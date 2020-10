Miksi aamurutiinit ovat tärkeitä tuottavuudelle? Näin luot hyvän pohjan työpäivälle

Aamu asettaa koko loppupäivän suunnan.

Aamurutiinien luominen on todella tärkeää tuottavan päivän kannalta. Harkituilla rutiineilla ja aamutoimilla luot paremman pohjan päivällesi ja näin teet työpäivistä parempia. Kun asioita toistaa tarpeeksi monta kertaa, ne muuttuvat luonnollisiksi tavoiksi.

Moni maailman rikkaimmista ja menestyneimmistä ihmisistä kertovat heräävänsä aikaisin aamulla. Virgin Groupin perustaja miljardööri Richard Branson herää joka aamu kello 5.45. Square-yrityksen toimitusjohtaja Jack Dorsey herää myös aikaisin aamulla kello viideltä meditoimaan ja juoksee kymmenen kilometrin lenkin. Lue mitä muita tapoja miljonääreillä on.

Mutta mitä tiede sanoo asiasta? Mitkä rutiinit ovat testaamisen arvoisia? Näin käytät aamupäivän tunnit järkevästi ja luot hyvän pohjan koko päivälle.

Lue myös: Bitcoin osana sijoitussalkkua

Herää samaan aikaan joka aamu

Kunnon yöunet ovat hyvinvoinnin tukipilari. Silti moni sinnittelee liian vähäisillä yöunilla. Jaksamisen ja tuottavuuden kannalta on tärkeää löytää itselleen hyvä unirytmi.

– Vaihtelut nukkumaanmenoajoissa kuormittavat terveyttä. Jo pienet muutokset kasvattavat muun muassa sydän- ja verisuonitautien sekä diabeteksen riskiä. Uni vaikuttaa myös painonhallintaan, sillä muutokset unirytmissä edistävät rasvan kertymistä kehoon. Väsyneet aivot tulkitsevat tarvitsevansa enemmän energiaa, jolloin aineenvaihdunta hidastuu ja tekee mieli epäterveellisiä ruokia, listaa työterveyspsykologi Sari M. Honkanen Terveystalon verkkosivulla.

Kannattaa pitää mielessä, että riittävän unen määrä on yksilökohtaista. Itselleen on tärkeä löytää toimiva unirytmi, ja samaan aikaan herääminen joka aamu helpottaa sen löytämistä. Rytmitys tukee kehon vuorokausirytmiä, ja näin viestit kropallesi milloin sen pitäisi olla unessa ja hereillä.

Aloita päivä liikkeellä

Aamu kannattaa aloittaa kevyellä liikunnalla. Se saa aineenvaihdunnan liikkeelle ja availee yön aikana tulleita jumeja. Ladders tuo esiin tutkimuksen, jonka mukaan henkilöillä, jotka harrastavat liikuntaa työpäivän aikana on enemmän energiaa ja positiivisempi asenne, mitkä lisäävät tuottavuutta.

Liikunta aamutuimaan tukee immuunijärjestelmän toimintaa, mikä taas on yhtä kuin vähemmän sairauspäiviä. Liike saa myös ruuansulatuksen liikkeelle. Tutkimuksen mukaan aamulla jumppaavat jopa nukkuvat paremmin. Vain muutaman minuutin jumppakin vaikuttaa positiivisesti koko päivääsi.

Syö ravitseva aamupala

Sanotaan, että aamiainen on päivän tärkein ateria. Yön aikana tyhjentyneet energiavarastot täydentyvät, ja saat virtaa edessä olevaan päivään. Pelkkä kupponen kahvia ei kuitenkaan ole hyvä aamun avaus. Jos aamut ovat kiireistä aikaa, on tärkeää varata itselleen valmiiksi helppo ja ravitseva aamupala. Näin et tuhlaa aikaa miettiessäsi, mitä syödä. Muista juoda myös vettä.

Mieti, miten aloitat päiväsi

Tarkistatko sähköpostit ja sosiaalisen median heti herättyäsi? Ei kannattaisi, sillä se ei tee hyvää tuottavuudelle. Puhelimen tarraaminen nostaa stressitasoja ja voit huomaamattasi skrollailla 20 minuuttia ja jättää muut tärkeät aamutoimet väliin – kuten aamiaisen syömisen.

Aloita aamu jo edellisenä iltana

Aamun rutiinit ja toimet kannattaa suunnitella jo edellisenä iltana. Ehkä teet aamupalan valmiiksi jääkaappiin ja aikataulutat aamun toimet? Jo pelkkä tehtävien kirjoittaminen ylös parantaa tuottavuutta. Suunnittelemalla ja priorisoinnilla vähennät päätösten tekemisen määrää aamulla ja vapautat aikaa itse tekemiseen – eikä aika hurahda epäolennaisten asioiden parissa.

Pidä mielessä, että rutiinit ovat yksilöllisiä ja saatat joutua hiomaan toimia, kunnes löydät juuri sinulle sopivan rutiinin. Muista olla johdonmukainen!

Lähteet: Business Insider, Ladders, Duunitori.

LUE MYÖS TÄMÄ