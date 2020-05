Omistaja, hallitus ja johtaminen

Hyvä hallitustyö on ehkä Suomen vähiten hyödynnetty mahdollisuus yrityksissä.

Olen tehnyt työtä omistajien, hallitusten ja yritysten kanssa ja pohtinut miksi osaaminen on usein jäänyt edelliselle vuosituhannelle.

Omistajat ovat hyvin pragmaattisia. He miettivät suoraan, mitä hyötyä hallitus tuo yritykselle, sen arvolle ja omistaja-arvolle. Kommentit ovat usein hyvinkin kriittisiä. Usein omistaja ei edes usko, että ulkopuolinen henkilö voisi tuoda mitään lisäarvoa omistajille ja yritykselle. Se mikä jää usein huomaamatta on, että omistajuuden johtaminen vaatii ammattimaisen prosessin ja hyvä hallituskin on todellisuudessa arvon luomiseen tähtäävä prosessi.

Hallitusosaajia ja -ammattilaisia välittävät järjestöt nostavat esiin hyviä käytäntöjä, ajankohtaisia teemoja, kokemuksia ja sopivia henkilöitä hallitustehtäviin. Käyttäytyminen näyttäytyy tuputtamiselta. Nyt pitää johtaa sitä, tätä ja tuota ja tässä olisi seitsemän sataa sopivaa kandidaattia teidänkin yritykseen. Vähän kuin kastelisi kukkaruukkua paloletkulla.

Hallitukseen halavat osaajat pitävät itseään pääosin osaamisen ja kokemuksen takia sopivana hallitukseen. Me hallituspaikoista kiinnostuneet kuvaamme usein itseämme CV:n kautta, vaikka omistaja ajattelee lisäarvoa, joka ei lue tapahtumaluettelossa, vaan sen rivien välissä. Kuka tämä ihminen on, miten hän tekee työtä ja mitä lisäarvoa arjessa syntyy.

Suomessa on valtava työ omistajuuden osaamisen kehittämisessä, hallitustyön parantamisessa ja ennen kaikkea omistajien, hallituksen ja johdon yhteistyön kehittämisessä. Harvoin näkee prosessia, jossa kaikki tähtäävät omistaja-arvon kasvuun, mutta katsovat ja viestivät asiaa kolmion eri kulmista. Keskelle syntyy harmaa alue, jossa ajattelu harvoin kohtaa ja siksi myös arvokas synergia jää syntymättä.

Kirjoittaja inhoaa sanaa hallitusammattilainen, mutta haluaa mullistaa yritysten hallitusten arvon Suomessa.