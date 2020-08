Unohda FAANG, täältä tulevat SMART-osakkeet

Suuri koko tuo skaalaetua, mutta kasvusijoittajan kannalta yrityksen suureen kokoon liittyy myös ongelmia.

Mikään ei kasva ikuisesti ja moni kysyykin ovatko FAANG-yritykset jo liian suuria? Isomman yrityksen on vaikeampi kasvaa ja se päätyy myös helpommin kilpailuviranomaisten tarkastelun alle.

SMART-osakkeiden potentiaali perustuu FAANG-osakkeita pienemmän koon lisäksi vahvoihin näyttöihin, kasvaviin toimialoihin ja voittaja-vie-kaiken rakenteiden tuomiin vallihautoihin.

SMART-osakkeita ovat Square, Match Group, Alteryx, Roku ja The Tradedesk.

Square

Vielä muutama vuosi sitten amerikkalaisen pienyrittäjän vaihtoehdot olivat rajoittaa maksutapoja tai ostaa kallis ja monimutkainen järjestelmä.

Square tarjosi älypuhelimeen liitettävää pientä luottokortinlukijaa. Itse laite tarjotaan ilmaiseksi, mutta jokaisesta transaktiosta joutuu maksamaan prosenttiosuuden.

Maksujen käsittely on siirtymässä yhä etenevässä määrin pelkkien luotto- ja pankkikorttien sijaan myös muille laitteille.

Square on kasvanut ekosysteemiksi, joka tarjoaa pienyrityksille työkalut kitkattomaan maksuliikenteeseen, rahoitukseen ja se taitaa myös tekoälypohjaisen analytiikan. Kyseessä ei ole enää mikään yhden tuotteen yritys, koska yrittäjien maksuliikenteen tueksi on tarjolla niin softaa, rautaa kuin pankkipalveluitakin.

Kuluttajille Square tarjoaa digitaalisen lompakon, jolla voidaan lähettää ja vastaanottaa rahaa. Sovelluksella voi myös ostaa kryptovaluuttoja sekä osakkeiden murto-osia.

Match Group

Fintech ei ole ainoa kasvuala. Myös online-deittailun suosio on kasvanut merkittävästi.

Vuonna 2009 noin 22 prosenttia pariskunnista oli alkujaan tavannut netissä ja vuonna 2017 lukema oli kasvanut 39 prosenttiin. Tutkimusten mukaan kumppanin löytyminen netistä on jo todennäköisempää kuin omien ystävien kautta.

Match Group tunnetaan parhaiten maailman ladatuimmasta deittailusovelluksesta Tinderistä, mutta yrityksellä on muitakin brändejä ja markkinajohtajan asema. Jopa 60 prosenttia netissä alkaneista parisuhteista on saanut alkunsa Match Groupin tuotteesta.

Alteryx

Big data on kasvuala. Datasta puhutaan talouden uutena öljynä, mutta datasta ei ole mitään hyötyä, ellei sitä osata jalostaa eteenpäin.

Suurin osa datan kanssa työskentelevien ajasta kuluu datan valmisteluun ja tilanne pahenee edelleen datalähteiden lisääntyessä.

Alteryxin visuaalinen työkalu mahdollistaa datan yhdistelyn eri lähteistä nopeasti ja ilman oljelmointia hyödyntäen myös tekoälyä ja koneoppimista.

Alteryxillä on merkittävä asiakaskunta sisältäen myös sellaisia yrityksiä, joilla itselläänkin on ohjelmointi- ja analytiikkaosaamista kuten Twitter, IBM, Microsoft, Oracle, Facebook ja Netflix.

Roku

Suoratoistotelevision tulevaisuuteen uskovan sijoittajan kannattaa tutustua Rokuun. Roku-laitteet tekevät tavallisesta televisiosta älytelevision, jonka kautta on helppo katsoa niin maksullisia kuin mainoksiinkin perustuvia suoratoistopalveluita.

Roku myös lisensoi käyttöjärjestelmäänsä älytelevisioiden valmistajille. Rokun asiakkaita ovat muun muassa Phillips, TCL, Sharp, Hitachi ja JVC.

Lisensoinnin tavoitteena on saada lisää käyttäjiä ja sijoituksena Roku on alusta, joka yhdistää käyttäjät, mainostajat ja sisällön tuottajat. Alusta, jolla on paljon ostajia, houkuttelee entistä enemmän myyjiä. Alusta, jolla on paljon myyjiä, houkuttelee paljon ostajia.

The Trade Desk

Diigtaalisuus ja digitaalinen mainostaminen on kasvuala, jota Facebook ja Google hallitsevat. Voittaja vie kaiken rakenteesta huolimatta näiden kahden ulkopuolelle jää kuitenkin erittäin merkittävän kokoinen digitaalisen mainostamisen markkina. Tähän Googlen ja Facebookin ulkopuoliseen markkinaan iskee ohjelmalliseen mainostamiseen keskittyvä Tradedesk.

Ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa digitaalisen mainostamisen ostamista automaatiota ja tekoälyä hyödyntäen. Tavoitteena on saada oikea mainos näkymään oikeassa paikassa, oikealle yleisölle, oikeaan aikaan ja parhaaseen mahdolliseen hintaan.

Kyseessä on alusta, joka yhdistää mainostajat ja mediat keskenään.

Hinta kannattaa huomioida

SMART-osakkeet ovat mielenkiintoisia osakkeita osittain siitäkin syystä, että niillä on näyttöä siitä että ne pystyvät kovaan kasvuun.

Tämä mennyt kasvu näkyy osakkeiden hinnassa. Hinta tuskin on ylitsepääsemätön ongelma mikäli yritys oikeasti onnistuu kasvamaan FAANG-tasoon asti.

Toteutuneen kasvun tuomalla korkealla hinnalla on kuitenkin oma kääntöpuolensa. Mikäli kasvu tyrehtyy, voi seurauksena olla kovakin korjausliike osakkeen hintaan.