Mihin sijoittaa vuonna 2021?

Osakesijoittamista, yliodotuksia ja Bidenin vaaliteesejä.

Uusi vuosi on toivoa täynnä. Vuoden 2020 markkinaheilahtelut tarjosivat päätähuimaavaa kyytiä, kovahermoisimmalle sijoittajallekin. Mitkä tahansa toiveesi vuodelle 2021 onkaan – toivo ei ole toimiva sijoitusstrategia.

FIMin päästrategi Lippo Suomisen mukaan sijoittajilla on kovat toiveet ja odotukset vuodelle 2021. Koronakauhujen odotetaan jäävän pikkuhiljaa taakse, ja maailman menevän oikeaan suuntaan. Sijoittajan on kuitenkin hyvä muistaa pitkän ajan haasteet, vaikka suunta olisi oikea.

”Osakkeet ovat nousseet jo pitkään kaikista uhkakuvista huolimatta, joten liikaa ei kannata säikähtää liian aikaisin. Kohtuus kaikessa, myös riskinotossa, on kuitenkin hyvä ohje uuteen sijoitusvuoteen suunnattaessa”, Suominen kirjoittaa FIMin blogissa.

Vuosi 2021 tulee olemaan taloudelle parempi vuosi. Suomisen mukaan yritysten tulokset palaavat kasvuun tänä vuonna. Toisaalta rimaa ei ole viritetty kovin korkealle, ottaen huomioon viime vuoden historian nopeimman talousromahduksen.

”Jos talous ei lähdekään välittömästi kukoistamaan, valtiot ja keskuspankit ovat tehneet selväksi, että ne pitävät talouden pyörät pyörimässä toistaiseksi massiivisilla elvytystoimillaan. Keskuspankkien takaamat nollakorot toimivat valtioille hyvänä houkuttimena jatkaa talouden velkavetoista kannattelemista. Tällä yhdistelmällä turvataan talouden lähiaikojen näkymät.”

Vuodesta 2021 povataan osakesijoittajalle suotuisaa vuotta

Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen yhtyy Suomisen näkemykseen. Talouden odotetaan elpyvän reippaasi vuonna 2021, ja keskuspankkien tuen markkinoilla säilyvän. Talouden elpyminen painottuu kuitenkin loppuvuoteen, niin Mikkosen kuin Suomisenkin mukaan.

”Pitkässä juoksussa osakemarkkinoiden tuottonäkymät ovat korkomarkkinoita paremmat, näin myös vuonna 2021. Mutta osakemarkkinathan katsovat pidemmälle tulevaisuuteen ja osittain tämä elpyminen on jo hinnoissa, joten mitään ’kaikkien aikojen pörssinousuvuotta’ ei ole näköpiirissä”, Mikkonen kommentoi.

Pörssisäätiön toimitusjohtaja Sari Lounasmeri ennustaa vuoden 2021 olevan osakepoimijan aika ja kertoo, että ilmassa on monia hyviä tulevaisuudenodotuksia.

Jos osakesijoittaja haluaa poiketa isoista ja vakaista yrityksistä, kuten Kone, Elisa, ja Fortum, niin Lounasmeri nostaa esiin pienyrityksiin sijoittamisen, joka toki on riskisempää puuhaa. Lounasmeri nosti esiin vuoden 2020 lopussa kiinnostavia yrityskohteita kuten Nanoform, Robit, Nixu, Ponsse ja Detection Technology.

Mikkonen muistuttaa kuitenkin pitämään takaraivossa sijoittamisen perusteet, myös vuonna 2021.

osakkeissa on korkosijoituksia paremmat tuottomahdollisuudet

hajauttaa kannattaa aina

tärkein asia sijoittajalle on rakentaa salkku vastaamaan omia toiveita ja tavoitteita – ei lyhyen tähtäimen markkinahumun ajamana.

Presidentti Joe Bidenin vaaliteesit sijoittamisen punaisena lankana

Politiikka on ollut vahvasti otsikoissa lähivuosina. Sijoitusneuvoja ja konkarisijoittaja Tapio Haavisto nostaa vuoden 2021 sijoitusteemoihinsa rapakon takana pidetyt presidentinvaalit. Joe Bidenin kuusi vaaliteesiä ohjaa hänen sijoitusneuvojaansa.

