Muistatko vielä Zika- ja SARS-virukset? Näin paljon ne vaikuttivat osakemarkkinoihin

Koronavirus ei ole 2000-luvun ainoa tapaus, kun epidemian vaikutukset tarttuvat osakekursseihin. Minkälaisia vaikutuksia Zika-viruksella ja SARS-epidemialla oli sijoitusmarkkinoihin ja miten nopeasti niistä toivuttiin?

Työllisyysrahasto on tutkinut, miten koronaa edeltäneet maailmanlaajuiset virukset ovat vaikuttaneet sijoitusmarkkinoihin 2000-luvulla. Tänään ilmestynyt selvitys kertoo koronaviruksen vaikutuksen markkinoihin olleen suurempi, kuin aikaisemmilla SARS-epidemialla tai Zikaviruksella.

Äkillinen vakava hengitystieoireyhtymä SARS kiusasi ihmisiä vuosien 2002-2003 aikana. Epidemia lähti koronaviruksen tavoin liikkeelle Aasiasta. Epidemian leviäminen Kiinan ulkopuolelle sai Kiinan ilmoittamaan WHO:lle SARSista 14. helmikuuta 200, josta osakemarkkinoiden lasku alkoi.

Työllisyysrahaston mukaan SARS-epidemian aikana osakkeet laskivat noin 14 prosenttia kevättalven 2003 aikana. Markkinoiden lasku ei ollut järin pitkä, sillä pörssiosakkeet laskivat noin kaksi kuukautta.

Hyttysen välityksellä leviämän virusinfektio Zikaviruksen vaikutukset osakemarkkinoihin olivat hieman SARSia pidempiä. Zikavirus sijoittui vuodenvaihteeseen 2015-2016 ja tuolloin osakemarkkinat tulivat alas noin 13 prosenttia.

Koronavirus on jo nyt ehtinyt saada aikaan suurempaa tuhoa, kuin Zikavirus tai SARS. Helmikuun loppupuolella alkanut kurssilasku on kestänyt nyt kolmisen viikkoa ja sen aikana markkinapudotusta on tullut S&P 500 -indeksissä jo lähes 18 prosenttia.

Työllisyysrahasto kertoo myös miten sijoittajien pelkokertoimena toimiva Vix-indeksi on nelinkertaistunut helmikuun puolivälin tilanteesta, kun koronavirukseen liittyvät pelot saavuttivat osakemarkkinat. Tämä VIX-indeksin nousu on nyt koronaviruksen aikana suurempaa kuin Zika- ja SARS-virusten aikana.