Tällainen on suomalaisten unelma-asunto: Riittävästi tilaa, hyvä pohjaratkaisu ja oma piha

Lisätila on ykköshaave, kun OP kysyi suomalaisten asumiseen liittyvistä unelmista.

Nykyisen kotinsa suomalaiset ovat valinneet asunnon koon, pohjaratkaisun, kulkuyhteyksien ja pihan perusteella.

OP kysyi suomalaisilta, mitä he haluaisivat muuttaa nykyisessä kodissaan. Liki kolmasosa vastaajista eli 32 prosenttia haluaisi asuntoonsa lisää tilaa.

“OP Kodin välittäjien mukaan asumisen väljyys on noussut keskusteluissa esiin asiana, jota ihmiset hakevat uudelta kodiltaan. Esimerkiksi työhuoneen lisäys on ollut monen agendalla. Loppukesästä asuntolainahakemuksia on tullut aiempaa enemmän, mikä kielii siitä, että moni on korona-aikana miettinyt asumistaan ja lähtenyt hakemaan uutta”, OP:n asumisen palveluista ja asuntorahoituksesta vastaava johtaja Kaisu Christie sanoo.

sijainti on tunnetusti tärkeä asunnon valintakriteeri, mistä todistaa tämäkin kysely. Vastaajat nimesivät 10 tärkeimmän asunnon valinnan kriteeriksi useita sijaintiin ja miljööseen liittyviä seikkoja.

Hyvin moni suomalainen on kuitenkin oikein tyytyväinen omaan kotiinsa, sillä liki joka viides vastasi, ettei haluaisi muuttaa nykyisestä asunnostaan mitään. Erityisen tyytyväisiä omaan kotiinsa ovat omakotitaloasujat, joista peräti 37 prosenttia ilmoittaa jo asuvansa unelmiensa asunnossa. Kerrostaloasunnossa asuvista vain 9 prosenttia ilmoittaa, ettei muuttaisi nykyisessä asunnossaan mitään.

Nykyisessä kodissa luonnonläheisyys on tärkeää

Vastaajilta kysyttiin myös, mitkä ovat olleet tärkeimmät syyt nykyisen kodin valintaan. Myös nykyisen kodin valinnassa asunnon tilavuus on ollut merkittävä kriteeri, sillä useampi kuin neljä kymmenestä nostaa yhdeksi tärkeimmäksi kotinsa valintakriteeriksi riittävän tilan määrän.

Yli kolmannes vastaajista pitää nykyisessä asunnossaan seuraavaksi tärkeimpinä asioina hyvää pohjaratkaisua ja omaa pihaa. 31 prosentille vastaajista nykyisen kodin valintaan ovat vaikuttaneet myös hyvät julkiset kulkuyhteydet. Helsinkiläisistä vastaajista peräti 66 prosenttia kertoo painottavansa asunnon valinnassa nimenomaan hyviä kulkuyhteyksiä.

Suosituimpien asunnonvalintakriteerien joukkoon mahtuu myös monia luontoon liittyviä tekijöitä. Sellaisia ovat oman pihan lisäksi luonto- tai puistoalueiden läheisyys, sijainti rauhallisella alueella kaupungin lähellä ja miellyttävä näkymä asunnon ikkunoista.

“Monelle luonnonläheisyys merkitsee haavetta omasta pihasta, mutta myös keskustan kerrostaloasujilla on toive olla lähellä lähipuistoa tai -metsää”, Christie sanoo.

Mitkä olivat tärkeimmät syyt valita nykyinen asuntosi (enintään 5 asiaa)

Asunnossa on riittävästi tilaa 42 % Asuntoni pohjaratkaisu on hyvä 34 % Asunnossa on oma piha 34% Asuntoni lähellä on hyvät julkiset kulkuyhteydet 31% Asumiskustannukset ovat riittävän edulliset 31% Asuinalueellani on paljon luontoa tai puistoalueita 29% Asuinalueellani palvelut ovat hyvät (kauppa, koulu ym.) 28% Asuntoni sijaitsee kaupungin tuntumassa, rauhallisella alueella 27% Asunnossani on oma sauna 26% Kotini ikkunoista näkyvä maisema on miellyttävä 21%

Mitkä korkeintaan kolme asiaa muuttaisit nykyiseen asuntoosi verrattuna?

Asunnossa olisi enemmän tilaa 32 % Asun jo unelmieni asunnossa – en muuttaisi mitään 19% Asunnossa olisi riittävän iso piha 17% Asunnossa olisi oma sauna 13% Asunto olisi etäämmällä naapureista 13% Kotini ikkunoista näkyvä maisema olisi miellyttävämpi 13% Asunnon energiatehokkuus olisi parempi 13%

OP:n Taloustutkimuksella teettämään kyselyyn vastasi verkkopaneelissa kesä-heinäkuun vaihteessa 1022 suomalaista. Vastausten virhemarginaali on 3 prosenttia suuntaansa.

