HS: Tällainen hintalappu tulee Testan tai muun sähköauton hankkijalle

Helsingin Sanomien Youtube-videolla pohditaan eri sähköautojen hankintakustannuksia ja hankinnan tukia.

Kotitaloudet ovat Suomessa vuoden 2018 alusta alkaen voineet saada uuden täyssähköauton hankintaan tai vuokraukseen 2 000 euron hankintatuen.

Tuen kysyntä on ollut kuitenkin vaatimatonta, kertoo Autoalan tiedotuskeskus. Täyssähköautojen hankintahinta on vielä noin 1,5-kertainen vastaavaan polttomoottoriautoon verrattuna, eli hintaero on merkittävä.

Lisäksi Suomen hankintatuki on rajattu vain kotitalouksille, joten yritykset eivät voi hyödyntää autohankinnoissaan kyseistä tukea. Tukea voi lisäksi saada vain hankintahinnaltaan alle 50 000 euron autoihin.

Suomen hankintatuki on myös alhainen, jos sitä verrataan muihin EU-maihin. Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan ladattavien autojen hankinta tuet ovat EU:ssa tyypillisimmin 4 000–6 000 euron suuruusluokkaa. Suurimmassa osassa maita hankintatukea saa lisäksi ladattavan hybridin hankintaan.

Sähköautoja tullaan jatkossa tukemaan myös työsuhdeautoina.

Hallitus hyväksyi budjettiriihessään täyssähköautojen veroetuuden käyttöönotosta vauhdittaakseen sähköautojen yleistymistä. Työsuhdekäytössä olevien täyssähköautojen kuukausikohtaiseen verotusarvoon tulee 170 euron alennus. Lisäksi hallitus aikoo muuttaa sähköautojen latausedun työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä verovapaaksi eduiksi.

Hallituksen ehdottamat sähkökäyttöisten työsuhdeautojen etuudet olisivat voimassa vuosina 2021–2025.

Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan työsuhdeautoilijat ovat autokannan uudistumisen kannalta tärkeä käyttäjäryhmä. Työsuhdeautoja on Suomessa vielä suhteellisen vähän, noin 80 000. Kuitenkin niiden merkitys autokannan uusiutumisen kannalta on olennaisen tärkeä, sillä noin viidennes ensirekisteröidyistä henkilöautoista hankitaan työsuhdekäyttöön.