Haluatko miljonääriksi asuntosijoittamisella – miten se onnistuu parhaiten?

Miljonäärillä tarkoitetaan tässä henkilöä, jonka pääomatuloja tuottava nettovarallisuus on miljoona euroa. Miljonääriksi voi tulla tukkumyynnillä, siihen voi päästä flippaamalla asuntoja mutta paras tapa on osta ja pidä -asuntosijoittaminen.

Jos et tykkää sarkasmista, tiivistetty vastaus löytyi jo yllä ja voit hypätä tämän videon yli. Sarkasmin seassa on myös pohdiskeltu, miksi flippaamisella nettomiljonääriksi pääseminen on sekä kovan työn että massivisen veronmaksu-urakan takana. Aitoja plussiakin löytyy.

