Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset maailmantalouteen, Eurooppaan ja Suomeen on niin laaja, että se tulee väistämättä heijastumaan pörssiyhtiöiden tulosnäkymiin.

Koronaviruksen leviäminen on Helsingin pörssissä näkynyt osakkeiden markkinanoteerauksissa laajasti. Usean yhtiön osakekurssi on laskenut kuukaudessa vähintään 40 prosenttia. Alla on lista kovimmin koronakriisistä markkina-arvoaan menettäneistä kotimaisista pörssiyhtiöistä.

Sotkamo Silver -48,5 % Outokumpu -45,4 % Biohit B -43,5 % Finnair -43,0 % SSAB A -42,2 % Enedo -41,0 % Wärtsilä B -40,1 % Incap -40,5 %

Liikenne ja matkailu ovat selvimmät virusepidemiasta kärsivät toimialat. Finnair antoi helmikuun lopussa koronaviruksen vuoksi tulosvaroituksen. Yhtiö odottaa vuoden 2020 liiketuloksen jäävän selvästi viime vuotta heikommaksi. Myös Viking Line antoi tällä viikolla tulosvaroituksen.

Koronaviruksen taloudelliset vaikutukset ovat niin suuret, että tulosvaroituksia tulee varmasti vielä lisää usealle yhtiölle.

Inderesin seniorianalyytikko Juha Kinnunen ja analyytikko Antti Viljakainen arvioivat, että 12 kotimaista pörssiyhtiötä saattaa joutua julkistamaan tulosvaroituksen jo lähiaikoina. Nämä yhtiöt ovat Kone, Cargotec, Konecranes, Kemira, Scanfil, Exel, Aspo, Fiskars, Marimekko, Alma Media, Sanoma ja Noho.

Näiden yhtiöiden näkymiin heikentyvä kysyntätilanne tai ongelmat tuotantoketjussa voivat heijastua jo lähiaikoina eli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana, analyytikot arvioivat.

Tulosvaroituksien rintama voi olla lopulta laaja, jos koronaepidemia pahenee edelleen Euroopassa ja Suomessa. Inderesin listassa on huomioitu yhtiöt, jotka ovat antaneet selkeän ohjeistuksen kuluvalle vuodelle tai ensimmäiselle puolivuotiskaudelle.

Kinnusen ja Viljakaisen mukaan monet Suomen pörssiyhtiöt antavat ohjeistuksia vuositasolla, minkä takia ohjeistuksissa on alkuvuonna liikkumavaraa, ja tulosvaroitukset keskittyvät yleensä syksyyn ja loppuvuoteen. Tänä vuonna tulosvaroituksia tai ohjeistuksen laskuja nähdään analyytikoiden mukaan oletettavasti merkittävästi normaalia enemmän, jos koronaviruksen leviäiminen tarttuu talousnäkymiin voimalla.

Vielä tilinpäätöskaudella monet yritykset olivat arvioineet näkymiään tilanteessa, jossa koronavirusongelma oli rajoittunut Kiinaan. Nyt virus on Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan koronavirusepidemia muuttunut pandemiaksi. Siksi yritysten aiemmat arviot kuluvan vuoden tuloskunnosta saattavat osoittautua liian ruusuisiksi.