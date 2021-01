Kuplan merkkejä ilmassa – mikä ihmeen GameStop?

Yhdysvaltaisen konsolipelimyyjän GameStopin markkina-arvo räjähti kesän 300 miljoonasta nykyiseen 10-20 miljardiin dollariin. Mistä on kyse?

Huh huh mitä aikaa! Olen seurannut viime viikkoina jonkin verran Bitcoin-keskustelua – tai laajemmin keskustelua virtuaalivaluutoista ja virtuaalivaroista. Se on oma lukunsa. Paneudun nyt kuitenkin framilla olleeseen pelikonsoleita myyvään GameStopiin.

Molemmille – virtuaalivaluutoille ja kovasti nousevien käänne- tai teknoyhtiöiden osakkeille – on yhteistä se, että niihin sijoitetaan pitkälti siksi, koska muutkin sijoittavat. Jos huomenna tulee taas uusia sijoittajia, tänään tehty sijoitus voi nousta.

Suurimmalle osalle sijoittajista tuoton perustan todellinen alkuperä ei ole tiedossa tai sitä ei ole analysoitu.

Perinteisesti osakkeen sijoitettaessa maksetaan yhtiön tulevista, arvioiduista voitoista ja kassavirroista.

Markkinoiden arvostustasot ovat nyt korkeita. USA:n S&P -indeksin P/E eli yritysten hinta suhteessa 12 kuukauden toteutuneisiin voittoihin on tasolla 39. Tyypillinen taso 2000-luvulla on ollut 18-25.

Suomessa tilanne on samankaltainen, tulosperusteinen arvostus suhteessa toteutuneisiin tuloksiin on poikkeuksellisen korkea. Korona ei ole kuitenkaan dramaattisesti syönyt tuloksia, vaan monilla isoilla yhtiöillä meno on jatkunut entiseen malliin, joten tilannetta ei voi panna voittojen “koronarapautumisen” piikkiin.

Korkean arvostustason pitäisi saada varoituskellot soimaan – ainakin fundamenttisijoittajalla. Jos siihen päälle lisätään huumat ja kovat kurssinousut sijoituskohteissa, joissa tuoton alkuperää on vaikea selittää, kupla on syntynyt.

Suomalaisessakin some-keskustelussa on palattu muistelemaan menneitä, esimerkkinä A-Company vuosituhannen taitteesta.

Kuka muistaa A-Companyn (Balansor) vuosituhannen vaihteesta? Sen järjetön nousu senttiosakkeena oli itselleni kulminaatiopiste kuplassa. Syy taisi olla se, että yritys ilmoitti siirtyvänsä myös IT-alalle. Nedecon, TJG…ihan sama meininki nykyään. Siitä ei mennyt kauaa kunnes 📉 — HSEn viimeinen hissipoika (@hissipoika) January 26, 2021 Poiminta yhteisöpalvelu Twitteristä 26.1.21

GameStop on Yhdysvaltalainen videopelien ja pelikonsolien (esim. PlayStation) jälleenmyyntiketju, jonka kurssi lähti yllättävään, todella voimakkaaseen nousuun viime torstaista 21.1. alkaen.

SalkunRakentaja kirjoitti eilen somepalvelu Redditistä, jossa on keskusteltu GameStopin lisäksi myös BlackBerrystä ja Nokiasta, joiden kurssit ovat niin ikään nousseet.

Somepalvelu Redditissä on ryhmä nimeltä r/wallstreetbets, joka on yhtiöiden yllättävän kurssinousun takana.

Redditin ryhmässä piensijoittajat antavat sijoitusvinkkejä ja yrittävät saada muita mukaan vedättämään osakkeen hintaa ylös. Kyse on siis sijoitushypetyksestä, uhkapelaamisesta, pikavoittojen tavoittelusta ja joukkovoiman hyödyntämisestä.”

Kaikilla kolmella kurssireaktio on ollut ylävireinen viime päivinä ja kaikille on yhteistä enemmän tai vähemmän kutistuva bisnes parhaimpiin päiviin verrattuna.

Blackberry oli aikanaan 2008-2012 erittäin kova kilpailija ja uhka Nokialle USA:n bisnesväen kännyköissä, kunnes iPhone kitki molemmat.

GameStop myy videopelejä ja -konsoleita 5 000 myymälässään ja verkossa 10 maassa. Yhtiöllä on meneillään kova kulukuuri ja muutosprosessi. Yhtiö on sulkenut viime vuonna yli 1 000 myymälää ja lopettanut mm. Pohjoismaiden toiminnot.

GameStop on karsinut vuoden 2019 puolivälin jälkeen 440 miljoonaa dollaria yleis- ja hallintokulujaan, joista 67 prosenttia pysyvästi. Yhtiö on investoinut digitaaliseen verkkoalustaan, jonka myötä verkon osuus myynnistä on kasvanut 25 prosenttiin, kun se perinteisesti on ollut tasolla 4. Yhtiö on myös pienentänyt pitkäaikaista velkaansa ja hankkinut jopa 37 prosenttia ulkona olevista osakkeistaan kevään 2019 jälkeen keskihinnalla 5,21 dollaria. – poimintoja Q3-presentaatiosta 8.12.20

Yhtiön kolmas neljännes päättyi lokakuun lopussa. Kvartaalin liikevaihto laski 1,0 miljardiin dollariin oltuaan vuotta aiemmin 1,4 (-30 %).

