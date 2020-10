Tietoturvayhtiö McAfee palasi vuosikymmenen jälkeen takaisin pörssiin

McAfee palasi torstaina lähes vuosikymmenen tauon jälkeen takaisin pörssiin. Yhtiön markkina-arvoksi muodostui noin 8,1 miljardia dollaria.

Yhdysvaltalainen tietoturvayhtiö McAfee listautui torstaina takaisin pörssiin. Yhtiön osakkeilla käydään jatkossa kauppaa Nasdaqissa kaupankäyntitunnuksella MCFE.

McAfeen ensimmäinen kaupankäyntipäivä sujui mollivoittoisesti, sillä yhtiön osakekurssi laski ensimmäisen kaupankäyntipäivän päätteeksi 6,5 prosenttia 18,70 dollariin. Yhtiön yhteenlasketuksi markkina-arvoksi muodostui lopulta 8,1 miljardia dollaria (noin 6,9 miljardia euroa.

Yhtiöllä on laaja asiakaskunta

Suurelle yleisölle McAfee on tuttu kuluttajamarkkinoille suunnatusta viruksentorjuntaohjelmastaan, mutta yhtiöllä on valikoimissaan paljon myös muita tietoturvaan liittyviä tuotteita. Yhtiön listautumisilmoituksessa antaman arvion mukaan sen kuluttajamarkkinoille suunnattuja tuotteita oli kesäkuussa 2020 asennettu yli 600 miljoonaan eri laitteeseen. Samaan aikaan McAfee arvioi, että noin 78 % Yhdysvaltain 500 suurimmasta yrityksestä on yhtiön asiakkaita.

McAfee kertoo listautumisilmoituksessaan, että yhtiön liikevaihto oli vuonna 2019 noin 2,64 miljardia dollaria. Samana vuonna yhtiö teki tappiota noin 236 miljoonaa dollaria.

Listautumisilmoituksessaan McAfee kertoi myös aikovansa käyttää pääosan listautumisannin tuloista velkojensa lyhentämiseen. Lyhennettävää onkin reilusti, sillä ilmoituksen mukaan yhtiöllä oli ennen listautumista velkaa yhteensä noin 4,8 miljardia dollaria (noin 4,1 miljardia euroa).

McAfeen perusti vuonna 1987 John McAfee, joka nimesi yhtiön oman sukunimensä mukaan. John McAfee jätti yhtiön jo 1990-luvun puolivälissä ja luopui yhtiön kaikista osakkeista, mutta tästä huolimatta yhtiö kantaa edelleen hänen sukunimeään. Tämä on ärsyttänyt värikkäänä persoonana tunnettua John McAfeeta, joka on sittemmin muun muassa julkaissut yhtiön viruksentorjuntaohjelmaa pilkanneen parodiavideon.

McAfee listautui jo toistamiseen

Pörssilistautuminen on McAfeelle tuttua, sillä yhtiö on tehnyt niin jo kerran aikaisemminkin IT-huuman huipulla vuonna 1999. McAfeen osakkeilla käytiin alun perin kauppaa vuoteen 2011 asti, jolloin teknologiajätti Intel osti yhtiön ulos pörssistä noin 7,5 miljardilla dollarilla.

Kuten vuonna 1999, myös tänä vuonna McAfee jatkaa teknologiayhtiöiden poikkeuksellisen vilkasta listautumisvuotta. Pelkästään syys-lokakuussa tunnetuista teknologia-alan yrityksistä pörssiin ovat menneet Yhdysvalloissa muun muassa pilvipalveluyhtiö Snowflake, pelimoottoristaan tunnettu Unity sekä analytiikkayhtiö Palantir.