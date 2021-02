Kaksi kuumaa sähköbussiyhtiötä

Sähkömoottori on osa tulevaisuutta ja markkinoilla on Teslan lisäksi tarjolla muitakin vaihtoehtoja.

Pikainen vilkaisu Teslan osakekurssiin saa miettimään, että olisiko sitten kuitenkin pitänyt lähteä Elon Muskin kelkkaan.

Puheet Teslan kuplasta ovat kerta toisensa jälkeen osoittautuneet vääriksi ja moni osaketta lyhyeksi myynyt sijoittaja on polttanut näppinsä. Asia pitäisi ehkä ratkaista tutustumalla Teslan potentiaaliin, uskoa pitkän aikavälin visioon ja ostaa osaketta tähänastisesta kurssinoususta huolimatta.

Ostaminen nouseviin kursseihin on kuitenkin henkisesti haastavaa ja osalle jopa mahdotonta. Perinteisetkään autonvalmistajat eivät välttämättä kiinnosta, sillä ne valmistavat myös polttomoottoriautoja. Kiinakaan ei kaikkia houkuttele.

Niinpä osa sijoittajista lähtee etsimään ostokohteita markkinamurroksen toisesta aallosta.

Sähköisten ajoneuvojen kohdalla näitä toisen aallon osakkeita voisivat olla Proterra ja Lion Electric.

Proterra on sähköbussien markkinajohtaja Yhdysvalloissa

Sähköisten ajoneuvojen osakkeet ovat sijoittajien keskuudessa kuumaa kamaa.

Siinä vaiheessa, kun jopa kehitysvaiheessa olevien tulevaisuuden lupauksiin perustuvien nollaliikevaihdolla varustettujen yritysten arvostus voi nousta taivaisiin, on sijoittajan syytä olla varovainen.

Proterra on yritys, jolla on jo tuote. Proterra on myynyt yli 1000 sähköbussia, joista lähes puolet on vielä toimittamatta. Tilauskantaa siis löytyy. Siltikin liikenteessä olevilla busseilla on ajettu yli 16 miljoonaa kilometriä.

Sijoittajaesityksensä mukaan Proterra on viidenkymmenen prosentin markkinaosuudellaan sähköbussien selkeä markkinajohtaja. Markkinajohtajuutensa Proterra aikoo turvata vertikaalisella integraatiolla.

Proterran tulevaisuudennäkymät ovat valoisat. Akkujen kustannukset ovat pudonneet 85 prosenttia vuodesta 2010 ja sähköbussien käyttökustannukset ovat jo nyt neljäkymmentä prosenttia alhaisemmat dieseliin verrattuna.

Oman lisänsä valoisiin tulevaisuuden näkymiin tuo 15 osavaltion sitoutuminen nollapäästöihin, sekä presidentti Joe Bidenin päätös palata Pariisin ilmastosopimukseen.

Sähköisiin busseihin siirtymisen trendi näkyy laajemminkin. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen tavoitteena on 400 sähköbussia vuoteen 2025 mennessä.

Lion Electric on sähköisten koulubussien markkinajohtaja

Kanadalainen Lion Electric on Proterraa selkeästi pienempi. Liikevaihto vuodelle 2020 on vain 29 miljoonaa dollaria ja tämänhetkinen tuotantokapasiteetti 2500 ajoneuvoa vuodessa.

Lion Electric on koulubussien markkinajohtaja, joka hyötyy presidentti Bidenin suunnitelmista sähköistää koko Yhdysvaltojen koulubussikanta vuosikymmenen loppuun mennessä.

Bussi ja koulubussi voi alkuun kuulostaa samalta asialta, mutta käyttöasteissa on eroja. Koulubussi voi seistä käyttämättömänä pitkiä aikoja, jolloin sen akustoa voi hyödyntää energiavarastona.

Akkuja ladataan sähkön ollessa halpaa. Sähkön ollessa kallista sähköä myydään takaisin verkkoon.

Koulubussien lisäksi Lion Electric valmistaa sähköisiä hyötyajoneuvoja. Hyötyajoneuvoista ei tähän asti ole juurikaan liikevaihtoa syntynyt, mutta Amazonin tilaamat 2500 kuljetusajoneuvoa vuoteen 2025 mennessä antavat toivoa tulevaan.

Riskiä riittää

Toimiminen kuumilla markkinoilla ei riitä. Siellä pitää myös pärjätä.

Kuumien lupaavien markkinoiden haittapuoli on, että sinne eksyy toimijoita, joilla ei oikeasti ole tarjota juurikaan muuta kuin lupaus uusien markkinoiden tuomasta valtavasta potentiaalista.

Nikolan tapauksessa yrityksellä ei ollut edes valmista tuotetta, saati sitten näyttöjä myynneistä ja marginaaleista.

Proterra ja Lion Electric eroavat molemmat tässä suhteessa. Proterra on perustettu vuonna 2004, Lion Electric vuonna 2011. Molemmilla yrityksillä on valmis tuote ja molemmilla on näyttöjä siitä, että tuotetta on myös myyty.

Siltikään ei ole sanottua, että kumpikaan saisi skaalattua tuotantoaan ylös tarpeeksi kustannustehokkaalla tavalla. Oman riskinsä aiheuttaa myös keskeneräinen SPAC-listautuminen.

Keskeneräinen SPAC-prosessi vaikeuttaa osakkeiden hinnan hahmottamista, jonka lisäksi on mahdollista, että kohdeyrityksen ja hankintayrityksen sulautumisessa ilmenee hankaluuksia.

Sähköbussien mahdollisuuksista kiinnostuneen sijoittajan kannattaakin miettiä kahteen kertaan mikä olisi se itselle paras tapa hypätä Proterran ja Lion Electricin kelkkaan mukaan.

Vastuunrajoitus: kirjoittajan salkusta löytyy niin $ACTC, kuin $NGA. Siltikään tämä ei ole sijoitussuositus, vaan tarkoitettu pikemminkin inspiraation lähteeksi.