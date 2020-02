Elon Musk lähetti Tesla Roadsterin avaruuteen – missä auto on nyt?

Avaruudessa leijailee punainen auto.

On kulunut kaksi vuotta siitä, kun Elon Musk ja SpaceX singauttivat miljardöörin Tesla Roadsterin avaruuteen Falcon Heavy -raketilla 6. helmikuuta 2018.

Autoa ohjaa avaruuspukuun pukeutunut Starman-mallinukke, ja punainen auto leijailee koko ajan kauemmas avaruuteen, raportoi Inc. Missä auto tällä hetkellä matkustaa?

SpaceX ei ole tiedottanut yleisöä Roadsterin tarkasta lokaatiosta, mutta ohjelmoija Ben Pearson on yrittänyt selvittää sen sijaintia kahden vuoden ajan Where is the Roadster –sivustolla. On vaikea arvioida onko auton sijainti täsmällinen, mutta ainakin se antaa meille käsityksen siitä, missä Roadster tällä hetkellä voisi olla.

Sivuston mukaan Roadster on nyt 215,6 miljoonaan mailin eli noin 347 miljoonan kilometrin päässä maasta ja porhaltaa eteenpäin yli 6000 mailin eli noin 9656 kilometrin tuntivauhdilla. Auto on juuri nyt lähinnä Marsia.

Roadster on kiertoradalla, joka näyttää matkaavan takaisin kohta maata. Arvioiden mukaan auto ei kuitenkaan saavuta maata ennen vuotta 2091. Onkin kiinnostavaa nähdä, mitä autosta ja Starmanista on tuona päivänä jäljellä.

Tässä muutamia faktoja Roadsterista:

Auton polttoaineenkulutus on 8 109,4 mailia/gallona eli noin 34476,6 kilometriä/litra, Where’s the Roadster -sivuston mukaan. Ei paha, Elon.

Emme tiedä toimiiko Roadsterin akku enää, mutta jos se toimii edelleen, David Bowien Space Oddity -kappaletta on soitettu loopilla lähes 200 000 kertaa.

Roadster on kiertänyt auringon jo 1,3 kertaa ja jatkaa edelleen matkaansa.

SalkunRakentaja toivottaa Roasterille ja Starmanille hyvää matkaa.