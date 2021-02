Bravida teki huiman tulosparannuksen Suomen talotekniikan markkinoilla.

Ruotsalainen Bravida asentaa ja huoltaa taloteknisiä ratkaisuja. Yhtiö toimii usealla teknisellä osa-alueella: sähkö, lämpö, vesi ja viemäröinti, ilmanvaihto, turvallisuus, sprinkleri, jäähdytys, automaatio ja kiinteistöjen tekninen huolto kuuluvat sen tarjoomaan.

Handelsbanken toteaa aamukatsauksessaan, että yhtiön

orgaaninen myynti heikkeni hieman pankin ja markkinoiden konsensuksen odotusta enemmän. Negatiivinen ero ennusteisiin nähden tuli Norjasta ja Ruotsista, kun taas Suomi yllätti myönteisesti.

Bravidan palvelumyynti laski seitsemän prosenttia koronarajoitteiden takia, mutta asennusliiketoiminta jatkoi kasvuaan.

Bravidan liikevoittomarginaali ylsi kuitenkin 8,5 prosenttiin, mikä oli Handelsbankenin odotuksia parempi.

Suurin positiivinen yllätys myös tuotoissa tuli Suomesta.

Bravida Finlandin liikevaihto vuonna 2020 nousi lähes 133 miljoonaan euroon, jossa kasvua on 18,9 prosenttia edellisvuodesta. Ahkerasti yritysostoja tehnyt yhtiö on kasvun ohella kohentanut kannattavuuttaan. Bravida Suomen liikevoitto yli kaksinkertaistui 5,3 miljoonaan euroon, joka vastaa 4,0 prosentin liikevoittotasoa.

Viime vuonna Bravida Finland sai tilauksia lähes 148 miljoonan euron arvosta ja tilauskanta on 84 miljoonaa euroa. Bravida Finlandin toimitusjohtaja Marko Holopaisen mukaan tilauskanta antaa vakaan lähdön kuluvalle vuodelle ja uusien projektien tilanne vaikuttaa hyvältä, vaikka korona voikin aiheuttaa ongelmia.

Koko Bravida-konserni teki viime tilikaudella runsaan kahden miljardin euron liikevaihdolla 6,4 prosentin liikevoiton.

Bravida on tehnyt Suomessa kaikkiaan kahdeksan yrityskauppaa. Tuorein ostos Pohjanmaalta on putkistoprojekteihin ja -huoltoihin keskittyvä SKM Service Oy, jonka liikevaihto on 13 miljoonaa euroa. Yhtiön tavoitteena on jatkaa yritysostoja, kunhan kohde sopii Bravidan strategiaan ja toimii kannattavasti. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on huoltoliiketoiminta.

Yhtiön markkinanäkymät ovat lyhyellä aikavälillä epävarmat, mutta pitemmällä aikavälillä yhtiön kasvulle on sijaa, Handelsbanken uskoo.

“Elvytystoimet ja EU:n Vihreän kehityksen ohjelma antavat kuitenkin tukea Bravidan markkinoille tulevina vuosina. Yhtiöllä on vahva historia korkeissa ja vakaissa marginaaleissa, ja me odotamme uusien

yritysostojen antavan tukea tuotoille, vaikka markkinaolosuhteet kiristyisivät”, pankki toteaa.

Analyytikoiden konsensusennuste on, että Bravidan viime vuoden 4,9 kruunun osakekohtainen tulos nousee tänä vuonna 5,1 kruunuun. Konsensusennusteella osakkeen P/E-kerroin on 22x.

Handelsbanken nosti Bravidan tavoitehintaa ja suositusta vahvojen marginaalien ja maltillisen arvostuksen ansiosta. Suositus nousi aiemmasta pidä-tasosta osta-tasolle ja tavoitehinta nousi 115 kruunusta 125 kruunuun.