Stora Enso tuplasi operatiivisen liiketuloksensa viime vuodesta

Metsäyhtiö on odotettuakin vahvemmassa tuloskunnossa. Yhtiön murheenkryyni on paperin valmistukseen keskittyvä paper-divisioona.

Stora Enson liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa vertailukaudesta 22,6 prosenttia ja oli 2,6 miljardia euroa suurempien toimitusten ja korkeampien hintojen vuoksi.

Operatiivinen liiketulos nousi 364 miljoonaan euroon edellisvuoden 178 miljoonasta eurosta. Korkeammat hinnat ja volyymit erityisesti Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonissa siivittivät tuloskehityksen odotettuakin kovempaan kasvuun.

Analyytikoiden konsensusennuste operatiiviselle liiketulokselle oli 307 miljoonaa euroa.

Stora Enson toimitusjohtaja Annica Bresky kertoo, että operatiivinen liiketulos ilman Paper-divisioonaa kasvoi yli 410 miljoonaan euroon eli yli 90 prosenttia edellisvuodesta. Kasvua vauhdittivat Biomaterials-, Wood Products- ja Packaging Materials -divisioonat.

Breskyn mukaan Stora Enso sai kannattavuuden turvaamisohjelman päätökseen kaksi vuosineljännestä suunniteltua aiemmin. Kertyneet säästöt ovat yhteensä 510 miljoonaa euroa.

Breskyn mukaan Wood Products -divisioonan ennätyksellinen kannattavuus jatkuu. Divisioona tarjoaa puupohjaisia ratkaisuja rakentamiseen ja asumiseen ja sen tuotevalikoimaan kuuluvat esimerkiksi massiivipuuelementit ja puukomponentit.

”Kasvua vauhditti etenkin perinteisten sahatuotteiden poikkeuksellisen vahva maailmanlaajuinen kysyntä.”

Myös Biomaterials-divisioonalla oli ennätyksellinen neljännes sellun suotuisien markkinaolosuhteiden myötä. Packaging Materials puolestaan hyötyi vahvasta tilauskannasta, jossa oli kasvua yli 20 prosenttia, toimitusjohtaja kertoo.

Packaging Solutions -divisioonassa liikevaihto on kasvanut merkittävästi, mutta haasteena on Breskyn edelleen korkeat raaka-ainekustannukset. Divisioona kehittää ja myy huippulaatuisia kuitupohjaisia pakkaustuotteita ja -palveluja.

Metsäomaisuutta hallinnoiva Forest-divisioonassa vahva kannattavuus ja toiminnan tehokkuus jatkuvat.

”Liikevaihdon kehitystä vauhditti toimitusten kasvu Suomessa, Ruotsissa ja Baltian maissa. Lisäksi metsäomaisuuden arvo kasvoi yli 200 miljoonaa euroa puolivuosittaisessa arvonmäärityksessä”, Bresky toteaa.

Paperiratkaisujen Paper-divisioonalla menee heikommin.

Breskyn mukaan divisioonan kysyntä kasvaa ja tilauskanta on vahva, mutta korkeita raaka-ainekustannuksia ei ole vielä saatu täysin kompensoitua tuotteiden hinnankorotuksilla. Siksi divisioonan tulos on heikko. Lisäksi Langerbruggen ja Maxaun yksiköissä on ollut tuotanto-ongelmia.

Biomaterials-divisioonassa ligniini on Stora Enson keskeisistä innovaatioalueista tulevaisuuden kasvun luomiseksi uusilla sähköautomarkkinoilla.

”Lignode® by Stora Enso -ligniinimateriaali on suunniteltu korvaamaan sähköautojen akuissa käytettävää synteettistä grafiittia. Tällä ratkaisulla pyrimme parantamaan Euroopan autoteollisuudelle strategisesti erittäin tärkeän materiaalin saatavuutta. Käynnistämme parhaillaan tuotantoa ja kartoitamme strategisia kumppanuuksia kaupallistamisen nopeuttamiseksi ja laajentamiseksi”, Bresky toteaa.

Stora Enso arvioi, että maailmantalous toipuu nopeasti pandemian vaikutuksista, ja Storan Enson tuotteiden kysyntä jatkuu suotuisana graafista paperia lukuun ottamatta.

Yhtiö pitää näkymät tälle vuodelle ennallaan ja ennustaa operatiivisen liiketuloksen olevan vuonna 2021 suurempi kuin vuonna 2020.