Yritysveronnosto sekä sininen poliittinen aalto, johon liittyy ilmastonsuojeluun liittyvien vastuullisten sijoitusten ja rahastojen kasvu. Vastuullisen sijoittamisen rooli korostuu. Suurten teknologiayhtiöiden, kuten Google, Apple ja Amazon, vallan alentaminen, jota toteutetaan esimerkiksi regulaation avulla. Lääkehintojen alentaminen. Kahden miljoonan dollarin infrastruktuuria ja puhdasta energiaa tukeva elvytyspaketti. USA:n kauppasuhteiden palauttaminen tärkeimpien kumppaneiden kanssa, kuten Euroopan kanssa. USA – Kiina -suhteen parantaminen.

Haavisto puoltaa myös sijoittamista Helsingin pörssiin, jossa on paljon kehittyviä innovatiivisia kasvuyrityksiä. Samalla hän kehottaa seuraamaan myös USA:n pienten yrityksien indeksirahastoja, jos mammuttifirmojen regulaatio toteutuu uuden hallinnon myötä.

Haavisto nostaa myös esiin pilvipalveluihin liittyviin asiantuntijapalveluihin sijoittamisen, josta hän povaa kovaa megatrendiä erityisesti Amerikassa. Hän ehdottaa myös potentiaalista sijoitusteemaa Aasiaan päin: ”Rahoja sinne, missä pandemiaa hallitaan paremmin”.

Liian kovat odotukset ja yritysten ylilyönnit riskinä

Onko kasvuodotukset sitten vähän liiankin korkealla, kun maailma menee kohti parempaa? Suominen muistuttaa, että sijoittamisessa tuottoja ei määrää ainoastaan se, ovatko talous ja tulokset kasvussa. Tärkeämpää onkin se, miten ne kehittyvät suhteessa odotuksiin. Kovat odotukset ja superkorkea arvostus tekevät markkinat heikoiksi huonoille uutisille. Markkinaisku olisi kovempi kuin tasapainoisemmissa olosuhteissa.

Säästöpankin salkunhoitaja Johan Hamströmin mukaan markkinoilla on myös havaittavissa ylilyöntejä tiettyjen yhtiöiden osalta, etenkin suuren yleisön suosimissa kasvuyhtiöissä, kun nousu on viimeisten kuukausien aikana ollut päätä huimaavaa.

”Jossain vaiheessa juhlat kuitenkin loppuvat, niin kuin niillä on tapana tehdä. Jälki oli voi olla rumaa, niin kuin sillä on tapana olla. Uskon, että näin tulee käymään myös tällä kertaa. Kenties moni kokee ikävän yllätyksen ja polttaa näppinsä. Jotkut heistä eivät kenties koskaan palaa sijoittamisen pariin. Tämä olisi valtava menetys, koska pitkällä aikavälillä järkevä, jatkuva osakesäästäminen kasvattaa varallisuutta”, Hamström pohtii.

Osakemarkkinoilla on havaittavissa samanlaisia ylilyöntejä kuten 2000-luvun alussa. Uskoisin että välttämällä kuumimmat hype-osakkeet selviää tästäkin kuivin jaloin. Kuvassa Dow Jones Industrial (vanha maailma) vs Nasdaq (uusi maailma) #sijoittaminen pic.twitter.com/5ZayK7wooI — Johan Hamström (@johanhamstrom) January 11, 2021

Hamström painottaa hajauttamisen tärkeyttä.

”Osakkeista ei kannata olla poissa mutta nyt kannattaa varmistaa, että salkussa ei ole ylisuuria riskikeskittymiä eteenkin yksittäisissä kasvuyhtiöissä. Perinteisiltä ‘tylsiltä’ toimialoilta ja markkinoilta, esimerkiksi Eurooppa ja Kehittyvät Markkinat, löytyy houkuttelevia mahdollisuuksia, jotka voivat auttaa sijoittajaa pitämään jalat kuivana kasvukuplan puhjetessa.”

Lounasmeri muistuttaa sijoituksissa ennakoimisen tärkeydestä ja ottaa sijoituskeskusteluun mukaan toimialat, jotka ottivat suurimmat iskut pandemian aikana.

”Jos korona tästä vähitellen olisi poistumassa, niin silloin meidän kannattaisi sijoittaa ennen kuin se kurssi on toipunut, ja katsoa jo sillä silmällä matkailu- ja palvelualoihin. Teknologiakehitys varmasti jatkuu, mutta toisaalta on varmaan nähty jo se iso kurssireaktio digi-koronaloikkauksesta. Loogisempaa olisi jo miettiä mitä tapahtuu, kun me kaikki palataan sinne palveluiden ääreen. Pitäisi uskaltaa olla vähän etukenossa.”

Lähteet: The Motley Fool, FIM.