Kulukarsinnan myötä tappiollisuus supistui 83 miljoonasta 19 miljoonaan. (ovk 8.12.20)



Korolliset velat olivat yhteensä: 270 miljoonaa lyhytaikaista ja 216 miljoonaa pitkäaikaista. Kassaa oli 446 miljoonaa (ja lisäksi rajoitettua kassaa 141 milj. $). Yhtiö on toteuttanut ”sale and leaseback” -järjestelyjä vapauttaakseen likviditeettiä ja ilmoitti vapaaehtoisesta velkakirjan lunastuksesta, määrältään 125 miljoonaa, jonka oli määrä tapahtua joulukuussa.

Taseessa ei näyttäisi olevan välitöntä hätää, vaikka omavaraisuusaste onkin vaatimaton 13 prosenttia.

Hyvää osavuosikatsauksessa oli se, että raportointikauden jälkeinen marraskuun myynti vertailukelpoisissa myymälöissä oli 16,5 prosentin nousussa.

Edelleen yhtiö kertoi tammikuussa (11.1.21) lomakauden lukujaan 9 viikon ajalta. Vertailukelpoinen myymälämyynti kasvoi 4,8 prosenttia vuoden takaisesta ja verkkomyynti 309 prosenttia edustan 34 prosenttia kokonaismyynnistä.

GameStopin kurssi on noussut kesän 4-5 dollarin tasolta 148 dollariin eli 33-kertaiseksi 26.1. 21 mennessä. Kurssikehitys 6 kk. Lähde: TradingView

Sijoittajien käytös ymmärettävää mutta erittäin riskikästä

En toisaalta ihmettele yksityissijoittajien innostusta GameStopia kohtaan. Osake on ollut voimakkaasti shortattu eli lyhyeksi myyty ainakin hedgerahasto Melvin Capitalin toimesta.

Lyhyeksimyyjä myy osakkeet ensin ja odottaa kurssin laskevan ostaakseen myymänsä osakkeet takaisin halvemmalla. Massiiviset lyhyeksi myynnit voivat ärsyttää omistajia tai yhtiön ns. faneja, koska shorttaus on omiaan laskemaan kurssia entisestään. Kurssilasku shorttaamalla voi olla myös lyhyeksimyyjän tavoite.

Jos kurssi lähtee kuitenkin voimakkaaseen nousuun, kuten se on GameStopissa yksityissijoittajien ostoinnostuksesta lähtenyt, shorttaaja voi kärsiä erittäin isot tappiot.

CNBC raportoi tänään keskiviikkona, että Melvin Capital on sulkenut short-positionsa tiistaina arviolta lähes 3 miljardin dollarin tappiolla. Toisin sanoen rahasto on joutunut ostamaan ensin myymiään osakkeita takaisin moninkertaiseen hintaan.

Tässä on kyseessä ns. short squeese, jossa kurssi nousee nopeasti yhtiön fundamenteista (talousluvuista) piittaamatta shorttaajan joutuessa sulkemaan shorttinsa.

GameStopin markkina-arvo tiistain 26.1. päätöskurssilla 148 dollaria on kohonnut noin 10 miljardiin dollariin. Se on todella paljon kannattavuus- ja taseongelmista sekä kasvun puutteesta kärsivälle, liikevaihdoltaan reilun 4 miljardin yhtiölle.

Toisaalta kurssi oli vielä kesällä 4-5 dollaria (markkina-arvo n. 300 milj. $) ja joulukuusta tammikuun tammikuun 12. päivään saakka 13-20 dollaria (markkina-arvo 0,8-1,3 mrd $).

Kurssinousu on jatkunut erittäin voimakkaana myös alkuillasta 27.1. ja heilunta on jatkunut tasolla 250-300 dollaria, vastaten markkina-arvoa 16-20 miljardia dollaria.

Episodissa on paljon kiintoisia ja erikoisia piirteitä. Paljon seurattu sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk tviittasi tiistaina ”Gamestonk!!”. Musk on suhtautunut myös aiemmin kriittisesti shorttaajiin.

Kommentoin päivällä edellä mainittua tviittiä:

Ongelma on mielestäni kuplien kannalta se että Muskilla on paljon seuraajia ja hänen kommenttinsa voivat paisuttaa kuplia. GameStopissa kaiketi ollut ensin kovaa hedgerahaston lyhyeksi myyntiä ja sen jälkeen yksityissijoittajien ostovimma osaksi ärsyyntyneenä hedgefundista. — Henri Elo (@EloHenri) January 27, 2021

Vaikka GameStop selviäisi ja onnistuisi kääntämään myyntinsä pysyvämpään kasvuun ja tervehdyttämään kulurakenteensa, markkina-arvon muutokset ovat niin isoja, että vaatii isoa rohkeutta lähteä sijoittamaan moninkertaistuneella hinnalla yhtiöön – varsinkaan ilman uusia uutisia liiketoiminnan kehityksestä.

Muu onkin sitten lyhyen ajan spekulaatiota.

Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia.

🔸🔸

Henri Elon sijoituskirjat alehintaan SalkunRakentajan lukijoille!

Tilaa sijoituskirja Tuoton arvoitus ratkeaa tai Henrin ja Jari Saarhelon uusin Osakesijoittajan maailmanvalloitus – tai molemmat pakettina täältä.

Syötä alennuskoodiksi “Salkunrakentaja2021” niin saat kirjan/kirjat kotiin toimitettuna: Tuoton arvoitus 15 e, Osakesijoittaja 30 e tai pakettihinta 45 e, ei muita kuluja.

Tutustu pk-yrityksen arvonmääritykseen täällä.

[MAINOS]