ekonomisti Roger Wessman vastaili talouteen ja sijoitusmarkkinoihin liittyviin kysymyksiin.

Miltä globaali, USA:n, Euroopan ja Suomen taloustilanne vaikuttaa ensi vuoteen mentäessä verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen? Vastaus: Aivan kuten vuosi sitten luvut ennakoivat suhteellisen vaisua kasvua seuraavana vuonna. Erona oli, että vuosi sitten kasvu oli hyytymässä. Nyt näyttää siltä, että globaalin kasvun pohja on saavutettu ja kasvu alkaa vahvistumaan.

Mitkä ovat keskeisimmät riskit globaalin talouden kehityksen kannalta ensi vuonna?

Vastaus: Keskeinen näkyvissä oleva riski on, että Yhdysvaltain talous on lähellä täystyöllisyyttä, jolloin riskinä on hintapaineiden nousu, joka pakottaa keskuspankkia jarruttamaan talouskasvua.

Lisäksi Trumpin kauppapolitiikka on edelleen kysymysmerkki, jatkuuko orastava liennytys vai laajentaako USA sodan myös esim. Eurooppaa vastaan. Kiinan talouskehitys on edelleen haparoivaa. Viime kuukausina on nähty kauppasodasta huolimatta piristymisen merkkejä, mutta toipumisen kestävyys on epävarmaa.

Mitkä ovat keskeisimmät ajurit, jotka näyttävät osakemarkkinoiden suunnan ensi vuonna?

Vastaus: Osakemarkkinoille yleisten kasvunäkymien lisäksi keskuspankkipolitiikka on kuten aina keskeisessä roolissa. Taloushuolien helpottuminen yhdistettynä keskuspankkien elvytystoimiin nosti osakekursseja vuonna 2019. Spekulaatiot korkojen kääntymisestä uudelleen nousuun voi jarruttaa menoa vuonna 2020.

Lisäksi huolenaiheena on yritysten voittojen jatkuva supistuminen Yhdysvalloissa, kun kireät työmarkkinat nakertavat yritysten voittomarginaaleja.

Onko Eurooppa ajautumassa Japanin tielle? Onko tilanne vielä korjattavissa, vai onko hidas talouskasvu ja matala korkotaso uusi normaali myös Euroopassa?

Vastaus: Euroopassa väestökehitys seuraa Japanin tiellä. Väestö vanhenee ja väestön kasvu hiipuu. Tämän myötä taloudenkin kasvu on vaisumpaa ja erittäin matalat korot ovat todellakin uusi normaali. Ainoastaan dramaattinen muutos talous- tai maahanmuuttopolitiikassa voisi muuttaa tätä kuvaa.

Muita huomioita makrotaloudesta tai osakemarkkinoista, jotka voisivat sijoittajia kiinnostaa.

Vastaus: Huomionarvoista on miten vahvasti USA, ja etenkin maan teknojätit, ovat dominoineet osakemarkkinoiden yleistä kehitystä viime vuosina. Näiden kohdalla arvostustasot ovat erittäin haastavia. Muualta maailmalta löytyy pitkällä tähtäimellä houkuttelevimmin arvostettuja osakkeita, mutta korjaus USA:n osakemarkkinoilla vääjäämättä heijastuisi lyhyellä tähtäimellä muuhunkin maailmaan.