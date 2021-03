EU pelkää Kiinan monopolia tärkeissä maametalleissa – Suomen vetovoima kaivosinvestoinneissa vähentynyt

Kiina toimittaa useista harvinaisista maametalleista jopa 98 prosenttia. Suomen ja myös Ruotsin kiinnostavuus kaivosteollisuuden investointikohteena heikkenee.

EU pelkää Euroopan jäävän jalkoihin kovenevassa raaka-ainekisassa, kertoo kaivos- ja kaivannaisteollisuuden yritysten etujärjestö Kaivosteollisuus ry.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on huolissaan siitä, että Kiinalla on lähes monopoli monien tärkeiden raaka-aineiden toimittajana.

Von der Leyen muistuttaa, että vihreä teknologia ja digitalisaatio ovat riippuvaisia muutamista harvinaisista raaka-aineista. Kiina toimittaa useista harvinaisista maametalleista jopa 98 prosenttia.

”Tämä ei ole kestävää. Tästä syystä meidän täytyy hajauttaa hankintaketjujamme. Samaan aikaan meidän täytyy investoida kiertotalouteen resurssien uudelleen käytön lisäämiseksi”, sanoi von der Leyen EU:n teollisuustapahtumassa Brysselissä viime helmikuussa.

Huoltovarmuudesta huolestunut Von der Leyen sanoi, että Euroopan on otettava oppia koronakriisistä, joka on pirstonut yhtenäismarkkinoita monella tavalla. Toimitusketjut ovat rikkoutuneet ja riippuvuudet paljastuneet.

”Von der Leyenin huoleen on helppo yhtyä, sillä Eurooppa näyttää jäävän jalkoihin globaalissa raaka-ainekisassa. Yhdysvalloissa aiheesta on keskustelut paljon, mutta Euroopassa keskustelu on ollut yllättävän vähäistä”, sanoo Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela.

Onko Euroopassa ajateltu kenties, että uusi teknologia vähentää raaka-aineiden tarvetta? Vai onko ajateltu, että geopoliittinen kisa on mennyttä aikaa? Joka tapauksessa sekä raaka-aineiden tarve että kauppapoliittinen kisa näyttävät vain kovenevan.

Suomessa kaivosala nähdään valitettavan harvoin toimialana, joka voisi osaltaan ratkoa eurooppalaista huolta raaka-aineiden saamisesta. Julkisessa keskustelussa esiin nousevat selvästi enemmän kaivosalan synnyttämät ympäristöhaasteet, jotka ovat toki tärkeitä myös alalle itselleen.

Negatiivinen asenne näkyy myös siinä, että Suomi on pudonnut alan sijoittajien silmissä kärkipaikalta sijalle kymmenen Fraser Instituutin vuosittaisessa selvityksessä. Sekin on toki edelleen kelpo sijoitus, mutta suunta on huono. Pohjoismaisittain valitettavaa on, että Ruotsi on pudonnut vielä syvemmälle sijalta kymmenen sijalle 36.

Suomessa sijoittajia huolettivat etenkin verotus sekä sääntelyn määrä ja ailahtelevuus.

”Emme siis olekaan sellainen eldorado kuin usein väitetään. Toivottavasti von der Leyenin hätähuuto ymmärretään myös Suomessa, kun esimerkiksi uutta kaivosveroa suunnitellaan”, sanoo Suomela.